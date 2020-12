Zalandon toimitusjohtajiin kuuluva Rubin Ritter on kertonut jättävänsä yhtiön perhesyistä.

Saksalaisen Zalandon toimitusjohtajiin kuuluva Rubin Ritter jättää tehtävänsä.

Muotiin keskittyvän verkkokauppayhtiön johdossa vuodesta 2010 työskennellyt Ritter kertoo, että lähdön taustalla ovat perhesyyt. Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

”Vaimoni ja minä olemme sopineet, että tulevien vuosien ajan hänen ammatilliset tavoitteensa ovat ensisijaisia”, Ritter kommentoi asiaa yhtiön tiedotteessa.

Lisäksi Ritter kertoo haluavansa viettää enemmän aikaa ”kasvavan perheensä” kanssa ja ottaa myös aikaa itselleen tarttuakseen uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Tarkempia tietoja Ritterin vaimosta tai tämän urasuunnitelmista ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ritterin on määrä lähteä Zalandolta toukokuussa, vaikka hänen alkuperäinen sopimuksensa olisi jatkunut marraskuuhun 2023. Sen jälkeen yhtiön johdossa ovat Robert Gentz ja David Schneider.

Ritter on vastannut pääasiassa yhtiön strategiatyöstä ja viestinnästä. Viime vuoteen saakka hän työskenteli myös talousjohtajana.

Gentz ja Schneider perustivat Zalandon Berliinissä vuonna 2008. Yhtiö on kasvanut kovaa vauhtia ja nykyisin se on Euroopan suurin muodin verkkokauppa. Zalandolla on toimintaa 17 maassa, joihin kuuluu myös Suomi.