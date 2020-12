Pornhub tiukensi sivustonsa ehtoja sen jälkeen, kun The New York Times kertoi toissa viikolla sivustolla esiintyvän lasten hyväksikäyttöä ja raiskauksia.

Maailman suurimpiin lukeutuva aikuisviihdesivusto Pornhub on piilottanut valtaosan videoistaan kiellettyään tunnistautumattomien käyttäjien lataaman materiaalin sivustollaan. Asiasta kertovat muiden muassa brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradio BBC.

Sanomalehti The New York Times kertoi selvityksessään toissa viikolla, että Pornhubissa esiintyy lasten hyväksikäyttöä ja raiskauksia.

Aktivistit ovat pitkään vaatineet aikuisviihdesivustoa muuttamaan toimintamalliaan. Heidän mukaansa sivusto ei varmista riittävän hyvin, onko sen materiaali suostumukseen perustuvaa.

Pornhub, joka kerää 100 miljoonaa käyntiä päivittäin, on kiistänyt rakenteellisen ongelman hyväksikäyttövideoiden kanssa ja kutsui The New York Timesin väitteitä ”vastuuttomiksi ja räikeän totuudenvastaisiksi”, kertoo The Guardian.

Pornhub kuitenkin ilmoitti, että vastedes se hyväksyy vain asianmukaisesti tunnistautuneiden käyttäjien lähettää materiaalia sivustolleen.

”Olemme kieltäneet lataukset. Olemme tehneet tärkeitä muutoksia valvontaprossiimme”, sivusto kertoi tiedotteessa The Guardianin mukaan.

Pornhub sanoi BBC:n mukaan, että sen käyttäjärajoitukset ovat nyt tiukemmat kuin millään sosiaalisen median alustalla.

Suurin osa sivuston videoista on tunnistautumattomien käyttäjien lataamia. Miljoonia videoita on piilotettu uuden käytännön seurauksena, BBC kertoo.

Nyt palvelussa näkyvät vain videot, jotka ovat peräisin tunnistautuneilta sisältökumppaneilta tai videoissa esiintyviltä, sivuston ”malliohjelmaan” kuuluvilta henkilöiltä.

Pornhub ei ole kuitenkaan ilmoittanut suoraan, että videot olisi poistettu. Sivusto aikoo ottaa ensi vuonna käyttöön uudenlaisen tunnistautumisprosessin käyttäjilleen.

Luottojätit Visa ja Mastercard ilmoittivat lopettavansa Pornhubin maksujen käsittelemisen The New York Timesin väitteiden tultua julki.

Mastercard kertoi lausunnossaan tehneensä oman selvityksensä ja havainneensa sivustolla laitonta sisältöä, minkä vuoksi yhtiön luottokortit eivät enää toimi Pornhubissa.

Visa kertoo ohjeistavansa kumppaneitaan olemaan käsittelemättä Pornhubin kanadalaisen emoyhtiön MindGeekin maksuja. Myös Visalla on asiasta meneillään oma tutkinta.