Boston Consulting Group ennustaa verkkokauppajätin ottavan 5–10 prosentin osuuden Pohjoismaiden verkkokaupasta neljässä vuodessa.

Verkkokauppajätti Amazonin verkkokauppa ottaa 5–10 prosentin osuuden pohjoismaisesta verkkokaupasta vuoteen 2025 mennessä, Tutkimusyhtiö Boston Consulting Group (BCG) ennustaa tuoreessa Distruption at our doorstep – Amazon’s arrival in Sweden and the Nordics -raportissaan.

Muun muassa Saksan Amazon.de-verkkokaupasta tavaroita Pohjoismaihin toimittanut Amazon avasi syksyllä Ruotsissa ruotsinkielisen Amazon.se-verkkokaupan.

Yhtiö on myös perustanut keskusvaraston Ruotsin Eskilstunaan.

Tuoreen ennusteen mukaan Amazon olisi vuonna 2025 Ruotsin suurin verkkokauppa.

Vielä kolme vuotta aiemmin BCG arvioi, että Amazon ottaisi 8–20 prosentin osuuden verkkokaupasta Pohjoismaissa. Syyksi Amazonin näkymien heikkenemiseen tutkimusyhtiö listaa kaksi syytä: verkkokauppamarkkina on Pohjoismaissa viime vuosina kehittynyt ja vahvistunut ja Amazonin markkinoille tulo on ollut varovaista ja ennakoitua hitaampaa.

”Pari vuotta sitten uskoimme, että Amazon tulisi kasvamaan vielä voimakkaammin, mutta ruotsalainen verkkokauppa on varautunut ja kehittynyt hyvin”, BCG:n osakas ja verkkokauppa-asiantuntija David Sandberg sanoo tiedotteessa.

Raportin mukaan koronavirus on lisännyt verkkokaupan suosiota.

Amazonilla oli BCG:n arvion mukaan vuonna 2019 noin kahden prosentin osuus Pohjoismaiden kuluttajien verkkokaupasta. Tuo markkinaosuus saavutettiin ilman Pohjoismaisiin kuluttajiin kohdistettua suoraa markkinointia.

Lokakuun 28. päivänä Ruotsissa avattu Amazon.se-verkkokauppa on tutkimusyhtiön mielestä tärkeä virstanpylväs. Nyt markkinointi alkaa myös Pohjoismaissa ja Ruotsissa ruotsiksi.

Saksan Amazonilla on BCG:n mukaan myynnissä yli 150 miljoonaa tuotetta. Silti esimerkiksi Prime-kanta-asiakkuuksissa on eroja: nopeat toimitukset ja erilaiset lisäpalvelut puuttuvat yhä Pohjoismaista.

Jos Pohjoismaiden markkina kehittyy samalla lailla kuin markkinat kehittyivät Amazonin mentyä Australiaan, erilaiset lisäpalvelut voisivat tulla Pohjoismaihin noin kahden vuoden kuluessa, BCG ennustaa.

Konsulttiyhtiön mukaan paikalliset yhtiöt ovat Pohjoismaissa vaikean valinnan edessä – liittääkö tuotteensa Amazonin myytäväksi vai taistella markkina-osuuksista omien verkkokauppojen avulla.

Pienyrittäjille Amazon voi tarjota hyvän myyntikanavan, mutta kaikille yhtiöille Amazonin alustalle menossa on myös riskinsä, yhtiö arvioi.