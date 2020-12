Terveysjätti maksaa noin 5000 työsuhteiselle työntekijälleen kullekin 500 euron kertakorvauksen.

Terveyspalvelualan suuryritys Terveystalo aikoo palkita henkilöstöään ylimääräisellä rahapalkkiolla joulun alla. Yhtiö maksaa jokaiselle työsuhteessa olevalle työntekijälleen kertakorvauksena 500 euron palkkion.

Henkilöstöä halutaan kiittää korona-ajan poikkeuksellisesta ponnistelusta, joka on näkynyt myös hyvänä taloudellisena tuloksena.

Yhtiön liiketoiminta palautui kasvu-uralle pandemian alun jälkeen. Heinä-elokuussa yhtiön liikevaihto oli reilut 240 miljoonaa euroa, joka oli hieman edellisvuoden vertailuajankohtaa enemmän.

Samaan aikaan Terveystalon oikaistu liikevoitto kasvoi 35,5 prosenttia ja oli 23,4 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Ville Ihon mukaan kyseessä oli yhtiön historian paras kolmas vuosineljännes. Menestys perustui erityisesti ripeään toimintaan ja muuntautumiskykyyn esimerkiksi koronaviruksen testausasemien rakentamisessa.

”Me esimerkiksi viisinkertaisimme koronaviruksen testauskapasiteetin yhdessä viikossa”, Iho sanoo.

Hänen mukaansa vuosi on ollut henkilöstölle erityisen raskas, sillä koronapandemian alussa jouduttiin tekemään myös lomautuksia. Kysynnän palattua kesällä on töitä puolestaan tehty entistäkin kovemmin. Henkilöstöä haluttiin palkita onnistumisesta.

”Päätös ylimääräisestä palkkiosta syntyi aika nopeasti ja luontevasti. Hyvin onnistuneen kolmannen vuosineljäksen jälkeen totesimme, että monessa toimipisteessämme on onnistuttu sopeutumaan ja luomaan uutta nopeasti. Silloin kun on kiitoksen paikka, on se syytä myös esittää”, Iho sanoo.

Terveystalolla on noin 350 toimipistettä ympäri Suomea. Ylimääräinen rahapalkkio maksetaan noin 5000 työsuhteiselle työntekijälle, ja investoinnin kustannukset ovat yhtiölle sivukuluineen noin kolme miljoonaa euroa.

Palkkio maksetaan lähes koko henkilöstölle johtoryhmää lukuun ottamatta, Iho sanoo. Sen sijaan valtaosa lääkäreistä on yksityisellä sektorilla ammatinharjoittajia, jotka eivät ole työsuhteessa Terveystaloon. Heille ylimääräistä palkkiota ei makseta.