Suomen yrityssaneerauslain mukaan velkoja voidaan muuttaa omistukseksi vain omistajien suostumuksella. Suomen Yrittäjien mukaan näin pitää ollakin.

Maanantaina asianajaja Jyrki Tähtinen jätti Helsingin käräjäoikeudelle ehdotuksen Stockmannin yrityssaneerausohjelmasta. Sen laatimisessa kesti kahdeksan kuukautta. Tähtinen on kuvannut neuvotteluja hankaliksi.

Saneerauksessa velkoja muutetaan osin osakkeiksi, mutta lopputulos saavutettiin vasta pitkällisen väännön tuloksena. Vanhoille omistajille jäi 47 prosenttia omistuksesta. Velkaa jäi myös yhtiölle maksettavaksi sievoinen summa.

Lue lisää: Stockmannin saneeraussuunnitelma paljastaa, että yhtiön omistajien ja johdon taitamattomuus on tuhonnut aikanaan miljardien arvoisen yhtiön

Suomessa velkojen muuttaminen omistukseksi vaatii suostumuksen kaikilta osapuolilta, myös omistajilta. Joissain muissa maissa on toisin.

Yrityssaneerauksen tarkoitus on suojella yritystoimintaa ja työpaikkoja, jotta elinkelpoisia yrityksiä ei menisi nurin tilapäisten talousvaikeuksien takia. Saneeraus on maksukyvyttömälle yritykselle konkurssin vaihtoehto.

Jyrki Tähtisen mukaan Suomen yrityssaneerauslaissa on kuitenkin epäloogisuus, joka johtaa siihen, että saneerausneuvottelut ovat erityisen hankalia ja hitaita. Yrityksen omistajien ja velkojien edut ovat nimittäin saneerauksessa aina vastakkain. Velkojen leikkaaminen aiheuttaa tappioita velkojille mutta suoraa hyötyä omistajille.

Jos velkoja muutetaan leikkaamisen sijasta yrityksen osakkeiksi eli käytetään niin sanottua velkakonversiota, vanhojen omistajien omistusosuus yrityksestä pienenee.

”Suomen saneerauslaki ei tunne velkojen muuntamista osakkeiksi lainkaan. Laki tuntee vain velkojen leikkaamisen ja uuden maksuaikataulun tekemisen. Tämä johtaa siihen, että lain mukaan toteutettu saneeraus poikkeaa normaalista talousteorian mukaisesta maksunsaantijärjestyksestä”, Tähtinen sanoo.

Kun omistajat menettäisivät konkurssissa kaiken, yrityssaneerauksessa he eivät välttämättä menetä mitään.

Maksunsaantijärjestys tarkoittaa, että velkojat ja yrityksen osakepääoman omistajat ovat tietyssä järjestyksessä, kun yrityksen tuottamia tuloja tai varoja jaetaan.

Tuottojen jakamisessa velkojilla on oikeus saada yritykseltä velkasopimuksen mukainen korko lainaamansa pääoman lisäksi. Kaikki tuotto, mikä jää sen yli, kuuluu yrityksen omistajille ilman ylärajaa. Omistaja saa siis rajattoman tuoton yritykseen sijoittamastaan pääomasta.

Omistajalla pitäisi kuitenkin olla myös suurin riski. Se toteutuu äärimmillään yrityksen konkurssissa, jossa omistaja menettää yleensä koko sijoittamansa pääoman.

Jos yritys haetaan konkurssiin, järjestys menee niin, että vakuudelliset velkojat saavat rahansa ensin ja sen jälkeen maksetaan vakuudettomille velkojille, jos varoja on vielä jäljellä. Seuraavaksi rahaa saavat esimerkiksi omaan pääomaan luettavaa hybridilainaa antaneet velkojat. Omistaja tulee viimeisenä.

Hakeutumalla yrityssaneeraukseen omistajat voivat suojata omaisuuttaan velkojien kustannuksella. Velkoja leikataan, mutta omistajat säilyttävät koko omistuksensa, jonka arvo kasvaa suoraan leikatun velan määrällä. Järjestely voidaan hyväksyä tuomioistuimessa, vaikka enemmistö velkojista vastustaisi sitä.

”Monissa muissa maissa yrityssaneeraus toimii toisin eli velkakonversio voidaan tehdä ilman omistajien suostumusta. Silloin talousteorian mukainen maksunsaantijärjestys toteutuu ja osakepääoma kantaa viimesijaisen riskin. Tällainen moderni yrityssaneerauslainsäädäntö on voimassa esimerkiksi Espanjassa, Hollannissa ja Britanniassa”, Tähtinen sanoo.

Moderni prosessi tarkoittaisi Tähtisen mukaan sitä, että yrityksen omistus jaettaisiin periaatteessa yrityksen arvon ja velkojen suhteessa. Jos yrityksen arvo olisi 100 euroa ja velkoja olisi 95 euroa, 5 prosenttia omistuksesta jäisi vanhoille omistajille ja 95 prosenttia menisi velkojille vastineeksi velkojen leikkaamisesta.

Jos velkoja olisi enemmän kuin yrityksen arvon verran, omistajat menettäisivät koko omistuksensa.

Tähtinen ei ota kantaa siihen, minkälaiseen lopputulokseen toisenlainen laki olisi johtanut Stockmannin tapauksessa.

”Mutta tämä ristiriita luo neuvotteluihin kovan paineen.”

Tähtinen on vienyt läpi monia yrityssaneerauksia ja toivoo, että lainsäädäntöä muutettaisiin tältä osin loogisemmaksi. Tähtisen mukaan lain ongelmat voivat myös kasvattaa suomalaisten yritysten rahoituskustannuksia joukkovelkakirjamarkkinoilla.

”Joukkovelkakirjojen merkitys yritysten rahoituksessa kasvaa jatkuvasti. Näiden rahoitusinstrumenttien markkinat ovat kansainväliset, ja suomalaiset yritykset voivat joutua maksamaan riskilisää siitä, että Suomen yrityssaneerauslaki kohtelee joukkovelkakirjoja epäedullisemmin kuin monissa muissa maissa.”

Oikeusministeriö on paraikaa uudistamassa yrityssaneerauslakia EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin mukaiseksi. Työtä valmistelevassa työryhmässä on pohdittu myös velkakonversiota, mutta HS:n tietojen mukaan sitä ei ole ainakaan tässä vaiheessa tarkoitus ottaa mukaan lakiin. Aikataulu on tiukka, ja työtä on muutenkin paljon.

Myös näkemykset lain muuttamisen tarpeesta eriävät. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät vastustaa jyrkästi mallia, jossa velkakonversio voitaisiin tehdä ilman omistajien suostumusta.

”Suomen yrityksistä 94 prosenttia on mikrokokoisia yrityksiä, joissa yrityksen toiminta perustuu pitkälti yrittäjän työpanokseen ja elämäntyöhön. Olisi erittäin ongelmallista, jos meillä olisi lainsäädäntöä, joka pakottaisi yrittäjän siirtämään yrityksen omistusta vasten tahtoaan velkojille”, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

”Yrityksen osakkeet voivat pahimmillaan päätyä jopa kilpailijan omistukseen. Tällaiseen lainsäädäntöön liittyisi paljon ongelmia.”

Toivosenkin mukaan velkakonversio voisi olla tarpeen isoissa pörssiyrityksissä, joiden omistus on usein hajallaan.

”Silloin konversiosta voi olla käytännössä mahdotonta neuvotella omistajien kanssa, mutta yleisessä velkakonversiota koskevassa keskustelussa pakkosäännöstä ei ole haluttu rajata pelkästään pörssiyrityksiin.”

On hyvä huomata, että velkakonversiota voidaan käyttää ja onkin käytetty, jos yrityksen omistajat siihen suostuvat, Toivonen sanoo.

”Pakolla tehty konversio sotii perusoikeutena taatun omaisuudensuojan kanssa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta.”

Hänen mielestään se, että saneerausneuvottelut pitkittyvät ja hankaloituvat, ei ole riittävä peruste pakotettuun velkakonversioon.

”Kun puututaan omaisuuteen ja omistuksiin, ei sen pitäisi sukkana mennäkään läpi.”