Minimipalkan kannattajat valmistautuvat kamppailemaan sen puolesta osavaltio osavaltiolta, mutta liittovaltiotason lisäystä epäillään.

Floridan äänestäjät hyväksyivät 15 dollarin (12,52 euron) minimipalkan, mikä ruokkii toiveita saada läpi samanlaisia toimenpiteitä muissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Haasteina ovat kuitenkin yhä korkea työttömyys ja alhaisemmat elinkustannukset maaseudulla.

Yli 60 prosenttia äänestäjistä kannatti minimipalkan nostamista marraskuussa Floridassa järjestetyssä kansanäänestyksessä. Läpi mennyt aloite nostaa minimipalkan vaiheittain 15 dollariin vuoteen 2026 mennessä.

Aloitteen menestys on merkittävää, koska Florida kallistuu poliittisesti konservatiiviseen suuntaan. Lisäksi monet matalapalkkaisia työntekijöitä työllistävä turismi on joutunut tänä vuonna suuriin vaikeuksiin koronaviruspandemian aiheuttamien karanteenien ja matkustusrajoitusten vuoksi. Floridan kuvernööri on republikaani ja osavaltion äänestäjät tukivat presidentti Donald Trumpin uudelleenvalintaa.

Floridan aloitteen menestys on rohkaissut minimipalkan kannattajat joissakin muissakin republikaanien hallitsemissa osavaltioissa, kuten Ohiossa, käynnistämään uudelleen kampanjansa minimipalkkojen noston lisäämiseksi vaaleissa päätettävien asioiden joukkoon.

Delawaressa ja muissa osavaltioissa, joissa lainsäädäntöelin on demokraattien käsissä, aktivistit aikovat ajaa 15 dollarin minimipalkkalakeja jo ensi vuonna.

Yli puolet Yhdysvaltain osavaltioista on hyväksynyt minimipalkkojen korotuksia vuoden 2014 jälkeen. Siitä huolimatta loikka 15 dollariin on huomattava etenkin, kun liittovaltiotasolla vähimmäispalkka on ollut jämähtäneenä 7,25 dollariin (6,05 euroon) jo vuodesta 2009.

Suurin osa niistä osavaltioista, jotka ovat lähteneet kohti 15 dollarin minimipalkkaa, ovat Kalifornian, Illinoisin ja New Jerseyn kaltaisia vahvoja demokraattien linnakkeita.

Presidentiksi valittu Joe Biden kampanjoi liittovaltiotason minimipalkan nostamiseksi 15 dollariin. Koska kongressi on voimasuhteiltaan hyvin tasaväkinen, hankkeen läpimeno lainsäädäntöelimissä on kaikkea muuta kuin varmaa.

Jos senaatti ei tee asialle mitään, ”yhä useammat osavaltiot tulevat todennäköisesti nostamaan minimipalkkaa”, arvioi Paul Sonn, joka on National Employment Law -projektin osavaltioiden politiikasta vastaava johtaja. Projekti on ajanut minimipalkkatason nostamista.

15 dollarin vähimmäispalkan tukijat sanovat sen auttavan työssä käyvien vähävaraisten köyhyyden poistamisessa. Lisäksi se kaventaisi tuloeroja.

Vastustajat viittaavat tutkimuksiin, jotka osoittavat minimipalkan nostamisen mahdollisesti vähentävän työpaikkoja riippuen siitä, kuinka suuri korotus on verrattuna osavaltion vallitsevaan palkkatasoon, elinkustannuksiin ja työvoiman kysyntään.

Huoli saattaa korostua äänestäjillä ja lainsäätäjillä, kun miljoonat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa koronaviruspandemian takia erityisesti niissä osavaltioissa, joissa ravintoloiden ja vähittäiskaupan työntekijät ansaitsevat tällä hetkellä vähemmän kuin 15 dollaria tunnilta.

”Työvoimakustannusten raju nousu saattaa olla tuhoisa monille pienille yrityksille erityisesti maaseudulla”, sanoo Matthew Haller, International Franchise Association -yhdistyksen suhteista julkiseen valtaan vastaava vanhempi varatoimitusjohtaja. ”Näin on erityisesti pandemian aikana, kun yritykset ovat jo valmiiksi tiukoilla eivätkä asiakkaat kolkuttele ovia.”

Yhdysvaltain työmarkkinat saivat lokakuuhun mennessä takaisin 12,1 miljoonaa niistä 22 miljoonasta työpaikasta, jotka menetettiin maalis- ja huhtikuussa pandemian pakottaessa yritykset laajamittaisiin sulkemisiin ja muihin rajoitustoimiin.

Eniten työpaikkoja menettäneisiin aloihin kuuluvat majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta. Joidenkin ekonomistien mielestä juuri näiden alojen työpaikat ovat vaarassa kadota, jos minimipalkat nousevat.

Puolueista riippumaton kongressin budjettivirasto (Congressional Budget Office) selvitti viime vuonna ennen pandemiaa, että jos minimipalkka nostettaisiin koko maassa 15 dollariin, 1,3 miljoonaa yhdysvaltalaista menettäisi työpaikkansa. Päätös nostaisi kuitenkin saman määrän kansalaisia köyhyydestä.

Minimipalkan kannattajat Ohiossa ja Idahossa joutuivat aiemmin tänä vuonna luopumaan kampanjasta, jonka tarkoituksena oli liittää minimipalkan korotukset osavaltioiden marraskuun vaaleihin.

Pandemia pakotti perumaan useita suuria tilaisuuksia, joissa järjestäjät olivat toivoneet saavansa kerättyä allekirjoituksia minimipalkan lisäämiseksi vaalilippuihin.

Hankkeessa Ohiossa osavaltion minimipalkkaa yritettiin nostaa 13 dollariin (10,85 euroon) vuoteen 2025 mennessä nykyiseltä 8,70 dollarin (7,25 euron) tasolta. Hankkeen tukijat Ohiossa harkitsevat nyt ehdottavansa summan nostamista 15 dollariin tulevien vaalien yhteydessä.

”Se on ilman muuta pöydällä”, sanoo Ohio Voice -ryhmän apulaisjohtaja James Hayes. Ryhmä oli yksi minimipalkkahankkeen johtajista.

”Ohion kauppakamari on valmis vastustamaan tällaisia yrityksiä”, sanoo Kevin Shimp, työvoimasta ja lakiasioista vastaava kauppakamarin johtaja.

Osavaltion minimipalkka on noussut inflaation mukaisesti sen jälkeen, kun äänestäjät hyväksyivät siihen tähdänneen aloitteen vuoden 2006 vaaleissa.

Shimpin mielestä minimipalkan nostaminen uudelleen ei ole tarpeen varsinkin, kun monet yritykset nostavat työntekijöidensä palkkoja pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Idahossa minimipalkan nostamista ajavan hankkeen järjestäjät kertovat alkavansa tehdä töitä jo seuraavaa yritystä varten. Floridan äänestystulos vahvisti suuntaa, jonka järjestäjät huomasivat vuonna 2018, kun Arkansas hyväksyi 11 dollarin (9,20 euron) minimipalkan.

Idahossa hankkeen järjestäjät hakivat 7,25 dollarin (6,05 euron) minimin nostamista 12 dollariin (10 euroon). Heidänkin mielestään 15 dollaria on liian paljon Idahossa, josta suurin osa on maaseutua.

Delawaressa osavaltiosenaattori Darius Brown teki ehdotuksen 15 dollarin minimipalkasta, mutta sitä ei saatu läpi ennen kuin osavaltion lainsäädäntöelimen toimikausi päättyi heinäkuussa.

Osavaltion nykyinen minimipalkka on 9,25 dollaria (7,70 euroa). Bidenin kampanjalupausten ja Floridan äänestystuloksen rohkaisema Brown sanoo yrittävänsä kollegoidensa kanssa uudelleen vuonna 2021.

Coloradossa ja Mainessa kaupungit ovat hyväksyneet lakeja, jotka nostavat paikallisia minimituntipalkkoja osavaltion vähimmäispalkkojen korkeammiksi kohti 15 dollarin rajaa.

Sonnin mukaan samankaltaiset osavaltiotason toimenpiteet saattavat seurata perässä. Hänen mukaansa pandemia on lisännyt julkista tukea pienipalkkaisille työntekijöille, joista monien työtä pidettiin elintärkeinä.

”Minimipalkan nostaminen on liian pitkään odotettu palkankorotus olennaisen tärkeän työn tekijöille vähittäiskaupan, pikaruokailun, kotihoidon ja hoivakotien kaltaisilla sektoreilla, jotka kannattelevat koko kansakuntaa pandemian aikana”, Sonn sanoo.

Englannista kääntänyt Jyri Raivio.