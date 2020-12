Kaupankäynti lyhytaikaisia kodinvuokria välittävän Airbnb:n osakkeilla alkaa torstaina.

Koronavuosi on kohdellut kovalla kädellä matkailualan yhtiöitä.

Matkustamisen romahdus veti keväällä maton alta myös Airbnb:ltä, joka toimii alustana koteja matkustajien käyttöön välittäville ihmisille.

Yhtiön toimitusjohtaja Brian Chesky julisti, että ”matkustaminen sellaisena kuin sen olemme tunteneet on kuollut”.

Kevään tilanteeseen nähden voi tuntua huimalta, että Airbnb menee tällä viikolla pörssiin ja sen listautumista ympäröivät kaikki kuumentuneen markkinan merkit.

Airbnb korotti osakkeiden listautumisannin hintaa maanantaina. Yhden osakkeen hinnoitteluväli vaihtui 44–50 dollarista 56–60 dollariin. Jos anti toteutuu haitarin yläreunassa, yhtiön arvoksi tulisi Reutersin mukaan 36 miljardia dollaria.

Vielä keväällä yhtiö haki lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta 18 miljardin arvostuksella.

Airbnb:n arvon tuplaantuminen on karkeasti linjassa pörssin yleisen kehityksen kanssa. Tänä vuonna monien internetyhtiöiden arvostukset ovat kohonneet voimakkaasti niin pörsseissä kuin yksityisillä pääomamarkkinoilla.

Muun muassa toiset A-kirjaimella alkavat teknologiayhtiöt Amazon, Apple ja Alphabet ovat nousseet voimakkaasti pörssissä. Airbnb on kuitenkin siitä erilainen yhtiö, että se ei ole vielä kyennyt tekemään yhtenäkään kokonaisena vuotena voitollista tulosta.

Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä, sopivasti pörssilistautumisen alla, yhtiö puristi itsestään ulos noin 200 miljoonaa dollaria voitollisen tuloksen.

Monet voimakkaasti kasvavat teknologiayhtiöt ovat listautuneet pörssiin selvästi heikommalla kannattavuudella.

Monet analyytikot ovat arvioineet Airbnb:n listautumishinnan olevan järkevä, vaikka se on perinteisten tunnuslukujen valossa kallis.

”Se on matkustamisen Apple”, perusteli Atlantic Equitiesin analyytikko James Cordwell Barron’sille. ”Applen tavoin Airbnb on brändillään ja sovelluksensa designilla onnistunut luomaan yhteisöllisyyttä käyttäjiensä parissa.”

Airbnb:n pörssilistautumista on odotettu jo muutaman vuoden, mutta viimein alkuvuodesta yhtiön johto teki lopullisen päätöksen. Listautumisen valmistelut oltiin juuri viimeistelemässä, kun koronavirus lähti leviämään Kiinasta maailmalle.

Isku Airbnb:lle oli kova, kuten koko matkailualalle.

Yhtiö teki nopeita kustannussäästöjä. Se muun muassa vähensi työvoimaa 1 900 henkilöllä ja karsi ydinliiketoiminnasta haarautuneita rönsyjä.

Yhtiön verkkopalvelua uudistettiin pikatahdilla, jotta se palvelisi paremmin paikallisia asuntotarpeita, jotka eivät edellytä lentomatkustamista.

Brian Chesky on Airbnb:n toimitusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista.­

Syyskuussa Chesky ennusti Bloombergin haastattelussa, että matkustamisen murros jatkuu pandemian jälkeen.

”Osa asioista palaa ennalleen ja osa ei.”

Cheskyn mukaan liikematkustaminen vähenee pysyvästi ja turistit tulevat hakeutumaan entistä harvemmin yliturismista kärsineisiin kaupunkeihin. Voittajia ovat kansallispuistot ja pikkukaupungit.

Airbnb:n perustivat vuonna 2007 Chesky ja kaksi muuta entistä design-alan opiskelijaa. He matkustivat isoja konferensseja järjestäviin kaupunkeihin ja kannustivat paikallisia asukkaita hankkimaan lisäansioita vuokraamalla asuntoaan kaupunkiin saapuville vieraille Airbnb:n alustan kautta.

Yhtiön pääkilpailijoita ovat suuret hotelliketjut sekä erityisesti hotelliyöpymisten markkinapaikat, kuten Expedia, Booking ja Tripadvisor.

Kun matkustaminen on hiljalleen elpynyt, Airbnb on hyötynyt siitä, että pandemiaoloissa monet ihmiset ovat karttaneet hotelleja ja suosineet asuntomajoitusta.

Sijoittajien näkökulmasta olennaista on, että Airbnb on täydellisen dominoiva toimija omassa toimintakentässään eli ihmisten omien kotien vuokra-alustana matkustuskäyttöön.

Kasvuvaiheessa yhtiö on saanut merkittävää rahoitusta pääomasijoittamisen jättiläisiltä Sequoia Capitalilta ja Andreessen Horowitzilta. Yhtiön alkutaipaleella tehdyn miljoonasijoituksensa on moninkertaistanut myös näyttelijä Ashton Kutcher.

Nykyään Airbnb:llä on yli neljä miljoonaa isäntää alustallaan. Yhteensä näillä on yli seitsemän miljoonaa asuntoa, joista 5,6 miljoonaa oli aktiivisia syyskuun lopussa.

Airbnb-emäntä Perla Requejo vuokraa Airbnb:n kautta asuntoaan lomailijoille Sanxenxossa Espanjassa.­

Yhtiö on joutunut myös hakemaan ratkaisuja moniin ongelmiin, jotka sen liiketoiminnan kasvaessa ovat nousseet pintaan. Monissa kaupungeissa Airbnb-vuokraaminen on aiheuttanut paikallisväestössä vastarintaa, koska se on tuonut taloihin ja naapurustoihin lieveilmiöitä. Yhtenä ratkaisuna Airbnb kielsi kotibileiden järjestämisen, joskin kiellon valvominen on sen liiketoimintamallissa vaikeaa.

Myös prostituutio, varkaudet ja vieraiden salakatselu ovat aiheuttaneet yhtiölle päänvaivaa.

Airbnb:n listautuminen kruunaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kuuman pörssilistautumisvuoden.

Uudet yhtiöt ovat jo tähän mennessä keränneet Yhdysvalloissa ennätyksellisen määrän pääomaa listautumisten yhteydessä. Merkittäviä listautumisia ennen Airbnb:tä ovat tehneet muun muassa Palantir, Snowflake, Unity Software ja Asana.

Tällä viikolla pörssiin listautui myös ruokakuljetusyhtiö Doordash, joka Airbnb:n tavoin nosti osakeantinsa hintoja viime metreillä. Myös Doordash keräsi listautumisannilla noin kolme miljardia dollaria, ja sen arvostus oli listautumisessa karkeasti 30 miljardia dollaria eli lähellä Airbnb:n arvostusta.