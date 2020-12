Valtaosan rahankäyttöön koronavirus ei vaikuta lainkaan. Näin vastasi 67 prosenttia HS:n teettämän kyselyn vastaajista.

Lähes neljäsosa suomalaisista aikoo käyttää koronavirusepidemian vuoksi jouluna vähemmän rahaa kuin tavallisesti, selviää HS:n teettämästä kyselystä.

Suomalaisilta kysyttiin, vaikuttaako epidemia heidän rahankäyttöönsä tänä jouluna. Noin 24 prosenttia vastasi aikovansa kuluttaa rahaa tavallista vähemmän, ja vain 6 prosenttia aikoo kuluttaa enemmän.

Valtaosan rahankäyttöön koronavirus ei vaikuta lainkaan. Näin sanoi 67 prosenttia kyselyn vastaajista. Tulokset olivat samankaltaisia kaikissa ikäryhmissä ja tuloluokissa, asuinpaikasta riippumatta. Tutkimuksen toteutti HS:n toimeksiannosta Kantar TNS marras–joulukuun vaihteessa.

Tulos saattaa olla yhteydessä siihen, että saman kyselyn mukaan suomalaisista 28 prosenttia eli runsas neljäsosa on muuttanut joulunviettosuunnitelmiaan epidemian vuoksi.

Joulu on vähittäiskaupalle vuoden tärkein sesonki. Tänä vuonna sen onnistuminen on epävarmaa. Esimerkiksi Kaupan liitosta ei osattu marraskuun lopussa arvioida, millainen sesongista tulee. Keskuskauppakamari on varoitellut monen työpaikan olevan riippuvainen joulukaupasta.

Pankit ennustavat joulun kaupasta kohtuullista. Näin sanoi esimerkiksi OP joulukuun alussa. Pankin ekonomistit eivät odota epidemian ja rajoitusten heikentävän joulumyyntiä merkittävästi, mutta uskovat sen siirtyvän verkkoon.

”Joulumyynnin onnistumiselle on edelleen hyvät mahdollisuudet, sillä kevään sokkivaikutuksen jälkeen yksityinen kulutus ei ole reagoinut kovinkaan vahvasti lisääntyneisiin koronatartuntamääriin. Kotitaloudet säästivät alkuvuonna, jolloin rahaa kulutukseen on nyt enemmän”, sanoi OP:n ekonomisti Tomi Kortela tiedotteessa.

Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista aikoo käyttää jouluun yhtä paljon rahaa kuin viime vuonna. Suomalaiset aikovat käyttää joululahjoihin keskimäärin 327 euroa ja joulunviettoon 204 euroa. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 330 ja 200 euroa.

Onkin tärkeää tehdä ero kaupan ja muun kuluttamisen välillä. Moni kuluttaa vähemmän rahaa esimerkiksi matkoihin ja suuriin kokoontumisiin liittyviin asioihin. Risteilyt ja suuret sukulounaat ravintoloissa ovat jäämässä väliin.

Näiden sijaan rahaa voidaan kuitenkin käyttää lahjoihin aiempaa enemmän, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

”Odottaisin, että joulukauppa siinä mielessä, ostetaanko joululahjoja, käy ihan vilkkaana. Mahdollisesti vilkkaampana kuin edellisvuonna”, Kuoppamäki sanoo.

”Jos katsotaan vähittäiskaupan kehitystä syksyyn saakka, se on ollut ihan hyvää. Ja onhan tässä jo takana esimerkiksi Black Friday, josta joululahjoja on jo hommattu.”

Esimerkiksi Nordean korttimaksudatan mukaan Black Friday -viikolla suomalaisten ostokset kasvoivat kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Ilmiselvä voittaja yhtälössä on verkkokauppa. Sille kaikki pankit ennakoivat kasvua.

”Siinä on tietenkin se mahdollisuus, että osa siitä rahasta valuu Suomen rajojen ulkopuolelle, Amazonille tai muualle”, Kuoppamäki huomauttaa.

Nordean kyselyssä 23 prosenttia kertoi aikovansa ostaa joululahjoja aiempaa enemmän verkosta. Toisaalta myös 24 prosenttia kertoi suosivansa kotimaista tukeakseen taloutta.

Joulu on ollut kivijalkakaupoille tärkeä. OP:n maksukorttidatan mukaan tavaratalomyynti lähes kaksinkertaistui viime vuonna joulun aikana marraskuuhun verrattuna.

Noora Arantola arvioi käyttävänsä joulun aikana rahaa muutamia satoja euroja. Hän oli keskiviikkona kaupungilla ulkoiluttamassa 6-vuotiasta Alexa-koiraansa.­

Kyselyn tulokset heijastuvat myös HS:n kiertäessä Helsingin keskustassa. Suurin osa haastatelluista kertoi, ettei epidemia vaikuta heidän kuluttamiseensa jouluna. Näin sanoi esimerkiksi 24-vuotias opiskelija Noora Arantola.

”Ylipäätään olen suosinut vähän enemmän kotimaista”, hän kertoi kulutustavoistaan.

Työelämässä olevat Emma Rahunen, 23, ja Juuso Savolainen, 23, sanoivat niin ikään suosineensa paikallista, lähiseudun ravintoloita ja kuppiloita aiempaa enemmän. Jouluna he aikovat käyttää rahaa aiempien vuosien tapaan, noin 400 euroa kumpikin.

”Muutenkin tuntuu, että on netistä aina lahjoja ostanut, niin tämä ei sinänsä vaikuta”, Savolainen sanoi.

Rahusen ja Savolaisen joulunvietto on muuttunut epidemian vuoksi muun muassa siten, että esimerkiksi isovanhempia ei nyt voi nähdä.

Emma Rahunen ja Juuso Savolainen kertoivat ostavansa tavallisestikin joululahjoja paljon verkosta.­

Rahatilanne ei ole välttämättä ainoa joulunajan kuluttamiseen vaikuttava tekijä. 84-vuotias Raija Lankinen oli kaupungilla ostamassa lastenlapsilleen vaatteita lahjaksi.

Lankinen arvioi kuluttavansa jouluostoksiin todennäköisesti hieman vähemmän rahaa kuin aiemmin. Syynä on se, että lahjoja ei pääse viemään yhtä monelle kuin aiemmin eikä monia paketteja jaksaisi postittaa.

”Se olisi liian suuri urakka”, hän sanoi.

Lankinen sampo käyttävänsä jouluostoksiin rahaa kuitenkin ”aika paljon”, yhteensä noin tuhat euroa. Joulun hän viettää ystävänsä seurassa.

58-vuotias Veli Hiltunen puolestaan kertoi, että vaikka kriisi on vaikuttanut työtilanteeseen, joulun ajan rahankäyttö pysyy ennallaan.

”Tarpeen mukaan on ostettu. Välillä tulee isompia hankintoja, kuten lapsille tietokonetta, ja välillä ei sitten juuri mitään.”

Veli Hiltunen arvioi perheensä käyttävän jouluostoksiin yhteensä noin 500 euroa.­

Osalla kotitalouksista työttömyys tai lomautukset ovat vähentäneet käytettävissä olevan rahan määrää.

Kokonaiskuva näyttää kuitenkin tilastoissa siltä, että suomalaisilla kotitalouksilla on nyt enemmän rahaa käytössään kuin tavallisesti. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kuluttaminen matkailun ja tapahtumiin on vähentynyt. Kulutus on ohjautunut osin luksustavaroihin ja paremman laadun hankintaan. Danske Bankin Pasi Kuoppamäki toteaa, että kotitalouksien säästämisaste on noussut.

”Pankeista tiedetään, että talletustilien saldot ovat nousseet korkeammalle kuin koskaan historiassa.”