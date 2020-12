Ympäristöliike: Coca-Cola, Pepsi Co ja Nestlé pahimmat muovisaastuttajat jo kolmen perättäisen vuoden ajan

Suuryritykset eivät ole edistyneet yrityksissään vähentää muovijätteen määrää, toteaa ympäristöliike Break Free From Plastic.

Virvoitusjuomien valmistaja Coca-Cola on jälleen ykköspaikalla maailman pahimpien muovisaastuttajien listalla, jonka on laatinut kansainvälinen Break Free From Plastic- liike (BFFP).

Listan muut kärkinimet ovat Pepsi Co ja Nestlé. Samat yritykset on nimetty pahimmiksi muovisaastuttajiksi myös kahtena edellisenä vuonna. Asiasta kertoo muiden muassa brittiläinen The Guardian -lehti.

Ympäristöliikkeen seuranta keskittyy muovijätteeseen, joka voidaan yhdistää tiettyyn tuotemerkkiin.

Break Free From Plastic -liikkeen mukaan seurantaan osallistuneista 55 maasta 51:stä löytyi muovijätteistä eniten Coca-Colan juomapulloja esimerkiksi rannoilta, jokivesistöistä ja puistoista.

Coca-Colan kyseenalainen ykkössija on vahvistunut, sillä viime vuonna yhtiön pullot olivat tavallisin muovijäte 37 maassa. Seurantaan osallistui tuolloin 51 maata.

Coca-Cola jätti BFFP:n mukaan ympäristöön suuremman jäljen kuin sen listakumppanit Pepsi ja Nestlé yhteensä.

Coca-Colan tuotemerkki löytyi 13 834 muovipakkauksesta, kun Pepsin logo näkyi 5 155:ssä ja Nestlén 8 633 pakkauksessa.

Ympäristöliike kerää tietonsa 15 000 vapaaehtoisen voimin eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna vapaaehtoiset keräsivät 346 500 muovijätepakkausta, joista 63 prosentissa tuotemerkki oli selkeästi nähtävissä.

Coca-Cola herätti aiemmin tänä vuonna arvostelua ilmoittamalla, ettei se luovu muovipulloista. Perusteena päätökselleen yhtiö mainitsi sen, että kuluttajat pitävät niistä.

”Maailman pahimmat saastuttajayhtiöt väittävät työskentelevänsä kovasti ratkaistakseen muovijäteongelman, mutta samalla ne jatkavat ympäristölle haitallisten kertakäyttöpakkausten syytämistä markkinoille”, toteaa BFFP:n lausunnossa kampanjakoordinaattori Emma Priestland.

Hänen mukaansa ainoa keino pysäyttää muovijätteen tulva on lopettaa sen valmistus, kieltää kertakäyttö vaiheittain ja lisätä uudelleenkäyttöä.

”Coca-Colan, Pepsin ja Nestlén pitäisi olla eturintamassa kehittämässä todellisia ratkaisuja siihen, miten ne voisivat uudella tavalla jakaa tuotteitaan.”

Coca-Cola kiistää Guardianin mukaan väitteen, ettei sen kehitystyö jäteongelman pienentämiseksi edistyisi.

”Maailmanlaajuisesti olemme sitoutuneet siihen, että vuoteen 2030 mennessä saamme jokaisen pullon takaisin ja muovi voidaan kierrättää uusiksi pulloiksi”, Coca-Cola on todennut Guardianin mukaan.

Yhtiön mukaan kokonaan kierrätetystä muovista valmistettuja pulloja on jo markkinoilla, ja niiden määrä kasvaa.

Pepsi Co kertoo vähentävänsä juomavalmistuksessaan uuden muovin käyttöä 35 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Yhtiön mukaan se etsii ratkaisuja liikekumppaniensa kanssa.

Nestlé puolestaan on lausunnossaan myöntänyt, että vaikka yhtiö on jo kehittänyt ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja, lisätoimia vielä tarvitaan.

”Olemme kiristäneet tavoitettamme niin, että sata prosenttia pakkauksistamme olisi kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä vuoteen 2025 mennessä. Samalla aikataululla vähennämme ensikäytössä olevaa muovia kolmanneksella. Tähän mennessä 87 prosenttia kaikista pakkauksistamme ja 66 prosenttia muovipakkauksistamme on kierrätettävää tai uudelleen käytettävää”, Nestlé toteaa lausunnossaan Guardianin mukaan.

Tuotemerkin perusteella tunnistettavan muovijätteen seuranta paljasti, että yleisimmin ympäristöstä löytyi esimerkiksi ketsuppia, kahvia ja shampoota varten valmistettavia pieniä annospusseja. Seuraavaksi yleisimpiä olivat tupakantumpit ja muovipullot.

Vapaaehtoisten kerääjien mukaan suurinta osaa löydetyistä pakkauksista ei voi kierrättää.

BFFP:n mukaan tuotevalmistajat luottavat epävirallisten toimijoiden hoitavan osassa maailmaa pakkausten keräämisen, millä yhtiöt voivat oikeuttaa kertakäyttöpakkausten laajamittaisen käytön ja samalla katsoa täyttävänsä kestävän kehityksen vaatimukset.

Valmistajien siirtyminen vähempiarvoisten kertakäyttöpakkausten käyttöön epävirallisten kerääjien toimeentulo on kuitenkin vaikeutunut, koska he eivät voi myydä tätä muovijätettä eteenpäin, BFFP toteaa.

Jos nykyisenlainen kehitys jatkuu, BFFP arvioi muovituotannon kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä ja jopa kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.