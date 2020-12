Sijoittaminen

Alle 18-vuotiaille on avattu jo yli 30 000 sijoitustiliä, kertoo maajohtaja Suvi Tuppurainen Nordnetistä. Myös muissa pankeissa alaikäisille tehtävät sijoitukset ovat kasvaneet.

Pörssiosakkeisiin ja rahastoihin tehtävän sijoittamisen suosio näyttää kasvavan Suomessa edelleen.

Erityisen nopeasti on lisääntynyt alle 18-vuotiaille perustettujen sijoitustilien määrä, kertoo Nordnet-pankki.

”Kaikkien aktiivisten asiakkaidemme määrä on kasvanut 57 prosenttia vuoden 2019 alusta tämän vuoden marraskuun alkupuolelle mennessä. Samassa ajassa alaikäisten asiakkaiden määrä kasvoi 85 prosenttia”, sanoo pankin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Suvi Tuppurainen­

Nordnetillä on tällä hetkellä noin 360 000 aktiivista asiakasta Suomessa, joista noin yhdeksän prosenttia on alaikäisiä. Se tarkoittaa, että alle 18-vuotiailla on pankissa noin 32 500 asiakkuutta.

Alaikäisten tileistä valtaosa on perinteisiä arvo-osuustilejä, joille voi ostaa pörssiosakkeiden ohella rahastoja ja pörssissä vaihdettavia etf-rahastoja. Vuoden 2020 alussa käyttöön tulleita osakesäästötilejä on avattu Nordnetiin reilut sata tuhatta, mutta niistä alaikäisille on avattu vain seitsemän prosenttia.

”On luonnollista, ettei lapsille ole avattu paljoa osakesäästötilejä, sillä arvo-osuustileille voi hankkia useampia eri sijoitustuotteita. Lapsille ostetaan useimmiten juuri rahastoja ja etf-rahastoja, koska niitä voi hankkia myös suhteellisen pienillä summilla kerrallaan”, Tuppurainen sanoo.

HS kertoi heinäkuussa tyttärensä lapsilisiä säästävistä Emmi ja Tuomas Oikkosesta. Oikkoset sijoittavat automaattisella kuukausisäästösopimuksella 94 euroa kolmeen eri indeksirahastoon.

”Se oli Emmin idea. Lapsilisälle ei sillä lailla ollut tarvetta, ja tuntui järkevältä, että rahat menevät johonkin tuottamaan”, Tuomas Oikkonen sanoi jutussa.

Alle 18-vuotias ei voi itse avata sijoitustiliä, vaan sen tekevät yleensä alaikäisen vanhemmat. Tämä näkyy myös alaikäisten tileille ostettavissa osakkeissa ja rahasto-osuuksissa, jotka ovat pitkälti samoja kuin aikuisilla.

Pörssiosakkeista suosituimpia ovat olleet Nordean, Fortumin, Nokian ja Sammon osakkeet. Myös Nordnetin pohjoismaisia pörssejä seuraavien rahastojen osuuksia on ostettu tiuhaan, ja rahasto-osuudet ovat muutenkin suosituimpia ostokohteita piensijoittajien parissa.

Tuppuraisen mukaan etenkin nuorempien lasten kohdalla osake- ja rahastovalinnat ovat vanhempien tekemiä.

”Sen sijaan tiedän tapauksia, jossa tili on avattu esimerkiksi lukioikäiselle, joka tekee sijoituksia yhdessä vanhempiensa kanssa”, hän sanoo.

Lapsille tehtävien sijoitusten suosion kasvu näkyy myös muissa pankeissa, vaikka suhteelliset osuudet ovat vielä pieniä. Nordean asiakkailla on yhteensä noin puoli miljoonaa arvo-osuustiliä, joista noin kolme prosenttia on alaikäisillä.

Osakesäästötilejä Nordean asiakkailla on noin 30 000, joista noin seitsemän prosenttia on alaikäisillä asiakkailla. Aktiivisia kaupankävijöitä on yhteensä noin 80 000, kun lasketaan osakesäästötilien ja arvo-osuustilien haltija.

”Rahastoihin säästäminen on meillä selvästi suositumpaa kuin osakesäästäminen”, sanoo sijoitustuotejohtaja Tanja Eronen Nordeasta.

Pankki tarjoaa asiakkailleen rahastosäästämiseen kuukausisäästösopimusta, jonka on solminut 150 000 asiakasta. Määrä on kasvanut viime vuodesta reilut kymmenen prosenttia.

Erityisen nopeaa kasvu on ollut alaikäisten asiakkaiden määrässä: heitä on noin 15 000, joka on 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Nordean teettämän tutkimuksen mukaan tyypillinen lapselle säästettävä summa on 40 euroa kuukaudessa, kun huomioidaan ne, jotka ylipäätään säästävät.

”Yleisesti voi sanoa, että lasten ja nuorten säästäminen on lisääntynyt kaikissa muodoissa. Säästettävä summa ei ole kasvanut, mutta tilejä on perustettu yhä useammalle lapselle”, Eronen sanoo.

Myös OP:sta kerrotaan, että sijoittamisen suosio on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, mutta kaikkein kovimpia suhteelliset kasvuluvut ovat alle 18-vuotiailla.

Pankkialalla on myös näkemyksiä, joiden mukaan alaikäisten sijoittamisesta ei vielä voida puhua kovin suuresta ilmiönä. Ekonomisti Jukka Appelqvist Danske Bankista sanoo, että yleisin tapa säästää lapsille on edelleen rahan tallettaminen pankkitileille.

Jukka Appelqvist­

Pankin asiakkaiden osakesäästötileistä noin kolme prosenttia on avattu alaikäisille asiakkaille.

”Tekemissämme kyselyissä 30 prosenttia isistä on kertonut säästävänsä rahaa lapsilleen rahastoihin tai osakkeisiin, äideillä osuus on pienempi. Valtaosa säästöistä menee edelleen suoraan rahana käyttö- tai säästötileille”, Appelqvist sanoo.

Hän myös muistuttaa, että keskimääräiset säästösummat ovat pieniä: alle 18-vuotiaiden lasten säästötileillä on keskimäärin noin 1 900 euron verran säästöjä Danske Bankissa.

Appelqvistin mukaan alaikäisille avattujen säästötilien kovat kasvuprosentit kertovat osittain myös siitä, että lähtötaso on ollut alhainen.

”Säästösummat ovat kuitenkin aika pieniä, ja monille kyseessä on lähinnä hauska harrastus. On tärkeä pitää mielessä, etteivät lapsille säästävät ole oikeastaan mitään hillittömän rikkaita, vaan aivan tavallisia palkansaajia, jotka laittavat sivuun pienen summan joka kuukausi”, Appelqvist sanoo.

Hänen mukaansa rahastoihin ja osakkeisiin säästäminen lapsia varten on järkevää etenkin silloin, kun varoja ei suunnitella otettavaksi käyttöön pitkään aikaan. Silloin hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin tilille tehtävässä säästämisessä.