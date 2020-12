Yhdistyminen voidaan hyväksyä sellaisenaan, asettaa sille ehtoja tai kieltää se kokonaan.

Suomalaisen alkoholiyhtiö Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistymisessä on tullut mutkia matkaan. Altian mukaan Ruotsin kilpailuviranomainen siirtää yhdistymisen jatkokäsittelyyn.

Altia ja Arcus ilmoittivat syyskuussa yhdistyvänsä. Kumpikin yhtiö toimii pohjoismaisilla markkinoilla.

Ruotsin kilpailuviranomainen voi jatkokäsittelyssä hyväksyä sulautumisen sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai kieltää yhdistymisen.

Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumisen. Yhdistymisessä Arcuksen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Altialle, jolloin Arcus purkautuu.

Syyskuussa yhtiöiden hallitukset kertoivat, että yhdistymisellä muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi kerrottiin tuolloin Anora Group.

Altian osakkeenomistajien omistusosuus Anorassa on 53,5 prosenttia ja Arcuksen osakkeenomistajien omistusosuus on 46,5 prosenttia. Suomen valtion omistusosuuden Anorasta on määrä olla vajaat 20 prosenttia.

Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä arvioi syyskuussa, että Altia on väkijuomissa markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä viineissä Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa Altia on viineissä kakkonen. Arcuksenkin markkina-asema on vahva.

Tämä herätti jo yhdistymissuunnitelmaa julkaistaessa kysymyksen kilpailuviranomaisten hyväksynnästä. Tennilä kertoi, että kilpailuviranomaisten kanssa oli käyty keskusteluja asiasta.

Altia ja Arcus ovat hakeneet kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, Ruotsin kilpailuviranomaiselta ja Norjan kilpailuviranomaiselta.

Suomalainen Altia toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita pohjoismaisia brändejä ovat Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts.

Arcus on Oslon pörssissä noteerattu viini- ja viinayhtiö, joka on muun muassa on maailman suurin akvaviitin tuottaja.