Kustannustuen toisen kierroksen toivotaan osuvan paremmin pienempien yritysten tarpeisiin.

Koronakriisistä kärsineille yrityksille suunnatun kustannustuen toinen hakukierros alkaa jouluviikolla. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia koronaviruksen vuoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on rakentanut kustannustuen auttamaan yrityksiä selviämään koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista.

”Kustannustuella haluamme auttaa mahdollisimman monia yrityksiä koronaepidemian yli. Tukea voivat hakea kaikki yritykset, jotka ovat kärsineet koronasta. Eri toimialoilla yritysten tilanne on hyvin vaihteleva, joten kuuluminen tiettyyn toimialaan ei ole ehdoton edellytys tuen saamiselle”, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo tiedotteessa.

Kustannustuen toisella hakukierroksella yrityksille on tarjolla 550 miljoonaa euroa. Summasta 410 miljoonaa euroa tulee vuoden seitsemännestä lisätalousarviosta ja 140 miljoonaa euroa ensimmäisen tukikauden jakamatta jääneistä määrärahoista.

Ensimmäisellä kierroksella kustannustukea maksettiin noin 126 miljoonaa euroa. Tukea sai noin 3 600 yritystä, kun suuri osa hakijoista sai hylätyn tukipäätöksen. Etenkään pienet yritykset eivät saaneet tukea, koska 20 000 euroon säädetty liikevaihtoraja alittui tai tukisumma olisi jäänyt alle 2 000 euron alarajan.

HS kertoi keskiviikkona tarkemmin, mihin Suomen valtion jakamia yritystukia ja kustannustukia on koronakriisissä jaettu.

Toisella tukikierroksella halutaan pitää paremmin huolta pienemmistä yrityksistä. Tuen hakijan liikevaihto saa olla tukikaudella alle 20 000 euroa. Tukikausi on pidempi, kesä–lokakuu, ja hyvitettävien kustannusten määritelmää on laajennettu.

Koronatukien yhteensovitukseen on myös tehty lievennyksiä.

Konsernikohtaisen maksimisumman eli 800 000 euroa saanut konserni ei voi enää hakea kustannustukea. Tuen minimisumma on edelleen 2 000 euroa ja yrityskohtainen tukikatto on puoli miljoonaa.

Hausta vastaavan Valtiokonttorin toimialajohtajan Jyri Tapperin mukaan kustannustukihakemusta on nyt testattu asiakasraadin kanssa.

”Hakemista helpottaa myös se, että hakemukseen ei tarvitse liittää mitään liitteitä. Tarvittavat tiedot saadaan suoraan Verohallinnosta”, Tapper sanoo.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön on tarkoitus vahvistaa laki kustannustuesta perjantaina. Laki tulee voimaan 15. joulukuuta. Valtiokonttorin tavoitteena on avata haku maanantaina 21. joulukuuta niin, että hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun.

Kustannustuen lisäksi valtio on jakanut koronakriisissä suoria yritystukia muiden muassa Business Finlandin ja ely-keskusten kautta. Ravintolayrittäjille on jaettu noin 111 miljoonaa euroa erillistukea. Valtio on lisäksi avustanut yksinyrittäjiä kuntien kautta jaetuilla pienillä tukisummilla.