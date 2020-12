Osakearvioita tekevän Inderesin näkemyksillä on huomattava vaikutus kotimaisten sijoittajien liikkeisiin. HS kysyi Finanssivalvonnalta, miten analyysiyhtiöitä valvotaan.

Analyysiyhtiö Inderesin henkilökunnan omat osakekaupat ovat aiheuttaneet viime päivinä ihmetystä.

Yhtiö on Suomen suurimpia sijoitussuositusten antajia, jonka analyytikot arvioivat säännöllisesti yli sadan pörssiyhtiön osakkeiden arvostusta ja kehitystä. Inderesillä on myös noin 400 000 euron arvoinen mallisalkku, johon tehtyjä ostoksia monet yhtiön asiakkaat seuraavat tarkasti.

Ostoksilla on usein vaikutusta osakekursseihin Helsingin pörssissä.

Inderes kertoi viime perjantaina, että se ostaa sijoitusyhtiö Sievi Capitalin osakkeita mallisalkkuunsa. Pian sen jälkeen Sievi Capitalin osake kallistui pörssissä 4,9 prosenttia 1,07 euroon.

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén ja toinen analyytikko olivat ostaneet samaa osaketta itselleen vain hetkeä aikaisemmin. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Vilén osti Sievi Capitalin osaketta marraskuun aikana kolmessa erässä, joista viimeisin oli 9 000 osakkeen erä. Yhteensä Vilénillä oli Euroclear Finlandin mukaan 40 000 yhtiön osaketta kuun lopussa. Toisella analyytikolla taas oli Sievin osakkeita 23 760.

Sievin osakkeita vaihdettiin Inderesin mallisalkkuostoksen aikaan kovalla vauhdilla, sillä perjantai-iltapäivään mennessä vaihtoa oli kertynyt yli kuudella miljoonalla eurolla.

Pääsikö Inderesin henkilökunta hyötymään siitä nostattavasta vaikutuksesta, joka sen mallisalkkuostoksella oli markkinoilla?

Yhtiön omassa eettisessä ohjeistuksessa todetaan, ettei henkilökunta saa ”käyttää omassa kaupankäynnissä hyväkseen asemaansa, jossa hänen julkistamansa suositus voi vaikuttaa kohdeyhtiön hinnanmuodostukseen”.

Toisaalta Inderes on antanut Sieville ostosuosituksen ensimmäinen kerran jo 29. huhtikuuta, ja Vilén on ostanut yhtiön osakkeita noin kymmenessä erässä keväästä alkaen.

Analyysiyhtiö asettaa omalle henkilökunnalleen kahden päivän karenssin sen jälkeen, kun osaketta on ostettu mallisalkkuun. Lisäksi kaupankäyntikielto on myös voimassa, jos yhtiö harkitsee jonkun osakkeen hankkimista mallisalkkuunsa.

Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen painottaa, että päätös mallisalkkukaupasta päätettiin vasta iltapäivällä, kun Vilén oli tehnyt viimeisen kauppansa aamupäivällä.

Vilén oli mukana päättämässä mallisalkkuostoksesta, mutta ei tiennyt sen toteutumisesta vielä aamupäivällä, Rautanen sanoo. Hänen mukaansa työntekijät eivät ole rikkoneet yhtiön sisäistä ohjeistusta, mutta läpinäkyvyyttä aiotaan silti parantaa.

”Jatkossa kun teemme kauppoja mallisalkkuun, ilmoitamme aina analyytikoiden ja mallisalkkutiimin kaupat edellisen kolmen kuukauden ajalta. Mitä tulee sisäiseen kaupankäyntiohjeeseen, niin siihen emme ole tekemässä muutoksia”, Rautanen sanoo.

Hänen mukaansa yhtiö on kertonut avoimesti omistuksista, jotka voisivat aiheuttaa eturistiriitoja

”Läpinäkyvyys on meille tärkeää ja siksi on hyvä olla selkeät säännöt. Mutta olemme myös itse intohimoisia sijoittajia, joten on selvää, että analyytikot toimivat myös itse omien suositustensa mukaisesti sääntöjen puitteissa”, Rautanen sanoo.

HS kysyi näkemystä Inderesin antamista suosituksista ja henkilökunnan omista kaupoista Finanssivalvonnasta.

Johtava lakimies Pia Ovaska sanoo, että Fiva valvoo jatkuvasti sijoitusmarkkinoita, mutta yksittäistapaukseen viranomainen ei voi ottaa kantaa. Yleisellä tasolla hän toteaa, että sijoitusanalyysejä koskee EU-lainsäädäntö, jonka asetusten mukaan sijoitussuosituksia laatijoiden pitää kertoa eduista ja eturistiriidoista ostosuositusten yhteydessä.

Markkinavalvoja Juha Manu Fivasta toteaa, että yleisesti sijoitussuosituksia tarjoavien ja samanaikaisesti mallisalkkua ylläpitävien yhtiöiden kohdalla tarkastellaan markkinoiden väärinkäyttösääntelyn noudattamista vastaavalla tavalla kuin muidenkin markkinatoimijoiden osalta.

Markkinoiden manipulointi voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos sijoitussuosituksen laatija tai joku muu taho antaa harhaanjohtavaa tietoa, jolla pyritään vaikuttamaan osakkeiden hintoihin ja kysyntään.

Hänen mukaansa sijoittajien harhaan johtamista voitaisiin epäillä esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa analyytikko olisi antanut asiakkaille ostosuosituksen ja myynyt samanaikaisesti kyseistä arvopaperia.

”Yleisellä tasolla voi sanoa, että jos analyysejä tarjoavan yrityksen mallisalkun muutokset vastaavat annettuja sijoitussuosituksia, ei harhaan johtamista ole syytä epäillä”, Manu sanoo.

Finanssivalvonnalle tulee vuosittain noin 200 ilmoitusta väärinkäytöksistä, joista raportoivat esimerkiksi arvopaperivälittäjät ja markkinapaikat. Markkinoiden manipulointiin liittyviä epäilyjä ilmenee vuosittain joitain kymmeniä, kertoo Fivan tilasto.

Väärinkäytöksistä voidaan määrätä seuraamusmaksu tai julkinen varoitus. Poliisitutkintaan asti etenee vain muutamia tapauksia vuodessa.

Oikaisu kello 18.25: Inderesin mallisalkun arvoksi kerrottiin aiemmin virheellisesti yli 800 000 eroa, kun sen oikea arvo on noin 400 000 euroa.