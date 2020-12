Sijoittaminen

Villisti heiluvia hintoja, raaputusvoittoja ja konfettisade? Epäluuloisinkin sijoittaja voi tempautua mukaan, havaitsi The Wall Street Journalin toimittaja kokeiltuaan Robinhood-nimistä osakekaupankäyntisovellusta.

Robinhood-kaupankäyntialusta on vain yksi monista kännykkäsovelluksista, jotka ovat tuoneet helpon ja usein myös maksuttoman osakekaupankäynnin ihmisten taskuihin.­

Onko osakemarkkina eräänlainen viihteen muoto?

Menin Robinhoodiin, suosittuun osakekaupankäynnin sovellukseen saadakseni vastauksen tuohon kysymykseen.

Olet luultavasti kuullut Robinhoodista vaikket kuuluisikaan siihen 13 miljoonan ihmisen joukkoon, joka jo nyt käyttää sitä. Robinhood tekee osakkeiden, optioiden ja kryptovaluuttojen kaupankäynnistä hauskaa ja jännittävää. Analyytikot ovat jopa lukeneet osan kuluvan vuoden taivaita hipovasta osakkeiden kurssinoususta aloittelevien Robinhood-kaupankävijöiden ansioksi.

Päätimme yhdessä esimieheni kanssa, että minun pitäisi ottaa selvää, mistä tässä hössötyksessä oikein on kysymys. Aloitin kaupankäynnin Robinhoodilla lokakuun 27. päivänä ja pistin peliin sadan dollarin (82 euron) sijoitukseni. Kaikki mahdolliset voitot menisivät hyväntekeväisyyteen. Tappiot koituisivat julkiseksi häpeäkseni. Suljin kaikki positioni marraskuun 17. päivänä.

Esimieheni käski minua tekemään mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman nopeasti ja liittyä siihen joukkoon, joka sijoittaa sen mukaan, mitkä osakkeet ovat valmiiksi nousukiidossa. Se edellytti todellista muodonmuutosta. Minun oli muututtava tarkalleen päinvastaiseksi sijoittajaksi verrattuna siihen kärsivälliseen, runsaasti tutkimusta hyödyntävään ja riskejä välttävään sijoitustyyliin, jota olin aina noudattanut.

Rakensin suositulle markkinadatasivustolle FinViz.comiin karkean osakkeiden seurantasivun, jonka kuka tahansa tee-se-itse-spekulaattori pystyisi kopioimaan. Ostaisin mekaanisesti mitä tahansa osaketta, joka oli noussut vähintään 30 prosenttia edellisen viikon aikana ja liikkunut ainakin 50 prosenttia markkinoiden yleistä kehitystä nopeammin ja jonka volatiliteetti eli keskihajonta oli suurempi kuin 15 prosenttia. Myisin osakkeen heti, kun se ei enää mahtunut tälle listalle.

En missään vaiheessa tehnyt minkäänlaista tutkimustyötä. Yritykset olisivat minulle pelkästään lyhenteitä. Moiset järjettömän riskipitoiset, villisti heilahtelevat osakkeet joko tekisivät – tai hävittäisivät – tonnikaupalla rahaa. Se oli ainakin suunnitelma.

Mukaan pääsy oli hauskaa ja helppoa. Ruudulle ilmaantui kolme korttia, joissa oli kysymysmerkit. Raaputin yhdestä niistä voittamani ilmaisen osakkeen ihan samalla tavalla kuin raaputusarvassa. Konfettisade täytti puhelimeni näytön: olin voittanut yhden ilmaisen osakkeen Sirius XM Holdings-yhtiössä. Sen arvo oli 5,76 dollaria (4,76 euroa).

Seuraavana aamuna puhelimeni syttyi eloon: ”Ilmainen SIRI-osakkeesi on noussut tänään 1,05 prosenttia. Tarkasta salkkusi nyt.” Kaksi tuntia myöhemmin Robinhood muistutti minua uudelleen: ”Aloita kaupankäynti tänään.” Sähköposti Robinhoodilta julisti: ”Olet valmiina aloittamaan kaupankäynnin!”

Kehotuksista huolimatta en aloittanut muutamaan päivään. Sen jälkeen homma kaappasi minut mukaansa.

Aina, kun osakkeen hinta muuttuu, Robinhood päivittää sen eikä vain osoittamalla hinnan nousun vihreällä ja laskun punaisella vaan myöskin pyörittämällä numeroita ylös ja alas kuin pelihallin yksikätisessä rosvossa. Tämä suunnan ja värien tulva muuttuu nopeasti hypnoottiseksi.

Robinhoodin tuotehallinnasta vastaava seniorijohtaja Madhu Muthukumar sanoo, ettei pelihalleja muistuttavilla visualisoinneilla yritetä luoda ”jonkinlaista lasvegasmaista ympäristöä”. Tarkoituksena on ”synnyttää edes jollakin tavalla tutulta tuntuva ympäristö sellaisille ihmisille, joita sijoitustoimiala ei perinteisesti ole palvellut”. Yrityksen mukaan suurin osa sen asiakkaista käyttää ”osta-ja-pidä-strategiaa”. 98 prosenttia heistä ei käy päiväkauppaa.

Vaikka niin onkin, loputtomasti vaihtuvat luvut ja värit saivat minut jonkinlaiseen transsitilaan vain muutaman minuutin jälkeen. Robinhood näytti minulle listan nimeltä ”Top Movers” (”Huippunousijat”). Ne olivat kirkkaan limetinvihreitä. Ne olivat kauniita. Eikä minulla ollut aavistustakaan, mitä useimmat niistä oikein olivat. Suunnitelmani lensi ulos ikkunasta ja ostin sen asemasta kourallisen Top Movers-yhtiöitä: SRRK, EXAS, HOG, RDIB ja EXPI.

Jouduin siitä paikasta mukaan koomiseen erehdysten sarjaan. Minuutti viimeisimmän ostokseni läpimenon jälkeen olin 29 senttiä tappiolla.

Yksitoista minuuttia aloittamiseni jälkeen SRRK oli laskenut 2,2 prosenttia, mutta sovellus näytti sen vihreällä värillä. Syynä oli se, että koko päivän aikana osake oli kallistunut, vaikka minä menetin rahaa. 45 minuuttia myöhemmin väri oli yhä vihreä, vaikka minä olin tappiolla 8,8 prosenttia. Dumppasin sen.

Samaan aikaan RDIB oli laskenut 4,2 prosenttia tunnissa ja 48 minuutissa. Dumppasin senkin. Robinhood varoitti saman tien, että jos tekisin liian monia päiväkauppoja, minut voitaisiin luokitella ”säännölliseksi päiväkaupan kävijäksi” ja minun pitäisi tallentaa 25 000 dollaria (20 640 euroa). Se siitä EXAS:n myynnistä, vaikka osake oli laskenut vieläkin enemmän.

Alle kahden tunnin päästä olin turhautunut ja tein jotakin sellaista, jota olen aina neuvonut sijoittajia välttämään. Ostin ”velkavivutettua” pörssinoteerattua sijoitusrahastoa eli ETF:ää, jonka lyhenne oli TQQQ. Sen tavoitteena on kolminkertaistaa Nasdaq-100-indeksin päivittäinen suorituskyky. Jos tekno-osakkeet nousisivat seuraavana päivänä, tekisin hyvän tilin.

Mutta Nasdaq-100 päätyi 3,9 prosenttia alemmalle tasolle seuraavana päivänä. Hankkiuduin eroon TQQQ:sta mahdollisimman pikaisesti 5,2 prosentin tappion kärsineenä. Ostin tilalle SQQQ:ta, velkavivutettua ETF:ää, jonka arvo nousee, kun tekno-osakkeet laskevat. Ja palasin noudattamaan alkuperäistä suunnitelmaani: ostin korkeintaan viittä osaketta FinViz-näytölläni.

SQQQ nousi 11,7 prosenttia, mutta minulla oli kiireitä koko iltapäivän ajan enkä päässyt lukitsemaan voittoani. Myin sen sulkeutumisen jälkeen ja tienasin vain 4,6 prosenttia, kun kauppa oli käsitelty seuraavana aamuna.

Samaan aikaan Robinhood lähetteli minulle jatkuvalla syötöllä hälytyksiä. Ne välähtivät puhelimeni ruudulle joka kerran, kun jokin omistuksistani liikkui yli viisi prosenttia.

Lokakuun 29. päivänä kello puoli kolmelta aamuyöstä heräsin pää täynnä ajatuksia. Tarvitsin ison voittajan!

Muutamaa tuntia myöhemmin myin kaikki tappiolla olleet osakkeeni ja pistin rahat kahteen rahastoon: DRIP on vivutettu ETF, jonka tavoitteena on nousta kaksi dollaria jokaista energiateollisuuden indeksin dollarin suuruista laskua kohti. VIXY on volatiliteettirahasto, jonka arvo nousee, kun S&P 500-osakkeiden volatiliteetin indeksi nousee.

Sinä päivänä osakkeet kallistuivat ja volatiliteetti laski. Minua piestiin jälleen.

Seuraavana päivänä luotin päinvastaiseen kehitykseen ja ostin takaisin SQQQ:ta. Pistin myös sisään myöhäisen määräyksen, jolla ostin HIBS:ää, vivutettua ETF:ää, joka lyö vetoa riskipitoisimpia osakkeita vastaan. Se oli ampaissut 248 prosenttia ylöspäin helmi–maaliskuun markkinapaniikin aikana.

Seuraavan kaupankäyntipäivän aamuna, marraskuun 2. päivänä, osakkeet ja öljy avautuivat laskeviin hintoihin, joten minun tilanteeni näytti hyvältä. Suunta kuitenkin kääntyi 20 minuutin kuluttua. Kello 10.15 mennessä vedonlyöntini laskevien markkinoiden puolesta oli tuottanut lähes viiden prosentin tappion.

Myin SQQQ:n ja VIXY:n ja palasin alkuperäiseen suunnitelmaani eli ostin huippuosakkeita FinViz-näytölläni. Kymmenien kauppojen jälkeen olin jollakin tavalla onnistunut juuttumaan paikoilleni tai ehkä mennyt vähän takapakkia. Salkkuni koko oli pudonnut 95 dollariin.

Vaalipäivään eli marraskuun 3. päivään mennessä jatkuva piekseminen alkoi parantaa minua houkutuksestani käydä kauppaa vivutetuilla ETF:illä. Myin HIBS:n 10,6 prosentin tappiolla. Palasin takaisin alkuperäiseen, kurinalaiseen suunnitelmaani, myin muut tappiota tuottaneet kohteeni ja ostin urhoollisesti vain sitä, mitä FinViz-näyttöni ehdotti. Enkä todellakaan koskaan saanut suurta voittoa.

Robinhood ei usko, että minun kokemukseni olivat tyypillisiä. ”Me olemme ylpeitä siitä, että olemme tehneet sijoittamisesta relevanttia toimintaa uudelle sukupolvelle ja auttaneet ensikertalaisia muuttumaan pitkän tähtäimen sijoittajiksi”, yhtiö sanoo lausunnossaan.

Loppujen lopuksi plakkarissani oli kolmen kiihkeän viikon jälkeen 95,01 dollaria (78,22 euroa). Olin menettänyt viisi prosenttia panostuksestani. Jos otetaan huomioon saamani ilmainen osake, tappioni oli 10,2 prosenttia.

Samana ajanjaksona S&P nousi seitsemän prosenttia.

Mitä tästä opimme?

Et voi sijoittaa käymättä kauppaa, mutta voit käydä kauppaa sijoittamatta. Kärsivällisimmänkin ja huolellisimmankin osta-ja-pidä-sijoittajan on joskus pakko ostaa.

Nopeaa kauppaa käyvä sijoittajakin voi tienata rahaa – jonkin aikaa, pelkällä tuurilla – tietämättä mistään mitään. Ja jos kuvittelet sijoittavasi vaikka tosiasiassa teetkin vain kauppoja, olet kuin maratonjuoksija, joka tekee 26 kappaletta mailin pituisia pikapyrähdyksiä peräjälkeen.

Sijoittaminen sen sijaan antaa osakkeelle tilaisuuden tehdä töitä sinun puolestasi niinä vuosina, jotka yritykseltä saattaa kulua menestymiseen. Se myös minimoi verosi – ja stressitasosi.Englannista kääntänyt Jyri Raivio.