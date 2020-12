Moni suomalais­yritys kertoi tänään menestyneensä hyvin yritysten ilmasto­listauksessa, mutta mistä mittarissa on kyse?

Mittari selvittää paitsi yritysten tekemiä toimia ja vastuullisuusraportoinnin tasoa, myös esimerkiksi niiden johdon sitoutumista ilmastotavoitteisiin.

Tiistaina moni yritys hehkutti ilmastotyötään, kun kansainvälinen voittoa tavoittelematon CDP-järjestö julkaisi vuosittaisen raporttinsa yritysten ympäristövaikutusten läpinäkyvyydestä ja tehdyistä toimista.

Paikastaan raportin ilmasto-osuuden A-listalla kertoivat esimerkiksi Kone, Nokia, Kesko, S-ryhmä ja Metsä Board. Metsäyhtiö UPM oli maailmanlaajuisesti yksi kymmenestä yhtiöstä, jotka saivat A-luokituksen sekä ilmaston, vesivarojen ja metsien suojelemisen saralla.

Mistä yhtäkkisen huomion saaneessa CDP-listauksessa on oikein kyse?

”Se on globaali, varsin arvostettu puolueettoman tahon mittari, joka mittaa yritysten suoriutumista ilmastoon liittyvissä toimissa”, kertoo Hankenin laskentatoimen apulaisprofessori Hanna Silvola, joka tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista.

Järjestö tekee riippumattoman arvion vuosittain ja antaa yrityksille arvosanan asteikolla A–D-. Se kerää tietoja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnästä, kasvihuonekaasupäästöistä sekä metsien ja vesivarojen suojelusta erityisesti sijoittajien käyttöön.

Mittari selvittää paitsi tehtyjä toimia ja vastuullisuusraportoinnin tasoa, myös esimerkiksi yrityksen johdon sitoutumista ilmastotavoitteisiin. CDP on lyhenne sanoista Carbon Disclosure Project.

Yli 10 000 yritystä raportoi vastuullisuudestaan CDP:n kautta. Nuo yritykset kattavat yhteensä yli puolet koko maailman yritysten markkina-arvosta. Suomalaisyhtiöitä oli tänä vuonna mukana noin 50.

Vuodesta 2015, Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, raportoijien määrä on kasvanut 70 prosenttia ja viime vuodesta se kasvoi 14 prosenttia.

Mistään uudesta keksinnöstä ei ole kyse. Itse järjestö on tehnyt työtä jo 20 vuotta. Se on siis ollut olemassa, mutta ilmastotoimien merkitys yritysmaailmassa on kasvanut viime vuosina, huomauttaa Silvola.

Ilmastonmuutoksen huomioimisesta on hänen mukaansa tullut yrityksille jo liiketoiminnassa menestymisen ehto.

”Jos näitä asioita ei ota tosissaan, ei ole helppo tie lähitulevaisuudessa menestyä.”

Silvolan mukaan yrityksiin kohdistuu ilmastovaatimuksia taloudellisesti ikään kuin kahdesta suunnasta. Ensinnäkin sijoittajat haluavat varmistua siitä, että yritykseen ei liity niin sanottuja ilmastoriskejä, eli että vastuullisuus on kunnossa.

”On hyvin mahdollista, että riskit jossakin vaiheessa realisoituvat kustannuksiksi ja pahimmassa tapauksessa menettää koko sijoitetun pääoman”, Silvola muistuttaa.

Silvolan mukaan sijoittajamaailma on ollut vaatimuksissaan jopa edelläkävijä, jota lait ja sääntely EU:ssa ja Suomessa ovat nyt seuraamassa perästä.

Toinen vaatimus liittyy rahoittajiin. Silvolan mukaan rahoituksen hinta ja saatavuus riippuvat tulevaisuudessa yhä enemmän yrityksen ilmastovaikutuksista. Silvola tosin puhuisi mielellään laajemmin esg-vaikutuksista eli ympäristön, sosiaalisten vaikutusten ja hyvän hallintotavan näkökulmista.

”Mutta kyllähän ilmastopuoli dominoi tätä keskustelua ja kokonaismittaamista ihan selkeästi.”

Silvolan mukaan jo pelkkä listaukseen liittyminen kertoo yrityksen kunnianhimosta ilmastoasioissa.

Suomalaisyrityksistä A-luokan arvosanan sai tänä vuonna kuusi yritystä. Kymmenen yritystä saavutti toiseksi parhaan arvosanan A-. CDP kuvaa näitä ”johtajatason” luokituksiksi. Yhteensä kaikkien A-listalla olevien yritysten määrä kasvoi viime vuodesta 45 prosenttia.