Kirill Šamalovin kerrotaan saaneen iso osuus Sibur-yhtiöstä offshore-yhtiön kautta sen jälkeen, kun hän meni naimisiin Vladimir Putinin tyttären kanssa.

Kirill Šamalov on Vladimir Putinin perhetuttu.­

Venäläinen liikemies Kirill Šamalov on saanut arviolta 380 miljoonan dollarin eli noin 313 miljoonan euron arvoisen osuuden venäläisestä Sibur-energiayhtiöstä vain sadalla dollarilla, kertoo venäläinen tutkivan journalismin iStories-julkaisu.

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption paljastamiseen erikoistuneen OCCRP-järjestön kanssa.

Šamalov on Venäjän presidentin Vladimir Putinin perhetuttu ja hänen tyttärensä entinen aviomies.

Šamalovin liiketoimien tutkinnassa on käyty läpi vuodettuja sähköposteja. Selvityksessä ilmenee, että Siburin omistus siirtyi Šamaloville offshore-yhtiön kautta. Sopimus tästä tehtiin muutama kuukausi sen jälkeen, kun hän oli mennyt naimisiin Jekaterina Tikhonovan kanssa.

Tiedoista kertoo myös brittimedia The Guardian, joka siteeraa myrkytysyrityksen kohteeksi joutunutta oppositiopoliitikkoa Aleksei Nalvalnyita: ”Se on yksinkertaista”, Navalnyi toteaa.

”Putinin tytär menee naimisiin ja vastanaineet saavat 380 miljoonan dollarin lahjan.”

Selvityksen mukaan pariskunta kulutti myös miljoonia dollareita ostaakseen kiinteistöjä ja sisustaakseen niitä.

Siburin edustaja on todennut The Guardianille Šamalovin ostaneen yhtiön osakkeita, mutta hintaa ei ole kerrottu. Yhtiö on kommentoinut, ettei Šamalov ole saanut asiassa erityiskohtelua.

Selvityksessä käytetyt sähköpostit on saatu iStoriesin mukaan anonyymiltä lähteeltä. Julkaisun mukaan on mahdollista, että tiedostot on hankittu hakkeroimalla.

Vuodetuista tiedoista ilmenee, että useat yhtiöt pyrkivät saamaan Šamalovin sijoittajaksi heti tämän solmittua avioliiton Tikhonovan kanssa.