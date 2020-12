Uuden ennusteen perusteella Suomen talous supistuisi tänä vuonna 3,8 prosenttia ja kasvaisi kaksi vuotta tukevasti. Sen jälkeen edessä olisi taas talouskasvun tuntuva hidastuminen.

Koronaviruspandemian aiheuttama taantuma on tänä vuonna Suomen Pankin mukaan ennustettua lievempi ja talous kasvaa ensi vuonna kohtalaisen vahvasti. Pitkällä aikavälillä talouskasvun edellytykset ovat kuitenkin heikot.

”Rokotteet tuovat toivoa kriisin päättymisestä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Vaikka talous toipuu pandemiasta ja suhdanne vahvistuu, pidemmällä aikavälillä Suomen talouden kasvuedellytykset ovat vaimeat”, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum tiedotteessa.

Uuden ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 3,8 prosenttia, mutta kasvaa ensi vuonna 2,2 prosenttia ja 2,5 prosenttia vuonna 2022. Sen jälkeen talous palaa Suomen Pankn arvion mukaan hitaaseen 1,5 kasvuun, joka heijastaa talouden pitkän aikavälin heikkoja näkymiä.

”Pandemian toisen aallon myötä investoinnit vähenevät edelleen ja työmarkkinoiden toipuminen viivästyy. Julkisen talouden tilanne jää kriisin jäljiltä entistä heikommaksi, ja kestävyysvaje on entistä suurempi”, sanoo ennustepäällikkö Obstbaum.

Kesäkuussa Suomen Pankki arvioi, että talous olisi romahtanut tänä vuonna seitsemän prosenttia.

Kestävyysvajeen Suomen Pankki arvio olevan 5,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuotta aikaisemmin arvio kestävyysvajeesta oli prosenttiyksikön pienempi. Kestävyysvaje kertoo sen, kuinka paljon julkisen talouden menoja pitäisi karsia tai verotusta kiristää, jotta tulot riittäisivät kattamaan menot tulevaisuudessa.

Ennusteen perusteella työllisyysaste olisi 73 prosenttia vuonna 2023. Talouskasvun edellytyksiä rasittavat myös väestön vanheneminen ja työn tuottavuuden heikko kehitys.

Epävarmuus talouden kehittymisestä on saanut yritykset vähentämään investointeja. Lisäksi investointeja painaa Suomen Pankin mukaan myös rakentamisen heikko kehitys. Toisin sanoen talouskasvu onkin lähivuosina pitkälti yksityisen kulutuksen varassa.

Suomen tärkeiden kauppakumppaneiden talouksien elpyminen kestää vielä verraten pitkään ja siksi suomalaisten vientiyritysten tavaroiden ja palveluiden kysyntä kansainvälisillä markkinoiulla on vähäistä.

Suomen Pankki on ennusteessaan arvioinut myös talouden erilaisia kehityskulkuja.

Hyvässä tapauksessa lääketieteellinen ratkaisu pandemiaan saadaan käyttöön jo vuoden 2021 alkupuolella ja talouskasvu vauhdittuu selvästi ennustettua enemmän. Tosin se ei ole aivan varmaa. Siksi on mahdollista, että talvella korornaviruspandemia laajenee ja hallitus joutuu suojelemaan kansanterveyttä uusilla rajoituksilla, jotka hidastaisivat talouden elpymistä.

Jos pandemiaa ei saada kuriin, talous voi Suomen Pankin mukaan supistua vielä vuonna 2021. Pahimmillaan pandemia saattaa jättää ennusteen mukaan suuren pysyvän jäljen Suomen talouteen.

Pääjohtaja Olli Rehn korostaa tarvetta talouden uudistuksille, jotka vahvistavat etenkin työllisyyttä ja julkisen talouden kestävyyttä.

”Kotimaan päätöksenteossa on nyt kyettävä elämään kahta aikaa rinnakkain. Samalla kun ratkotaan akuuttia kriisiä, on ajatukset suunnattava vahvasti kriisin jälkeisiin talouden haasteisiin. On tarpeen yhtä aikaa sekä tukea yrityksiä, kotitalouksia ja talouden elpymistä että vahvistaa edellytyksiä kestävään kasvuun ja parempaan työllisyyteen”, sanoo pääjohtaja Rehn tiedotteessa.

Hän painottaa myös, että työn tuottavuuden parantamisessa suuri merkitys on tutkimus- ja kehitystyöllä ja muilla tuotannollisilla investoinneilla. Julkinen valta voi kohentaa olosuhteita, joissa innovaatioita tehdään ja otetaan käyttöön muualla kehitettyjä innovaatioita.

”Osaamisen kehittämisessä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittamisessa ei ole syytä odottaa pikavoittoja. Tutkimustiedon mukaan tällaisten panostusten vaikutus tuottavuuteen tuntuu koko painollaan vasta useiden vuosien päästä. Siksi on tärkeää tehdä ratkaisuja ilman turhia viiveitä.”