Itä-Lapissa sijaitseva Sokli on merkittävä fosfaattiesiintymä. Yaran mukaan alueella on myös lukuisia muita arvomineraaleja, joita tarvitaan esimerkiksi akkuihin.

Norjalainen kemian alan yhtiö Yara ilmoittaa myyvänsä Soklin kaivoshankkeen Suomen Malmijalostukselle, joka on valtion sijoitusyhtiö. Kauppahinta on Yaran mukaan nimellinen eli hyvin pieni. Kauppa käsittää Soklin kaivosoikeudet, luvat, selvitykset ja tutkimustulokset.

Lannoitteiden valmistajana Yara olisi hyödyntänyt Soklista ainoastaan apatiittimalmista saatavaa fosforia, joka on lannoitteiden pääravinteita.

”Aloite kauppaan on tullut valtiolta sen jälkeen, kun Yara on päättänyt luopua hankkeesta. Keskeistä on se, että esiintymän metalleja voidaan tarvittaessa hyödyntää Suomessa eivätkä ne siirry ulkomaille. Seuraavaksi selvitämme, millaisia edellytyksiä voisi olla kaivostoiminnan aloittamiselle”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Suomen Malmijalostuksen tehtävänä on huolehtia valtion sijoituksista kaivosyhtiöihin. Viime vuonna Yara arvioi, että kaivostoiminnan aloittaminen Soklissa olisi miljardin euron investointi.

”Yaran arvio on paras arvio mitä meillä mahdollisesta investoinnista on. Tässä vaiheessa mahdollisen investoinnin arvoa on mahdotonta arvioida sen täsmällisemmin”, Hietanen sanoo.

Soklin esiintymä löydettiin vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä asti. Se sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston eteläpuolella.

Yara sai oikeudet Soklin kaivoshankkeeseen osana Kemira GrowHow’n kauppaa. Yhtiö on tutkinut Soklin hyödyntämistä vuodesta 2008 alkaen kattavilla selvityksillä.

Yaron päätökseen luopua kaivoshankkeesta on vaikuttanut myös lupaprosessien pitkittyminen. Kaivoksen ympäristöluvasta tehdyt valitukset ovat korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävinä. Soklin ympäristölupaprosessi on ollut käynnissä vuodesta 2013 alkaen.

Lisäksi yhtiön päätökseen ovat vaikuttaneet investoinnin kustannukset, Soklin syrjäinen sijainti, aikataulumuutokset sekä fosfaatin saatavuus ja markkinahinta.

”Yara on panostanut Sokli-hankkeen edistämiseen ja investoinut tutkimus-, luvitus- ja selvitystoimintaan. Vaikka Yara nyt luopuukin Soklista, niin olemme tyytyväisiä siitä, että Suomen Malmijalostus jatkaa hankkeen kehittämistä. Näin hankkeeseen käytetyt mittavat panostukset ovat hyödyksi Suomen valtiolle”, sanoo Yaran Suomen liiketoiminnan toimitusjohtaja Tommi Hevonoja tiedotteessa.

Soklin malmi sisältää myös muita sivutuotteita, kuten harvinaisia maametalleja, joiden hyödyntämismahdollisuuksia Suomen Malmijalostus aikoo selvittää. Harvinaiset maametallit ovat välttämättömiä esimerkiksi sähköautojen moottoreissa sekä tuulivoimaloiden turbiineissa.