Portugali aloittaa EU:n seuraavana puheenjohtajamaana tammikuussa. Tehtävälistalla on muun muassa koronapandemian elpymisrahoituksen sujuva jako.

Bryssel

Kun Portugali aloittaa EU-puheenjohtajuuden ensi vuoden tammikuussa, on urakka suuri ponnistus pienelle, hieman yli kymmenen miljoonan asukkaan EU-maalle.

Tehtävälistalla on auttaa Euroopan unionia selviämään parhaalla mahdollisella tavalla koronapandemian jälkivaikutuksista. Portugalin puolivuotiskaudella jaetaan arvioiden mukaan myös ensimmäiset rahaerät suuresta 750 miljardin euron elpymispaketista.

Portugalin pääministeri, vasemmistohallitusta johtava sosialistipuolueen António Costa vaikuttaa luottavaiselta.

”Puheenjohtajakauden ensimmäinen tavoite on elpymisen aloittaminen. Se täytyy tehdä vihreän kasvun ja digitalisaation näkökulmasta”, Costa sanoo usean eurooppalaismedian yhteishaastattelussa.

Vielä hetki sitten oli hilkulla, pääseekö EU edes toteuttamaan kunnianhimoista suunnitelmaansa. Unkari ja Puola uhkasivat pysäyttää tulevien vuosien EU-budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin, sillä ne olivat tyytymättömiä rahankäyttöön sidottuun oikeusvaltiomekanismiin.

Costan mukaan viime viikon lopun huippukokouksessa saavutettu sopu ei ollut antamista periksi Unkarille ja Puolalle.

”[Jäsenmaiden] neuvosto ja EU-parlamentti olivat jo tehneet alustavan sovun asetuksesta, ja teimme siihen tulkintakehyksen. Emme muuttaneet neuvoston ja parlamentin sovusta mitään.”

EU-johtajat sopivat perjantaina päätöslauselmasta, jossa painotetaan jokaisen maan oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua oikeusvaltiomekanismin käytössä.

Päätöslauselmassa muistutetaan myös, että EU-maa voi pyytää EU-tuomioistuimelta arvion siitä, onko uusi EU-laki perussopimusten mukainen. Unkari ja Puola ovat molemmat kertoneet hakevansa arvioita.

”Meidän pitää allekirjoittaa EU:n perusarvot, kun liitymme EU:hun, ja niitä on kunnioitettava, jos haluaa pysyä unionissa.”

Portugalin pääministeri Antonio Costa kuvattiin Brysselissä joulukuussa.­

Suomi aloitti omalla puheenjohtajakaudellaan vuonna 2019 yleisiä oikeusvaltiorikkomuksia käsittelevän artikla seitsemän prosessin kuulemiset Unkarin kanssa. Saksan juuri päättyvällä kaudella kuulemiset eivät edistyneet.

Artikla seitsemän prosessi Puolan kanssa on ollut vireillä jo pitkään. Prosessit eivät etene rangaistuksiin, sillä rangaistukset vaativat yksimielisyyttä. Puola ja Unkari olisivat äänestyksissä toistensa tukena.

Costa pitää artikla seitsemän prosessia silti ”pätevänä ja tehokkaana”, mutta ei lupaa Portugalin ottavan kuulemisten jatkoja asialistalle ministerineuvostossa.

”Jos komissio päättää viedä prosessit loppuun, olemme jo sanoneet, että tuemme päätöstä saattaa ne loppuun mahdollisimman nopeasti.”

Ensi vuonna EU-mailta odotetaan elpymisrahoitusta varten omia kansallisia suunnitelmia. Costa kertoo, että Portugali on omassaan jo loppusuoralla, yhtenä ensimmäisistä EU-maista.

”Olemme yhteydessä komissioon joka viikko, ja hiomme suunnitelmaa. Olemme valmiudessa myös joululoman, ja tarkoitus on luovuttaa kansallinen suunnitelma heti tammikuun alussa.”

Portugali odottaa komission arvion mukaan noin 15 miljardin euron avustuksia ja saman verran lainaa.

Hallituslähteet Espanjassa ja Italiassa ovat kertoneet, että mailla voi olla vaikeuksia esittää uskottavia suunnitelmia ajoissa suurille elpymisrahamäärille. Kansalliset suunnitelmat pitää antaa viimeistään huhtikuun lopussa.

Rahoitusehdotuksista vähintään 37 prosenttia pitää olla korvamerkittyä ilmastotoimiin. Lisäksi suunnitelmien pitää olla linjassa komission maakohtaisten talousarvioiden parannusehdotusten kanssa. Projektien pitää edistää talouden uudistumista, työpaikkojen luomista, vihreää kasvua ja digitalisaatiota.

Pohjoisia nettomaksajia ovat huolestuttaneet eteläisten kumppanien mahdollisuudet rakentaa talouttaan tuottavammalle ja tehokkaammalle mallille.

Onko eurokriisistä tuttu pohjoinen-etelä-jakolinja edelleen voimissaan?

Costa muistuttaa, että koronapandemia on iskenyt jokaiseen EU-maahan eikä se johdu yksittäisen maan taloudellisista vaikeuksista.

”Tällä kertaa tilanne on selkeämpi, koska kyseessä ei ole juuriltaan talouskriisi vaan terveyskriisi. Se on koskettanut meitä kaikkia, ja siksi tarvitsimme yhteisen vastauksen.”

Yksi koronaviruskriisin tärkeistä oivalluksista onkin Costan mielestä ollut se, että EU on pystynyt nousemaan vanhan kahtiajaon yläpuolelle.

”En usko, että etelä-pohjoinen-jako on enää olemassa. Olemme löytäneet vastauksen yhdessä, mikä on hyvin tärkeää Euroopalle. Euroopan voima on moninaisuudessa.”

Miten varmistutaan, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen?

Costa nostaa esiin kolme asiaa.

Ensinnäkin hänen mukaansa elpymisen teemat on rajattu. Niiden on vauhditettava energia-alan muutosta ja digitalisaatiota. Toiseksi projektit pitää neuvotella komission kanssa, ja ne siunataan valtiovarainministerien Ecofin-kokouksessa.

”Se lisää luottamusta, että raha, jonka mobilisoimme yhteisen velan avulla, sijoitetaan muutosten tukemiseen.”

Kolmanneksi Costa nostaa arvioinnin. Jäsenmaalle ei riitä, että se ehdottaa rahoitusprojektia. Rahoitus maksetaan erissä ja vain, jos jäsenmaa on pitänyt kiinni välitavoitteistaan ja aikataulusta, Costa kuvaa.

Costan mielestä koko Euroopan elpymiseen tarvittiin kokonaan uusi väline, sillä esimerkiksi finanssikriisin aikana luotu Euroopan vakausmekanismi ei olisi pystynyt vastaamaan koronapandemian kaltaiseen kriisiin.

”[Elpymispaketin] metodi on ehdollinen. Emme voi jakaa rahoitusta maissa yhtä itsenäisesti kuin perinteisissä EU-ohjelmissa, mutta toisaalta mikään ulkopuolinen troikka ei ole tulossa asettamaan meille tavoitteita ja reformeja.”

Portugalissa käsite troikasta on tuttu, sillä maa päätyi EU:n, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n 78 miljardin euron rahoitusapuohjelmaan finanssikriisissä vuonna 2011. Ohjelman kolmea toimeenpanijaa kutsuttiin troikaksi. Portugali onnistui lopulta irrottautumaan ohjelmasta omin voimin, ilman ulkopuolista talousapua.

Portugali saa hoitaakseen puheenjohtajuusaikanaan myös Britannian EU-eron. Britannian eron siirtymäaika unionissa päättyy joulukuun lopussa.

Neuvottelut tulevasta kauppasuhteesta ovat edelleen käynnissä, ja useat takarajat neuvotteluissa on jo ohitettu. Costa pitää neuvotteluiden jatkumista hyvänä merkkinä.

”Jos molemmat osapuolet sanoivat, että jatketaan työtä, niin silloin löytyy edelleen tahtoa ja mahdollisuuksia päästä hyvään sopimukseen. On luotettava ja annettava neuvottelijoiden tehdä työnsä.”

Costa toteaa, että alkuvuosi alkaa aika erilaisena, mikäli sopimusta ei ole saatu aikaan.

”On erittäin tärkeää Britannian ja EU:n tulevaisuudelle, ettemme ole vain hyvät naapurit, vaan että meillä on myös vahvat kaupalliset suhteet.”