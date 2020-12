Viihdejätin osakekurssi on huipputasolla, vaikka koronavirus on iskenyt voimakkaasti sen elokuva- ja huvipuistoliiketoimintoihin.

Yhdysvaltalainen viihdejätti The Walt Disney Company kertoi 10. joulukuuta pidetyssä sijoittajaesityksessään aikovansa panostaa enemmän varoja suoratoistopalvelujensa sisältöihin.

Disney on Hollywoodin suurin elokuvastudio, ja koronavirus on iskenyt voimakkaasti sen elokuvaliiketoimintoihin. Myös hyvin tuottaneet Disneyn huvipuistot ovat tyhjinä ja risteilylaivat satamissa tai telakoilla odottamassa parempien aikojen paluuta.

Disneyn osakekurssi on sen ydintoimintojen tappioista huolimatta kivunnut takaisin tasoille, joissa se oli ennen pandemian alkamista.

Syynä on sijoittajien usko siihen, että yhtiö menestyy erilaisten suoratoistopalvelujensa, erityisesti Disney+-kanavan myynnissä suoraan kuluttajille.

Alku on ollut lupaava. Disneyn toimitusjohtaja Bob Chapek kertoi marraskuussa, että silloin 11 kuukautta toiminnassa ollut Disney+ oli kerännyt maailmanlaajuisesti yli 73 miljoonaa tilaajaa.

Suoratoistopalvelu Netflixiltä kului vastaavaan asiakasmäärän hankkimiseen seitsemän vuotta, sanomalehti The New York Times vertaa.

Disneyn toimitusjohtaja Bob Chapek vuonna 2015.­

Sijoittajaesityksessään Disney kertoi kaikkien suoratoistopalvelujensa tilaajamäärän ylittäneen 137 miljoonan tilaajan rajan. Se kertoi samalla nostaneensa tavoitteensa maksullisten tilaajan määrästä vuodelle 2024 300–350 miljoonaan tilaajaan.

Disney ilmoitti myös lisäävänsä runsaasti erilaisten Star Wars -sarjojen ja Marvel-hahmoihin perustuvien sarjojen tuottamista televisioon jo ensi vuonna.

The Economistin mukaan yhtiö aikoo käyttää vuonna 2024 Disney+:n sisältöihin jo 8–9 miljardia dollaria (noin 6,6–7,4 miljardia euroa) ja kaikkien maksullisten suoratoistokanaviensa (muun muassa viihdekanava Hulu, urheilukanava ESPN+) sisältöihin 14–16 miljardia dollaria (noin 11,6–13,2 miljardia euroa).

Määrä on jo samaa kokoluokkaa kuin markkinajohtaja Netflixillä, jolla on nyt 195 miljoonaa tilaajaa. Se käyttää tänä vuonna sisältöihinsä The Economistin tietojen mukaan 17 miljardia dollaria.

Asiakkaita Disneyn Marvel-osastolla viihdealan messuilla Hongkongissa viime vuonna.­

Suoraan kuluttajille myytävät suoratoistopalvelut eivät ole vielä voitollisia, vaan kaukana siitä. Disneyn suoratoistopalveluyksikkö tekivät 2,8 miljardia dollaria tappiota yhtiön verovuonna 2020, The New York Times kertoo.

Analyytikot odottavat tappioiden kasvavan vuoteen 2022 asti niin, että Disney+ nousisi voitolliseksi vuonna 2024.

Perjantaina Disneyn kurssi nousi peräti 13,6 prosenttia. Päätöskurssi 175,72 dollaria oli Marcotrends-sivuston mukaan Disneyn osakkeen korkein yhtiön historiassa.

Yhdysvaltalainen Zacks-taloussivusto muistutti tuolloin, että Disneyn viimeisestä osavuosikatsauksesta on kulunut kuukausi, ja että tuona aikana Disneyn kurssi oli noussut liki 30 prosenttia.

Nousuvauhti ylittää selvästi Yhdysvaltojen osakemarkkinoita kuvaavan S&P 500 -indeksin nousun.