Ruokakulttuurin tutkija Johanna Mäkelä uskoo, että Suomessa oli tilaa uusille mauille muista ruokakulttuureista. Ravitsemusterapeutti Leena Putkosta ei haittaa, että säilykkeiden ja pakasteiden ostaminen lisääntyi.

Mietoja viinejä, pekonia ja thaimaalaista ruokaa. Kuulostaako tämä korona-ajan ruokavalioltasi? Tuskin, mutta muun muassa nämä tuotteet nousevat esiin, kun tarkastellaan eniten myyntiään kasvattaneita elintarvikkeita maalis–lokakuussa verrattuna samaan aikaan viime vuonna.

Pandemia on muuttanut suomalaisten syömistä. Ravintoloissa on käyty vähemmän kuin aiemmin. Osa saattoi huomata lähipiirissään leivontainnostuksen. Tulevaisuudentutkija Riikka Saarimaa kertoi HS:ssä uskovansa, että pandemia muuttaa suomalaisten syömistä pysyvästi.

Päivittäistavaraketjuilla menee nyt hyvin. Esimerkiksi lokakuussa Päivittäistavarakaupan yhdistyksen jäsenyritysten myynti kasvoi 13,3 prosenttia. Mutta mitä ostoskoriemme sisällöille tapahtui?

HS pyysi S- ja K-ryhmiltä tiedot elintarvikkeiden myynnin kehityksestä maalis–lokakuussa. Myyntejä verrattiin lukuihin samalta aikaväliltä viime vuonna.

S-ryhmällä kasvoi eniten esimerkiksi mietojen viinien, jauhojen, marjapakasteiden ja pekonin myynti. Tilastossa myynnin kasvamista on mitattu kilogrammoissa tai litroissa. Luvuista on siis poistettu hintojen muutosten vaikutukset.

K-ryhmällä myynti kasvoi taas eniten tuoteryhmissä maailman ateriakokonaisuudet, maustaminen ja säilöntä, säilykkeet sekä makeutusaineet eli esimerkiksi hunaja ja sokeri. K-ryhmällä myynnin kasvu on mitattu euroissa eli myynnin arvon nousuna.

Tilastot eivät ole vertailukelpoisia, mutta niistä selviää silti kiinnostavia yksityiskohtia suomalaisten pandemia-ajan ostoksista. HS pyysi kahta asiantuntijaa, ruokakulttuurin professoria Johanna Mäkelää Helsingin yliopistosta ja ravitsemusterapeutti Leena Putkosta kertomaan havaintojaan tilastoista.

Molemmilta listoilta Mäkelä huomaa heti paljon tuotteita, jotka säilyvät hyvin. Näistä esimerkkejä ovat marjapakasteet, säilykkeet sekä keitot, kastikkeet ja kuivaruoka-ainekset. Myös pastat, riisit ja muut kuivaruoka-aineet kasvattivat suosiotaan K-ryhmällä.

”Ostetaan sellaisia tuotteita, jotka liittyvät siihen, että pidetään yllä varastoa”, Mäkelä sanoo.

Säilyvien tuotteiden vastapainoksi juuresten ja vihannesten myynti kasvoi vähemmän.

Toisaalta esimerkiksi S-ryhmän tilastossa korkealle sijoittuneet tuore kala ja tuoreet kalavalmisteet säilyvät vain lyhyen aikaa. Mäkelä korostaa, että koska hän ei pääse näkemään kaikkea, mitä tuoteryhmät pitävät sisällään, tulkinta on enemmän tai vähemmän spekulatiivista.

”Marjapakasteet ja tuore kala yllättivät. Se, mitä tekisi mieli lähteä syväanalysoimaan, olisi varastoitavien raaka-aineiden suhde tuoretavaraan”, sanoo Mäkelä.

S-ryhmältä kerrotaan, että tuoreen kalan myyntiin ovat vaikuttaneet keväällä 2019 tehdyt muutokset esimerkiksi valikoimissa ja markkinoinnissa, mutta kysyntä on tänä vuonna myös muuten kasvanut.

Johanna Mäkelä.­

Mäkelä havaitsee tilastoista tosin myös epidemiaan liitty­mättö­miä ilmiöitä. Esimerkiksi kasvi­pohjaisten ruoka­juomien ja kasvi­pohjaisten juustojen myynti on kasvanut.

Samaan aikaan lihaa ostetaan enemmän. Esimerkiksi S-ryhmällä pekoni, broilerinliha sekä jauheliha ja jauheliha­ tuotteet näkyvät tilastossa. K-ryhmällä tuoreen ja pakastetun lihan myynti kasvoi 14 prosenttia.

”Vaikka ihmiset ovat yhteensä ostaneet paljon samanlaisia tuotteita, täältä näkyy myös erilaisia kuluttaja­ryhmiä tai kulutus­profiileja”, sanoo Mäkelä.

Ruokaa alettiin laittaa enemmän kotona. Tämän johtopäätöksen tilastoista voi tehdä jopa tietämättä niiden taustoja tarkemmin, sanoo Mäkelä.

”Tässä on tuotteita, jotka edellyttävät sitä, että niistä valmistetaan jotain. Ruoanvalmistukseen voisi viitata myös se, että suolan ostaminen on lisääntynyt.”

S-ryhmällä suolaa ostettiin maalis–lokakuussa 14 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Kotona alettiin myös leipoa. S-ryhmän listan toisella sijalla ovat jauhot, joiden myynnin volyymi kasvoi S-ryhmällä 24 prosenttia. Samasta kertoo ketjun leivonta-aineiden, kuten kohotusaineiden myynnin 16 prosentin kasvu. K-ryhmällä makeutusaineiden myynnin arvo kasvoi 20 prosenttia.

Samaan aikaan S-ryhmän tilastosta selviää, että tyypillisesti välipaloina syötäviä ruokia on ostettu vähemmän. Esimerkiksi viiliä myytiin 5 prosenttia, paistopistetuotteita 12 prosenttia ja riisivälipaloja 14 prosenttia vähemmän kuin samalla aikavälillä viime vuonna.

”Näyttää siltä, että välipalojen ohelle ostoskoreissa ovat tulleet tuotteet, joista rohkenen päätellä, että ihmiset ovat valmistaneet itse ruokaa kotona”, pohtii Mäkelä.

”Ei välttämättä aivan raaka-aineista lähtien, mutta kyllä pakasteillekin usein pitää tehdä jotain.”

K-ryhmällä ruokapakasteiden myynti euroissa kasvoi. S-ryhmällä kasvoivat esimerkiksi perunapakasteiden ja kasvispakasteiden myyntivolyymit.

Ruoanvalmistuksen tavoista voi kertoa myös molemmissa listoissa esiin nouseva mausteiden myynnin merkittävä kasvu. Mäkelän mielestä se voi viitata kahteen seikkaan.

”Yksi on se, että ihmiset päivittävät maustevarastojaan, koska he ovat huomanneet ruokaa valmistaessaan, että mausteet ovat vanhentuneet tai että maustevarastossa on puutteita.”

Toinen mahdollinen yhteys saa tukea siitä, että K-ryhmän tilastoissa korostuvat texmex ja maailman ateriakokonaisuudet eli esimerkiksi perinteisesti thaimaalaisiin ja japanilaisiin ruokiin käytetyt ainekset, kuten soijakastikkeet ja kookosmaidot.

Suomalaiskodeissa on ilmeisesti ollut ”tilaa uusille mauille”, Mäkelä sanoo.

Leena Putkonen.­

Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen on tyytyväinen siihen, että suomalaiset vaikut­taisivat tekevän enemmän ruokaa kotona.

Hän ei ole ravitse­muksel­lisesti huolissaan siitäkään, että säilyk­keiden ja pakas­teiden myynti on kasvanut verrattain paljon. Putkosen mukaan muutamien päivien kotivara voi olla hyvä, jos sattuu esimerkiksi sairastumaan ja asuu yksin.

Pakaste­vihanneksia ja -perunoita Putkonen pitää myös kätevänä ratkaisuna. Pakaste­vihanneksilla voi paikata kenties lounas­ruokailuissa vähemmälle jääneitä salaatti­osuuksia.

Putkonen sanoo ymmärtävänsä hyvin, että valmiiksi pilkotuista perunoista voi olla suuri apu arjessa.

”Ravitsemuksellisestihan ne ovat priimaa tavaraa”, hän kertoo.

Ravintolisien myynnin kasvu ei sen sijaan varsinaisesti ilahduta häntä. Putkonen pitää niiden menekin 17 prosentin kasvua S-ryhmällä kummallisena. K-ryhmälläkin terveysvalmisteiden myynti on kasvanut 8 prosenttia.

”Ehkä siinä näkyy jotenkin sairastumispelko”, Putkonen arvelee.

Hän muistuttaa, että ravitsemuksellisesti ruokavalio on se, johon kannattaa panostaa. Vitamiinit ja kivennäisaineet imeytyvät paremmin ruoan kautta. Lisiä kannattaa käyttää aitoon tarpeeseen.

”Marjaostokset kuulostavat vähän paremmilta kuin nuo ravintolisäostokset.”

Talviaikaan suomalaisille suositellaan erityisesti D-vitamiinilisää. Sen puutostilan on havaittu altistavan erilaisille hengitystieinfektioille, ja sen arvellaan lisäävän riskiä vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Molemmissa listoissa näkyy, että suomalaiset ostivat alkoholia kaupoista selvästi viime vuoden maalis–lokakuuta enemmän. Keväällä ravintolat suljettiin joksikin aikaa, ja myöhemminkin esimerkiksi niiden aukioloaikoja on rajoitettu.

Putkosen mielestä alkoholin myynnin kasvu kautta linjan molemmissa ketjuissa on syytä silti huomioida.

”Ettei se mene sitten sellaiseksi lohtujuomiseksi”, hän sanoo.

Putkonen toivoo, että suomalaiset eivät ole käyttäneet alkoholia henkisen hyvinvoinnin paikkaajana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kuitenkin tutkinut, että ainakin koronaviruksen ensimmäisen aallon aikana suomalaisten alkoholinkulutus kokonaisuudessaan itse asiassa väheni.

Putkonen pitää huolestuttavana myös sitä, että energia- ja urheilujuomien myynti kasvoi S-ryhmällä paljon, 15 prosenttia.

”On hyvä huomioida, että ne eivät korvaa ruokia. Ettei vain jumitu ruudun ääneen ja unohda syömistä, oli se ruutu mikä vain.”

Erilaiset herkut ja naposteltavat eivät sen sijaan herätä Putkosen huomiota tilastoissa. Hänen mielestään on melko loogista, että niiden myynti on kotona olemisen myötä jonkin verran lisääntynyt.

Ketjujen tilastot tarjoavat vain yksityiskohtia suomalaisten ostoskäyttäytymisestä.

Kokonaiskuvaa voi hakea esimerkiksi Päivittäistavarakaupan yhdistyksen tilastoista, jotka ovat ketjujen antamien tietojen kanssa samansuuntaisia. Heinä–syyskuussa erityisesti lihaa ja perunaa myytiin enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Vuoden kolmannella neljänneksellä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myynnin volyymi, josta hintojen nousun vaikutus on siis poistettu, kasvoi yhteensä kolme prosenttia.