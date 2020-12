Uutta neuvostoa johtaa joukko kansainvälisten suuryritysten ja instituutioiden johtohahmoja.

Paavi Franciscus on profiloitunut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä ilmasto- ja ympäristökysymysten korostajana.­

Paavi Franciscus on antanut siunauksensa yritys- ja sijoitusmaailman yhteisölle, joka haluaa tehdä kapitalismista kestävämpää ja sosiaalisesti reilumpaa.

Vatikaanin nimissä toimivan yhteisön nimi on The Council for Inclusive Capitalism eli Inklusiivisen kapitalismin neuvosto, ja sitä johtaa joukko kansainvälisten suuryritysten ja instituutioiden johtohahmoja.

”Tarvitsemme kiireesti talousjärjestelmän, joka on reilu ja luotettava ja joka pystyy käsittelemään perustavanlaatuisia haasteita, joita ihmiskuntamme ja planeettamme kohtaa”, paavi sanoi tänään tiistaina julkistetulle neuvostolle.

Neuvoston johtoryhmään kuuluvat esimerkiksi Mastercardin toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Ajay Banga, konsulttiyhtiö Ernst & Youngin toimitusjohtaja Carmine Di Sibio sekä lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Alex Gorsky.

Lisäksi mukana ovat johtajat esimerkiksi Bank of America -pankista, korttiyhtiö Visasta ja Fordin sekä Rockefellerin säätiöiden edustajat.

Yhteensä 27 johtohahmon kerrotaan edustavan yhtiöitä, joiden markkina-arvo on yli 2,1 biljoonaa dollaria ja joissa työskentelee yli 200 miljoonaa työntekijää ympäri maailman.

Neuvoston johtohahmot tapaavat vuosittain paavi Franciscuksen ja hänen kardinaalinsa Peter Turksonin. Neuvosto kertoo toimivansa heidän ”moraalisen ohjeistuksensa” alaisena.

Yhteisön jäsenet ovat tehneet omia yrityksiään ja tahojaan koskevia lupauksia. Lisäksi neuvosto on luonut yhteiset toimintaohjeensa, jotka korostavat esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvoa ja arvon tuottamista yritysten omistajille pitkällä aikavälillä.

”Vatikaani tai tuntemani yritysjohtajat eivät kummatkaan tarvitse lisää kokouksia. Tarvitsemme toimia, ja meidän täytyy uudistaa pääomamarkkinoita”, sanoi neuvoston perustaja Lynn Forester de Rothschild Financial Timesille.

Paavi on aiemminkin ottanut kantaa vastaavalla tavalla. Esimerkiksi kesällä Vatikaani ilmoitti toivovansa katolisten lopettavan investoinnit aseteollisuuteen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Paavi Franciscus on kautensa aikana puhunut erityisesti sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta että ilmasto- ja ympäristökysymyksistä. Hän julkaisi vuonna 2015 ensyklikan eli opillisen kiertokirjeen, joka keskittyi näihin aihepiireihin.