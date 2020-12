Ohjeiden yksi peruste on se, että virus on jo levinnyt niin laajalle.

Euroopassa pandemian keskellä matkustavia ihmisiä ei saisi kohdella korkea riskin tapauksina automaattisin perustein, linjaa Euroopan lentomatkustuksen uusi ohjeistus.

”Matkustajia ei tulisi käsitellä korkean riskin väestönä eikä kohdella covid-19-tapausten kontakteina, jos heillä ei ole ollut kontaktia vahvistettuun positiiviseen tapaukseen”, ohjeistus sanoo.

”Matkustajia tulisi kohdella samalla tavalla kuin paikallisia asukkaita, ja heihin tulisi kohdistaa samat säännöt ja suositukset.”

Ohjeistuksen ovat tehneet Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA).

Linjauksen kerrotaan pohjautuvan viimeisimpään tieteelliseen todistusaineistoon, jonka mukaan koronaviruksen arvioidaan esiintyvän harvemmin matkustajien keskuudessa kuin koko väestön keskuudessa. Lisäksi lentomatkustamisessa käyttöön otetut turvatoimet ovat minimoineet tartuntojen mahdollisuudet matkan aikana.

Ohjeiden yksi peruste on se, että virus on levinnyt niin laajalle. Siksi liikkuvuuden rajoittaminen ”vihreistä” maista ”oransseihin tai punaisiin” on varsin rajallinen vaikutus taudin leviämiseen. Matkustajien rutiinitestaus voi järjestöjen mukaan viedä resursseja tärkeämmiltä toimilta kuten taudin tartuntaketjujen jäljittämiseltä tai sairastuneiden lähikontaktien testaamiselta.

”Tämä uusi asiakirja on todellinen eurooppalainen saavutus Euroopan kansalaisten eduksi”, sanoi EASA:n johtaja Patrick Ky tiedotteessa.

”Sen viesti voi tärkeällä tavalla mahdollistaa monien perheiden pääsemisen yhteen jouluna.”

Ky kehotti kansallisia päättäjiä ottamaan huomioon uuden suosituksen, kun ne tekevät omia linjauksiaan.

Suomen linja matkustamisrajoituksissa on ollut tiukempi kuin monissa muissa maissa. Tätä on perusteltu sillä, että Suomen tartuntatilanne on ollut merkittävästi Euroopan keskimääräistä tilannetta parempi.

Lentoyhtiö Finnair on esittänyt, että Suomen pitäisi siirtyä sallivammalle linjalle. Yhtiö kärsii eurooppalaisiin kilpailijoihinsa nähden Suomen tiukemmista rajoituksista.

Suomessa on käytössä maaluokkakohtaisia rajoituksia maahantulolle. Rajaliikenne joihinkin vähäisen tartuntatilanteen maihin on normalisoitu.

Suomen ulkoministeriön marraskuussa tehty muistio totesi, että vaikka Suomi höllentäisi koronaviruksen vuoksi luotuja matkustusrajoituksiaan, se ei välttämättä tarkoittaisi, että Suomeen alkaa tulla suuria määriä matkailijoita.

Niissä maissa, joista saapui eniten turisteja Suomeen viime vuonna, oli tuolloin eritasoisia matkustusrajoituksia tai varoituksia Suomeen tulosta. Muutamissa maissa kuten Ranskassa, rajoitukset olivat hyvin ehdottomia.