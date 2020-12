Nordean ekonomistit muuttivat tälle vuodelle annettua kasvuennustetta positiivisten kasvulukujen ansiosta. ”Valtiontalouden alijäämä huomattavasti ennakoitua pienempi.”

Nordea paransi keskiviikkona tälle vuodelle antamaansa talouden kasvuennustetta.

Pankin ekonomistit ennustavat, että Suomen talous supistuisi tänä vuonna vain kolme prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vielä syyskuussa he arvioivat, että Suomen talous supistuisi tänä vuonna viisi prosenttia.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen perustelee näkemyksen muuttumista kansantalouden tuoreilla luvuilla. Tilastokeskuksen mukaan Suomen talous kasvoi heinä–syyskuussa 3,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Viime vuoteen verrattuna bruttokansantuotetta syntyi 2,7 prosenttia vähemmän.

”Talouden kehitys on ollut syksyllä ennakoitua positiivisempaa, mutta koronan toinen aalto vääjäämättä hidastaa talouden toipumista tulevat kuukaudet”, Kostiainen kirjoittaa.

Ensi vuonna Nordea odottaa talouden kasvavan kolme prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Näkemys on pysynyt ennallaan. Nordeassa uskotaan, että rokote ja aurinkoiset säät panevat koronaepidemian kesän kynnyksellä kuriin.

Talouden osatekijöistä yksityinen kulutus erityisesti vähittäiskaupassa on toipunut syksyllä nopeasti, muta palveluissa tilanne ei ole pankin mukaan yhtä ruusuinen. Pankki seuraa kaupan tilannetta muun muassa omien korttimaksutilastojensa avulla.

”Esimerkiksi ravintola- ja matkailualalla liikevaihto on kymmeniä prosentteja pakkasella ja viimeisimmät korttimaksutilastot osoittavat tilanteen heikkenevän edelleen”, Kostiainen kirjoittaa.

Investoinnit ovat vähentyneet Nordean analyysin mukaan yllättävän vähän verrattuna normaaliin talouskriisiin. Sen sijaan viennin sukellus on syvä ja oli sitä yhä kolmannellakin vuosineljänneksellä. Vienti oli heinä–syyskuussa lähes 13 prosenttia viime vuotta vähäisempää. Palveluvienti on tippunut yli 30 prosenttia, tavaravienti noin kolme prosenttia.

Talouden heikentyminen tärkeissä vientimaissa voi kuitenkin pitää luvut pitkään heikkoina.

Julkinen talous on yllättänyt Nordean iloisesti. Pankissa uskotaan, että valtiontalouden alijäämä on tänä vuonna lopulta huomattavasti ennakoitua pienempi.

”Valtion lisäbudjettiesitysten mukainen valtiontalouden alijäämä on 19,7 miljardia euroa tälle vuodelle. Budjetin toteuma 10 kuukauden ajalta on kuitenkin vain 8,6 miljardia alijäämäinen, joten alijäämä tulee jäämään huomattavasti budjetoitua pienemmäksi. Verotulojen supistuminen on pysähtynyt syksyllä ja myös yritystukia ja työttömyydestä aiheutuneita menoja on kertynyt budjetoitua vähemmän”, Kostiainen kirjoittaa.

Tarkemman ennusteen pankki julkistaa tammikuun lopulla.