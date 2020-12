Kotkalaisyhtiön osakekannan ostaa Mayr-Melnhof Karton AG, joka on Euroopan suurimpia taivekartongin valmistajia.

Metsäteollisuusyhtiö Kotkamills on saamassa uuden omistajan. Ostaja on itävaltalaisyhtiö Mayr-Melnhof Karton AG, joka on Euroopan kolmanneksi suurin taivekartongin valmistaja.

Yhtiö on allekirjoittanut kauppakirjan Kotkamillsin koko osakekannan ostamisesta, ja kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisen tavanomaisen hyväksynnän.

Kotkamills valmistaa esimerkiksi kuluttajapakkauskartonkia ja dispersio-suojakerroksella päällystettyä kartonkia, jota käytetään nestepakkauksissa.

Yhtiö on kuulunut vuodesta 2015 pääomasijoittaja MB Rahastojen omistukseen. Kotkamillsin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 207 miljoonaa euroa.