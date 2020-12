Kyselyn mukaan 40 prosenttia isännöitsijöistä kertoi vastikerästien lisääntyneen etenkin liikehuoneistojen kohdalla.

Koronapandemian aiheuttamat talousongelmat ovat alkaneet näkyä suomalaisten taloyhtiöiden taloudessa, kertoo Isännöintiliitto.

Sen tekemän kyselyssä 40 prosenttia isännöitsijöistä kertoi, että vastikkeiden maksamatta jättäminen on lisääntynyt. Vastike on asunto-osakeyhtiön osakkeiden suorittama maksu, jolla katetaan talon yhteisiä kustannuksia.

Maksurästejä on kyselyn perusteella kertynyt etenkin liikehuoneistojen omistajille, kun koronapandemia on vaikuttanut yritystoimintaan. Asuntojen omistajille rästejä on kertynyt vähemmän, mutta erilaisia maksujärjestelyjä on tehty tavallista enemmän.

Tilanne on muuttunut syksyn aikana, sillä vielä elo-syyskuussa isännöitsijät arvioivat, etteivät vastikerästit ole lisääntyneet.

Isännöitsijäliiton mukaan asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden maksuvaikeudet on toistaiseksi saatu pidettyä hallinnassa, eivätkä esimerkiksi asuntojen hallintaanotot ole lisääntyneet.

Hallintaanotto on äärimmäinen keino tilanteessa, jossa vastikerästien summa kasvaa liian suureksi. Kyselyn mukaan valtaosasta vastikerästien aiheuttamia talousongelmia on kuitenkin selvitty taloyhtiön ja osakkaan välisellä maksusopimuksella.

Kyselyyn osallistui 365 isännöitsijää, jotka vastaavat noin 8000 taloyhtiöstä ympäri Suomea. Kaikkialla talousvaikeudet eivät näy, ja osa isännöitsijöistä kertoi, että vastikerästit ovat korona-aikana jopa vähentyneet tavallisesta.

”Se voi johtua siitä, että kotitalouksien säästämisaste on keskimääräisesti noussut ja samalla muu kulutus on vähentynyt”, sanoo vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta.

Osakkaiden vastikerästien lisääntymisestä huolimatta taloyhtiölainoihin ei juurikaan ole pyydetty lyhennysvapaita.