Kuluttajahintoja nostivat marraskuussa eniten esimerkiksi eniten esimerkiksi savukkeiden, vihannesten ja omakotitalokiinteistöjen kallistuminen.

Kuluttajahinnat nousivat marraskuussa 0,2 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myös lokakuussa inflaatio oli 0,2 prosenttia.

Vuoden takaiseen verrattuna kuluttajahintoja nostivat marraskuussa eniten savukkeiden, vihannesten, omakotitalokiinteistöjen, matkaviestintäpalveluiden ja tutkimus- ja hoitomaksujen kallistuminen. Eniten puolestaan laskivat hotellihuoneiden ja polttoaineiden hinnat.

Lokakuun ja marraskuun välillä muutos jäi niin ikään vähäiseksi. Inflaatio oli –0,1 prosenttia, mikä johtui muun muassa ulkomaan lentojen halpenemisesta.

Ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli marraskuussa –0,3 prosenttia. Kyse on hintojen laskusta eli negatiivisesta inflaatiosta. Ilmiö on merkki siitä, että taloudessa on häiriöitä.

Tilastokeskus kertoi maanantaina myös palkkasumman muutoksesta. Elo–lokakuussa koko talouden palkkasumma laski 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Yksityisellä sektorilla palkkasumma pieneni 0,7 prosenttia ja julkisella se kasvoi 1,7 prosenttia elo–lokakuussa. Eniten palkkasumma kuitenkin kasvoi yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla, jossa se kasvoi 4,6 prosenttia.

Lokakuussa koko talouden palkkasumma 1,5 prosenttia viime vuodesta.

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Siihen vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

Lokakuussa oli vaikeuksissa erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta, jonka työpäiväkorjattu liikevaihto laski 33,9 prosenttia.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan liikevaihto laski 22 prosenttia. Yhteensä palvelualoilla, joihin edellä mainitut lasketaan kuuluviksi, liikevaihto laski 9 prosenttia.