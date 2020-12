Texas väittää kanteessaan, että Google on toistuvasti käyttänyt asemaansa väärin.

Yhdysvalloissa Texasin osavaltio nosti kanteen Alphabetin omistamaa Googlea vastaan keskiviikkona. Yhdeksän muuta osavaltiota on antanut tukensa Texasin kanteelle. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Texas syyttää hakukoneyhtiö Googlea kilpailulain rikkomisesta verkkomainonnan liiketoiminnassaan. Oikeusjuttu on viranomaisten toinen merkittävä valitus Googlea vastaan. Se on myös neljäs liittovaltion sekä osavaltion oikeusjutuista, joiden tarkoituksena on hillitä suurten teknologia-alustojen väitettyä huonoa käyttäytymistä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Texasin pääsyyttäjä Ken Paxton oli jo aiemmin liittynyt Yhdysvaltain oikeusministeriön oikeusjuttuun Googlea vastaan lokakuussa. Silloin oikeusministeriö ja 11 maan osavaltiota haastoivat Googlen oikeuteen kilpailuaseman väärinkäytön vuoksi.

Texas väittää kanteessaan, että Google on toistuvasti käyttänyt monopoliasemaansa muun muassa hallitakseen hinnoittelua. Yhtiö myös hallitsee Texasin mukaan reittiä, jolla mainos päätyy näkyviin.

Osavaltion mukaan Googlella oli lisäksi laiton sopimus Facebookin kanssa, jolla pyrittiin tyrehdyttämään kilpailu.

Googlen tiedottaja sanoi Reutersille, että väitteet ovat perusteettomia. Google aikoo puolustautua oikeudessa.

Texasia tukevat osavaltiot Arkansas, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Etelä-Dakota, Pohjois-Dakota, Utah ja Idaho.

Oikeusjuttu on jo toinen hiljattain teknologiajättiä vastaan nostettu.

Viime viikolla Yhdysvalloissa liittovaltion ja osavaltiotason kilpailuviranomaiset nostivat oikeusjutut sosiaalisen median yhtiötä Facebookia vastaan.