Sijoittaminen

Kai Kalajaisen mukaan tilin puutteesta huolimatta osake- ja rahastosijoittamisen kasvu on ollut pankkiryhmässä nopeaa.

OP on myöhästynyt osakesäästötilin tuomisessa asiakkaille.­

OP-ryhmä saa osakesäästötilin valmiiksi vasta joskus ensi vuoden puolella eli yli vuoden kilpailijoita myöhässä. Useilla muilla pankeilla, esimerkiksi pahimmalla kilpailijalla Nordealla, osakesäästötili tuli tarjolle heti tämän vuoden alussa, kun se oli lain puolesta mahdollista.

Osakesäästötilillä piensijoittajat voivat käydä osakkeilla kauppaa ilman, että voitoista tai osingoista pitää maksaa välillä veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostaa tililtä. Tilille voi tallettaa enintään 50 000 euroa osakkeiden hankintaa varten.

Euroclearin mukaan osakesäästötilejä oli perustettu tämän vuonna marraskuun loppuun mennessä 133 000 ja nämä kaikki siis OP:n kilpailijoilla. Tileillä oli yhteensä noin puolen miljardin euron arvoiset sijoitukset.

OP:n mukaan tilin myöhästyminen johtuu laajemman it-järjestelmähankkeen venymisestä.

”Meillä osakesäästötili tulee käyttöön osana laajempaa varallisuudenhoidon ja osakekaupankäyntijärjestelmän uudistusta. Kyllähän se meitä harmittaa, että aikataulu on venynyt. Mutta tuomme sen kyllä ja muitakin uusia palveluja. Pidämme osakesäästötiliä hyvänä työkaluna asiakkaillemme”, sanoo varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen OP-ryhmästä.

Tarkkaa aikataulua hän ei osaa sanoa.

”Olemme puhuneet ensi vuoden alkupuolesta, ja tarkennamme sitä heti kun tiedämme paremmin”, hän sanoo.

Suomessa on ollut pari viime vuotta menossa ennen näkemätön piensijoittamisbuumi, osin juuri osakesäästötilin ansiosta.

Kalajaisen arvion mukaan OP on pärjännyt kisassa ihan hyvin tilin puutteesta huolimatta.

”Asiakkaamme ovat avanneet lokakuun loppuun mennessä 40 000 uutta [pörssiosakkeiden säilyttämiseen tarvittavaa] arvo-osuustiliä. Osakekaupankäynnin volyymi on kasvanut 75 prosenttia viime vuodesta”, hän sanoo.

Kalajaisen mukaan Suomen tämän vuoden 100 000:sta uudesta rahasto-osuuden omistajasta 68 000 on sijoittanut rahastoihin OP-ryhmän kautta. Rahastoissa suomalaisilla on edelleen huomattavasti enemmän säästöjä kuin suorissa osakesijoituksissa.

Sijoittamisen suosio on kasvanut Kalajaisen mukaan kaikissa ikäryhmissä, mutta kaikkein kovimpia suhteelliset kasvuluvut ovat alle 18-vuotiailla.

”Tämä kertoo lapsille säästämisen suosion kasvusta. Voimakasta kasvua on ollut kaikissa säästämisen ja sijoittamisen tuotteissa. Uskon, että se on paljolti julkisen keskustelun ansiota ja myös osakesäästötilin tulo on vaikuttanut”, hän sanoo.

Myös koronaepidemian aiheuttama osakekurssien romahdus innosti keväällä monet ostamaan osakkeita, kun osakkeiden edullisuudesta puhuttiin paljon julkisuudessa.

Euroclearin tilastojen mukaan osakesäästötilejä ovat suosineet etenkin nuoret sijoittajat. Yli puolet Suomen osakesäästötileistä on alle 40-vuotiaiden perustamia. Alle 30-vuotiailla oli lokakuussa kaikkiaan miltei 53 000 osakesäästötiliä eli noin 40 prosenttia kaikista osakesäästötileistä.

Markkina-arvossa nuorten osakesäästötilit jäävät kuitenkin vanhempien sijoittajien tilien taakse. Yli 50-vuotiaiden osakesäästötileillä on liki 37 prosenttia kaikista varoista. Kun mukaan otetaan yli 40-vuotiaat, osuus on jo liki 58 prosenttia.

Osakesäästötilin tärkein etu on siinä, että osakkeista saatavat osingot ja myyntivoitot voi sijoittaa lyhentämättöminä eteenpäin. Verot maksetaan vasta kun sijoitukset nostetaan tililtä.

Osakesäästötilin varoja voi sijoittaa vain pörssiosakkeisiin. Tilin kautta sijoittaminen ei aina kannata, koska tiliin liittyy myös tiettyjä verotuksellisia heikkouksia.

