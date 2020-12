Työttömyys

Työttömyysturvaan tehdyistä väliaikaisista parannuksista työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset päättyvät vuoden lopussa.

Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset päättyvät suurelta osin vuodenvaihteessa, kertoo Kela tiedotteessa.

Väliaikaisilla muutoksilla on helpotettu lomautettujen ja työttömien tilannetta ja etuushakemusten käsittelyä koronaepidemian aikana.

Tehdyistä parannuksista työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset päättyvät vuoden lopussa.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että omavastuuajalta ei enää saa päivärahaa. Ansiopäivärahan maksamiseen edellytetään jälleen kuuden kuukauden jäsenyysaikaa työttömyyskassassa.

Lisäksi työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa vuodenvaihteessa kulua, eli peruspäivärahaa voi saada korkeintaan 300 tai 400 päivää työhistorian pituuden mukaan.

Osa työttömyysturvan lakimuutoksista jatkuu kuitenkin jatkuu maaliskuun loppuun saakka.

Työttömyysturvan suojaosa on maaliskuun loppuun asti korotettu 500 euroon, jos sovittelujakso on kuukausi, ja 465 euroon, jos sovittelujakso on 4 viikkoa. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se pienentää työttömyysetuutta.

Liikkuvuusavustusta voi saada maaliskuun loppuun asti kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia tai henkilö muuttaa työn perässä.

Lait odottavat vielä presidentin vahvistusta.