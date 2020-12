Sähköautojen kolarikorvaukset ovat jopa kaksinkertaiset muihin autoihin verrattuna.

Sähköautojen yleistyessä vakuutusalalla on alettu perehtyä yhä tarkemmin kustannuksiin, joita sähköautojen kolarit aiheuttavat.

Sähköautoilla ajetaan tavallista enemmän kolareja. Lisäksi niiden korjaukset tulevat kalliimmaksi.

Vakuutusyhtiöt seuraavat tiiviisti eri autotyyppien onnettomuustilastoja, ja kertyneen datan perusteella näyttää siltä, että sähköautojen omaisuusvahinkokorvaukset ovat jopa kaksinkertaiset muihin autoihin verrattuna.

Sähköautojen vakuutusten hinnoittelun haasteet nosti tiistaina esiin alan pieni toimija Pop-vakuutus, joka kuuluu Pop-pankkiryhmään. Yhtiön tiedotteen otsikossa kysyttiin kärkevästi: ”Vedättävätkö vakuutusyhtiöt maksukykyisiä sähköautoilijoita?”

Pop-vakuutuksen mukaan suurempi onnettomuustodennäköisyys ja kalliimmat korjauskustannukset vaikuttavat sähköautoille myönnettävien vakuutusten hintaan. Lähtökohtana on yhtiön mukaan, että hinnoittelun pitää olla reilua. Se tarkoittaa, että sähköautojen vakuutukset ovat jonkin verran bensiinikäyttöisiä autoja kalliimpia.

Aihe on mietityttänyt liikennevakuutusalalla jo jonkin aikaa.

Liikennevakuutuskeskus julkaisi viime vuoden lopussa Gaia Consultingilla teettämänsä selvityksen, jonka lopputulema oli varsin tyly: suuremman onnettomuustodennäköisyyden, kalliimpien korjauskustannusten ja lunastettujen autojen pienemmän jäännösarvon takia sähköautojen omaisuusvahinkokorvaukset ovat noin kaksinkertaiset muihin autoihin verrattuna.

Selvityksessä Suomen lukuja yhdisteltiin kansainvälisiin lukuihin. Hyvän vertailukohdan tarjoaa esimerkiksi Norja, joka on sähköautoilun edelläkävijämaa ja lisäksi maan liikenneolosuhteet ovat hyvin verrattavissa Suomeen.

Erityisesti isoilla sähköautoilla ajaudutaan onnettomuuksiin keskimääräistä helpommin, Gaian selvityksessä todettiin.

Vakuutusjätti Axan selvityksen mukaan sähköautot aiheuttavat luksus- ja katumaasturiluokissa arviolta 40 prosenttia enemmän onnettomuuksia kuin polttomoottoriautot.

Onnettomuusalttiuden syiksi on mainittu muun muassa se, että sähköautot kiihtyvät säpäkästi. Isot akut myös tekevät sähköautoista raskaita, jolloin niiden liike-energia on voimakkaampi, jos auto lähtee liukuun.

Sähköautoissa on uusinta turvallisuusteknologiaa, johon ehkä joskus tukeudutaan liikaa. Lisäksi ladattavat autot ovat yleistyneet erityisesti kaupungissa, joissa liikennemäärien ja ahtaiden parkkihallien takia pelti mennee useammin lommoille.

Kolarikorjaamisen kallista hintaa puolestaan selittää se, että sähköautot ovat ylipäätään kalliimpia autoja. Joillain malleilla voi olla alhainen lunastuskynnys, koska korjauskustannukset ovat kovia jäännösarvoon suhteen.

Uudet teknologiat voivat olla korjattaessa kalliita ja vaativat myös huoltohenkilökunnan lisäkoulutustarvetta. Akkujen vioittuminen tulee kalliiksi ja toisinaan akku pitää poistaa ja uudelleenasentaa muiden korjauksien takia.

Suomalaisen tilastotiedon mukaan sähköauton keskimääräinen korjauskulu on 1,5 kertainen muihin autoihin verrattuna.

Norjan tilastoista voi arvioida, että sähköautojen palo- ja korivahinkojen korvaukset ovat jopa 2,5-kertaisia muihin autoihin nähden.

Tilastoja voi vääristää jossain määrin Tesla-efekti. Sähköautojen edelläkävijämerkin kiihtyvyys on huima. Sellaisia ovat saattaneet ainakin alkuvaiheessa hankkia kuljettajat, joiden ajotyyli on ronski.

Tilastot voivat muuttua, kun menopelit sähköistyvät laajemmin.

Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen sanoo uskovansa, että ajan myötä tilanne tasoittuu korjauskustannustenkin osalta.

”Sähköautot ovat uutta teknologiaa. Kun niistä tulee massatuotteita, korjauskustannukset laskevat ja osien saatavuus paranee.”

Sekin on hyvä muistaa, että sähköautojen tavanomainen huoltotarve on vähäisempi ja niiden lataaminen on tankkaamista edullisempaa.

Lähitapiolan autoilun palveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri sanoo, että vakuutusyhtiöt tekevät päätelmiä mahdollisimman pitkäaikaisista tilastoista. Suomessa sähköautoilu on nopeasta kasvusta huolimatta vielä varsin nuorta ja autojen määrät vähäisiä.

Ulkomaiset tilastot kuitenkin tukevat Suomessa tehtyä havaintoa, että sähköautojen korjauskulut ovat kovia.

”Nyt näyttää siltä, että vahinkotiheydet olisivat suurempia ja korjauskulut suurempia. En kuitenkaan tekisi sitä johtopäätöstä, että tämä tulee olemaan pitkällä aikavälillä trendi.”

Alaviirin mukaan Lähitapiola haluaa olla tukemassa sähköautoilun yleistymistä. Se on ympäristöystävällisempää, mikä tukee yhtiön strategiaa.

Toisaalta sekään ei olisi reilua, että vahinkoherkkyys ei näkyisi vakuutusten hinnoissa.

”Kaikkien asiakkaiden kannalta on oikeudenmukaista kohdentaa riski sinne, missä sen nähdään olevan.”

Sitä alan yhtiöt eivät kerro, millaisia prosenttikorotuksia ne tällä hetkellä laittavat lisää sähköautojen vakuutushintoihin verrattuna vastaaviin polttomoottorillisiin autoihin.

Vakuutusyhtiöt joutuvat hinnoittelussaan olemaan varovaisia siinä, että ne eivät karkota maksukykyisiä sähköautoilijoita asiakaskunnastaan.

Yhtiöillä on hieman toisistaan poikkeavia painotuksia siinä, miten ne arvioivat eri asiakasryhmien riskejä. Tällä hetkellä osa yhtiöistä saattaa tarjota muita edullisempia vakuutuksia sähköautoilijoille, mutta tiedon lisääntyessä tilanne voi muuttua.