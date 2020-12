Ruotsalainen nettilainaaja markkinoi Suomessa asuntolainaa luottotiedot menettäneille – korko on jopa kymmenkertainen tavalliseen verrattuna

Muidenkaan pankkien mukaan maksuhäiriömerkintä ei ole kategorinen este, vaan lainaa voi saada, jos on maksukykyä ja maksuhäiriön syyt ovat poistuneet.

Ruotsissa 15 vuotta toiminut nettipankki Bluestep markkinoi nyt Suomessakin asuntolainaa. Mutta ei ihan kenelle tahansa, vaan sellaisille asiakkaille, jotka eivät niin sanotuista tavallisista pankeista lainaa saa.

Bluestepissä jopa satojen tuhansien eurojen suuruisen asuntolainan ottamista ei estä maksuhäiriömerkintä eikä vakinaisten tulojen puute.

Bluestep korvaa asiakkaisiin liittyvän suuremman riskin huomattavasti normaalia korkeammalla korolla. Toimintatapa muistuttaa perinteisiä pikavippiyrityksiä.

Lainojen korko on Suomen sivuliikettä johtavan Petri Matikaisen mukaan 2,85–7,85 prosenttia. Uusien asuntolainojen keskikorko on Suomen Pankin mukaan tällä hetkellä 0,7 prosenttia, eli Bluestepin korot ovat jopa kymmenkertaisia normaalikorkoihin verrattuna.

Bluestep myöntää asuntolainoja asunnon ostoon ja asuntovakuudellista kulutusluottoa.

Matikaisen mukaan liikeidea lähtee siitä, että tavalliset pankit hylkäävät automaattisesti sellaisiakin hakijoita, joiden taloustilanne sallisi luoton ottamisen, mutta esimerkiksi vanhat maksuhäiriömerkinnät estävän lainan saannin.

”Asiakkaille voi olla esimerkiksi järkevää yhdistää aiempia korkeakorkoisempia lainoja asuntovakuudelliseksi lainaksi, jonka korko on matalampi. Ei meiltäkään saa lainaa kuka tahansa, vaan perusteena pitää olla, että laina on asiakkaalle järkevä. Käymme läpi esimerkiksi maksuhäiriön syyt yksilöllisesti”, Matikainen sanoo.

HS:n haastattelemien perinteisten pankkien mukaan maksuhäiriömerkintä ei tosin ole niilläkään välttämättä este myöntää lainaa, jos asiakkaalla on maksukykyä.

Bluestep on toiminut Suomessa kesäkuusta asti. Matikaisen mukaan myönnetyt lainat ovat olleet tyypillisesti 100 000–200 000 euron suuruisia. Suomessa laina-aika on hänen mukaansa enintään 40 vuotta. Se on selvästi pidempi kuin muilla pankeilla, jotka yleensä myöntävät korkeintaan 25–30 vuoden lainoja.

Laina-ajan pidentäminen pienentää kuukausittaista maksuerää, mutta kasvattaa korkokustannukset laina-ajan kuluessa suuriksi.

Ruotsissa Bluestep niin kuin muutkin pankit myöntävät käytännössä ikuisia asuntolainoja, joiden pääomaa lyhennetään hyvin vähän, jos lainkaan.

Ruotsissa yhtiö on toiminut vuodesta 2005. Tähän vuoteen asti se on myöntänyt myös vakuudettomia korkeakorkoisia kulutusluottoja, mutta nyt tästä liiketoiminnasta on luovuttu.

Pankin luottokanta on 16,2 miljardia kruunua eli noin 1,6 miljardia euroa. Tulos verojen jälkeen oli tämän vuoden tammi–kesäkuulta 101 miljoonaa kruunua eli noin 10 miljoonaa euroa. Luottokanta on kasvanut viime vuosina tasaista tahtia, mutta tulos ei samassa määrin.

Ruotsissa ja Norjassa pankki rahoittaa toimintaansa muun muassa talletuksilla, joille se maksaa huomattavasti markkinoita korkeampaa korkoa.

Bluestepin omistaa pääomasijoittaja EQT:n rahasto.

Suomessa pankki toimii sivuliikkeenä ja on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan johtavan lakimiehen Sanna Atrilan mukaan Suomessa on uutta, että korkeakorkoisten kulutusluottojen markkinoilta tuttua toimintatapaa sovelletaan suuriin asuntoluottoihin.

”Sinänsä laki ei kiellä myöntämästä asuntolainaa maksuhäiriön omaavalle, lain perusteluissakin erityisesti mainitaan, että voi myöntää jos asiakas aidosti on päässyt yli vanhoista maksuhäiriöstä. Mutta luoton myöntämisen pitää perustua erityisesti asuntolainoissa maksukyvyn arviointiin ja huolellisen maksuvaralaskelman tekemiseen”, Atrila sanoo.

Bluestepin Matikaisen mukaan lainanhakijoiden maksukyky testataan Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan.