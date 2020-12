Keskimääräistä useampi Finnairin lentäjä on halunnut jäädä aikaistetusti eläkkeelle – ilmoitukset vähentävät yhtiön säästötoimien vaikutusta

Finnairin eläkesäätiössään tekemien toimenpiteiden positiivisia vaikutuksia vähentää se, että osa lentäjistä on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle tavallista aiemmin.

Keskimääräistä useampi Finnairin lentäjä on tänä vuonna ilmoittanut haluavansa eläköityä tavallista aiemmin. Lentoyhtiön tarjoamaan lisäeläke-etuun kuuluu mahdollisuus tehdä tällainen ilmoitus. Ilmoituksia tulee Finnairin mukaan vuosittain.

”Tänä vuonna niitä tuli keskimääräistä enemmän. Osin varmasti johtuen Finnairin haastavasta tilanteesta, jonka myötä keskimääräistä useampi on nähnyt, että nyt on itselle sopiva hetki eläköityä”, yhtiön viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.

Finnair kertoi jo aiemmin syksyllä poistavansa sen eläkesäätiön lisäeläkkeistä indeksikorotukset tulevina vuosina.

Finanssivalvonta on nyt hyväksynyt muutoksen lopuissakin työntekijäryhmissä, joten Finnair kertoi tuoreen päätöksen talousvaikutuksista pörssitiedotteella. Vaikutus on kertaluonteinen, ja sitä vähentävät lentäjien eläköitymisilmoitukset. Muutosten yhteenlaskettu positiivinen lisänettovaikutus vuoden viimeiseen vuosineljännekseen on Finnairin mukaan 48 miljoonaa euroa.

Lokakuun lopussa tehtyjen sääntömuutosten positiiviseksi vaikutukseksi Finnair kertoi 85 miljoonaa euroa. Tuoreiden tietojen myötä muutosten positiivinen kokonaisnettovaikutus nousee 133 miljoonaan euroon.

Lisäeläkkeissä on kyse siitä, että takavuosina Finnair on tarjonnut niitä työntekijöilleen lakisääteisen työeläkkeen lisäksi. Tulevina vuosina eläkkeet eivät laske, mutta ilman indeksikorotuksia niiden ostovoima laskee.

Finnairin eläkesäätiön toiminnan piirissä oli vuoden alussa noin 2 000 henkilöä, jotka ovat aktiivisessa työsuhteessa Finnairiin. Uudet työntekijät eivät ole oikeutettuja lisäeläkkeeseen. Etu suljettiin yhtiön muilta työntekijöiltä kuin lentäjiltä 1990-luvun alussa, ja vuonna 2010 se loppui myös lentäjiltä.

Eläkesäätiön sääntömuutokset eivät tuo välitöntä kassavirtavaikutusta, vaan niiden vaikutus näkyy tulevina vuosina. Yhtiö perustelee päätöksiä sillä, että se varmistaa kilpailukykynsä pandemian jälkeen.