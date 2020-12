Operaattorit haluaisivat Traficomin päättävän aina siitä, koska laite on vaarallinen kansalliselle turvallisuudelle, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

Suomi valmistelee paraikaa esimerkiksi kansallisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävää lakia. Lakiesityksen mukaan viestintäverkkolaitetta ei saa käyttää yleisessä viestintäverkossa, jos on painavia perusteita epäillä, että laitteen käyttäminen vaarantaisi kansallista turvallisuutta tai maanpuolustusta.

Yhtenä pontimena lakikohdan uusimiseen on ollut huoli siitä, että Kiina ja verkkovalmistaja Huawei saattaisivat nopeiden 5g-verkkojen yleistyessä yrittää häiritä teleliikennettä verkon ohjelmistoon ujutettujen niin sanottujen ”takaporttien” avulla.

Tällaisissa tilanteissa teleoperaattoreille haluttiin antaa hallituksen lakiesityksessä oikeus vaihtaa verkon kansallista turvallisuutta vaarantavat osat niin, että valtio maksaa uusimisen.

Perustuslakivaliokunta esitti hallituksen lakiesityksessä olevan laitteen käyttökiellon täsmentämistä niin, että sellainen vaatii aina liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätöksen. Käyttökielto aiheuttaa sen, että valtion on korvattava laitetappiot operaattorille.

Liikenne- ja viestintävaliokunta lisäsi valtion korvausvastuun koskemaan myös operaattoreiden oma-aloitteisesti poistettuja verkkolaitteita, lakiesitykseen perehtyneet tahot ovat nyt huomauttaneet.

Kun ratkaisu laitteiden poistosta ei perustu viranomaispäätöksiin, syntyy teoreettinen riski siihen, että laitteita poistetaan poliittisin perustein tai taloudellisen hyödyn tavoittelun takia, lakiehdotusta kritisoivat sanovat.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan valiokuntaneuvoksen Mika Boedekerin mukaan huoli korvausvelvollisuuden hallitsemattomasta kasvusta on turha.

Ensinäkin operaattori ei tee päätöstä käyttökiellosta, vaan sillä laista johtuva velvollisuus olla käyttämättä vaarantavaa laitetta. Toiseksi Traficom tarkistaa hallinnon laillisuusperiaatteen mukaisesti, mitä laitteita on poistettu, eikä se pane korvausta maksuun, jos korvauksen syyperuste puuttuu ja vaaditut kriteerit eivät täyty, Boedeker sanoo.

Poistetun kohteen on täytynyt aiheuttaa vaaraa kansalliselle turvallisuudelle.

”Ei puhelinyhdistys voi pyytää poistettua kuparilankaa korvattavaksi kansalliseen turvallisuuteen vedoten”, Boedeker yksinkertaistaa.

Myös valiokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd) sanoo, että lakiesitys ei missään nimessä anna operaattoreille oikeutta vaihdattaa laitteitaan uusiin valtion kustannuksella.

”Mietintöluonnoksessa sanotaan usean eri kertaan, että ratkaisut tehdään Traficomin kanssa yhteistyössä”, Kymäläinen vakuuttaa.

Kymäläisen mukaan mietintö vastasi täysimääräisesti perustuslakivaliokunnan esittämään huoleen valtion korvausvelvollisuudesta.

”Jos ilmenee, että laite vaarantaa kansallista turvallisuutta, operaattorin toiminta säästää myös viranomaistyötä. Olisi väärin jos oma-aloitteisuus ei antaisi korvausvelvollisuutta.”

Tietotekniiikka-alan edunvalvojan Ficomin toimitusjohtaja Elina Ussa kertoo operaattorien lähtevän korvauspykälässä siitä, että sitä ei koskaan käytettäisi, eikä sellaiseen tilanteeseen koskaan ajauduttaisi.

”Korvaukset eivät voi olla riippuvia lain voimaantulosta, vaan verkot rakennetaan aina voimassa olevan Traficomin määräyksen mukaisesti. Käyttökiellon pitäisi aina edellyttää viranomaisen erikseen tehtyä päätöstä. Nyt osa ratkaisuista on omaehtoisia.”

Ussa muistuttaa, että verkon muuttamistilanteet voivat tulla valtiolle hyvinkin kalliiksi.

”Kun valtion varoista pitää löytää merkittäviäkin summia, prosessien olisi hyvä olla selkeitä.”

Uuden lain mallin mukaan Traficom tekee valtiovarainministeriön kanssa lisätalousarvion korvauksista, jonka eduskunta hyväksyy. Tämän pitäisi tapahtua neljässä kuukaudessa.

”Jos tämä tilanne joskus toteutuu, kyse on vaativasta harjoituksesta”, Ussa pohtii.

Huawei Finlandin päälakimies Tuomas Latola kertoo Huawein huolen operaattorien päätösvallan kasvusta kohdistuvan pitkälle tulevaisuuteen.

Se tarkoittaa kymmenen vuoden kehitystä, jossa lainsäädäntöä sovelletaan monenlaisiin yksityisiin verkon omistajiin, esimerkiksi sataman omaan verkkoon.

”Tilanne on toki spekulatiivinen, mutta silloin joillakin omistajilla voi iskeä kiusaus tulkita kieltoa ja hakea korvausta. En näe, että nykyisten toimijoiden kannalta asiassa on mitään ongelmia. Kyse on kauaskantoisesta asiasta, josta olisi syytä keskustella tarkemmin.”

Latola muistuttaa, että verkon laitteiden tai ohjelmistojen käytön katkaisemisesta painavan epäilyn perusteella on kuin hätäjarru, jota käytetään viimeisenä keinona.

”Jo nyt Suomessa tiukka kehikko. Toimialan kannalta voisi olla luontevampaa, että hätäjarrun käytöstä päättäisi aina Traficom.”

Yli 700-sivuinen telealan pelinsäännöt tuleviksi vuosiksi säätävä lakipaketti on menossa täysistuntoon hyväksyttäväksi. Laki on tarkoitus hyväksyä 8. joulukuuta mennessä niin, että lait tulevat voimaan vuodenvaihteessa.