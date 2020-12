Kun urheiluvedonlyönti pandemian takia väheni, vedonlyöjät siirtyivät lyömään vetoa osakkeista. Se ja globaali huomiotalous saattaa osaltaan selittää viime aikojen rajuja kurssinousuja, sanoo rahoituksen professori Vesa Puttonen.

Yhdysvalloissa nähtiin kuluneella viikolla kaksi isoa pörssilistautumista.

Ensin ruuankuljetusyhtiö Doordashilta tuli keskiviikkona osakeanti, ja sen kurssi nousi ensimmäisenä pörssipäivänä yli 80 prosenttia.

Yhtiön markkina-arvo nousi yli 55 miljardiin dollariin. Edellisellä arvonmäärityskerralla eli viimeisimmällä sijoittajakierroksella ennen antia markkina-arvo oli ollut 16 miljardia dollaria.

Markkina-arvo tarkoittaa kaikkien osakkeiden yhteenlaskettua hintaa kulloisenkin osakehinnan mukaan laskettuna.

Seuraavana päivänä oli huoneistovuokrausyhtiö Airbnb:n vuoro listautua pörssiin.

Osakkeen listautumishinta oli 68 dollaria, mutta kun kaupankäynti alkoi, osakkeen hinta singahti heti 146 dollariin, ja yhtiön markkina-arvo nousi yli sataan miljardiin dollariin.

Airbnb:n toimitusjohtajan Brian Cheskyn kuva komeili torstaina Nasdaqin valotaululla New Yorkin Times Squarella.­

Se oli hämmentävää, sillä moni epäili koronapandemian heikentävän vielä pitkäksi aikaa matkailun näkymiä. Airbnb:n internetsovelluksen kautta vuokrataan huoneistoja, ja matkailun näkymien ollessa huonot tämän liiketoiminnan kehityksestä ei voi olla kovin varma.

Vuonna 2008 perustettu Airbnb oli toki muodostunut liki synonyymiksi kasvavalle ilmiölle, jossa ihmiset vuokrasivat huoneistojaan lyhyeksi ajaksi halukkaille hotelliasumisen vaihtoehtona.

Airbnb ei kuitenkaan ole sellainen tyypillinen nuori kasvuyhtiö, jonka odottaisi kasvavan räjähdysmäisesti lähivuosina.

Pörssianalyytikko Sven Henrich summasi tilanteen Twitterissä seuraavasti:

”Wall Street toi osakeanneilla markkinoille kaksi yhtiötä, joiden yhteinen liikevaihto on 5,8 miljardia dollaria, ja sijoittajat maksavat niistä yhteensä 169 miljardin dollarin markkina-arvon. Twiittaan tämän vain tulevan varalta, ettei joku myöhemmin väitä, ettei kukaan nähnyt mitä tuleman pitää.”

Maailman suurimpiin sijoitusrahastoyhtiöihin kuuluvan Blackrockin toimitusjohtaja Larry Fink varoitteli hänkin sijoittajia ylettömästä osakeanti-innosta.

Fink ei maininnut yhtään yhtiötä nimeltä, mutta sanoi tiettyjen antiyhtiöiden osakehintojen nousseen ”kestämättömälle” tasolle.

”Kysymys kuuluu: Hinnoittelevatko markkinat näiden yhtiöiden tulevan kasvuvauhdin osakkeiden hintoihin liian suureksi”, Fink sanoi perjantaina järjestetyssä virtuaalisessa finanssiteknologiatapahtumassa.

Vastikään listautuneet pörssiyhtiöt ovat erityisen suosittuja piensijoittajien suosimilla kaupankäyntialustoilla, joiden symboliksi on noussut suosittu Robinhood-sovellus.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Robinhoodin suosituimpien osakkeiden joukossa on useita tänä vuonna Yhdysvaltain pörssiin listautuneita yhtiöitä – XPeng Inc., Rocket Companies Inc., Palantir Technologies Inc. ja Li Auto Inc.

Myös moni viime vuonna pörssiin listautunut yhtiö on samalla suosituimpien yhtiöiden listalla. Näitä yhtiöitä ovat esimerkiksi videopalvelu Zoom Video Communications, lihankorvikeyhtiö Beyond Meat ja kyyti- ja kuljetusyhtiöt Uber ja Lyft.

Toisaalta osakkeiden hintojen nousuun löytyy myös perusteita.

Pandemia oli aiheuttanut digiloikan, jonka ansiosta yhä useampi oli siirtynyt käyttämään erilaisia internetsovelluksia. Se yhdistettynä eri maiden hallitusten elvytystoimiin ja keskuspankkien rahanpainanta saattavat selittää ilmiötä.

Moni osakeindeksi on huipputasolla, vaikka pandemia runtelee yhä maailmaa ja maailmantaloutta.

Erityisesti erilaisten teknologiayhtiöiden osakekurssit ovat nousseet muutenkin voimakkaasti pandemian aikana.

Juuri vahva panostus digitaaliseen tulevaisuuteen näyttää innostavan sijoittajia. Hyvänä esimerkkinä tästä käy viihdejätti Disneyn kurssikehitys.

Sen liiketoiminta on pitkälti jäissä elokuvateatterien yleisökadon, huvipuistojen sulkemisten ja risteilymatkojen peruuntumisten takia.

Silti Disneyn osakekurssi nousi perjantaina uuteen huippuunsa, kun se ilmoitti panostavansa lähivuosina runsaasti lisämiljardeja toistaiseksi tappiota tekevien suoratoistopalvelujensa sisältötuotantoon.

Pörssikurssit myös perinteisesti ennustavat talouden kehitystä puoli vuotta etukäteen. Puolen vuoden kuluttua covid-19-rokotusohjelmat ovat oletettavasti osin jo tehonneet ja talous saattaa elpyä.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen arvioi osakekurssien viime aikojen nousun johtuvan eniten keskuspankkipolitiikan ”tahattomista sivuvaikutuksista”.

Kun keskuspankit ovat painaneet runsaasti uutta rahaa ja korot ovat nollassa, se kasvattaa yhtiöiden ja muiden omaisuuserien arvoja.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen.­

”Nollakorkoympäristö kasvattaa arvostuskuplan mahdollisuutta, eli hinnat voivat olla liian korkeita. Mutta jos korot pysyvät pitkään nollassa, se johtaa [yritysten tulevilla kassavirroilla laskien] lähes äärettömiin arvoihin.”

”Siksi kysymys siitä, olemmeko kuplassa, on lähes akateeminen, kunnes korot lähtevät nousuun.”

Puttosen mielestä viime aikojen osakeanteja on parempi tarkastella ennemmin ”globaalin huomiotalouden ilmiöinä” kuin kuin perinteisillä diskontattujen kassavirtojen malleilla.

”Kysymys on siitä, kuinka kuuma yhtiö on. Kyse on enemmän psykologiasta kuin kassavirroista.”

Taloustieteilijä John Maynard Keynes kirjoitti jo 1936 Linna ilmassa -teoriassaan sijoittajien miettivän usein ennemmin sitä, miten muut sijoittajaryhmät reagoivat myöhemmin yhtiön näkymiin kuin sitä, miten yhtiön kassavirta kehittyy, Puttonen muistuttaa.

Koronavirus on saattanut tuoda tällaisiin spekulatiivisiin sijoituksiin yhden lisäelementin, Puttonen pohtii.

”Kun koronan takia urheiluvedonlyönti väheni, varmasti osa siitä porukasta siirtyi osakevedonlyöjiksi.”