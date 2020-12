Ravintolat

”Yrittäjien rahat ovat lopussa”, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Yritysten pikkujoulumyynti on romahtanut, kertoo matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara. Järjestön kyselyn mukaan vähintään 75 prosentilla pikkujouluja järjestävistä yrityksistä pikkujoulumyynti on laskenut vähintään 70 prosenttia. Eniten myynti väheni kongressi- ja messualalla sekä hotelleissa ja kylpylöissä.

”Jäsenyrityksemme lähtevät ensi vuoteen erittäin heikoista asemista. Yrittäjien rahat ovat lopussa, eikä katastrofaalisen huono pikkujoulukausi tuonut valoa pimeyteen”, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

Maran mukaan pikkujoulu on vuoden tärkein sesonki ravintoloille, mutta merkittävä myös muille alan yrityksille. Jäsenkyselyyn vastasi 954 yritystä matkailu- ja ravintola-alalta.

Maran kyselyn mukaan yli viidesosa alan yrityksistä arvioi olevansa konkurssiuhan alla puolen vuoden päästä. Tilanne on pahentunut, sillä vielä syyskuussa näin ajattelevien osuus oli 15 prosenttia.

”Vaarassa on useita kymmeniä tuhansia työpaikkoja konkurssien, yritystoiminnan lopettamisen ja sopeutustoimien vuoksi”, Lappi sanoo tiedotteessa.

Alkamassa on talvimatkailukausi. Lapin mukaan vaikeimmassa asemassa ovat ne matkailukeskukset, joissa vierailee yleensä paljon ulkomaalaisia.

Mara vaatii toimialansa yrityksille vielä kahta uutta kustannustukea valtiolta. Järjestön mielestä toimiala tarvitsee tuet, jotka koskisivat ajankohtia marraskuun alusta tammikuun loppuun ja helmikuusta kesäkuuhun.

Joulukuun alussa on alkamassa hakukierros kustannustuelle, jonka tukikausi on kesä–lokakuu. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia koronaviruksen vuoksi.

Lappi myös toivoo, että poliitikot ja terveysviranomaiset ”olisivat varovaisia lausunnoissaan”, jotka koskevat matkustamista, kokoontumisia ja ravintoloita. Lausunnoilla on hänen mukaansa välitön vaikutus alalle.

Lisäksi järjestö kohdistaa katseensa vuokranantajiin, joiden tulisi sen mielestä alentaa vuokria vastaamaan heikkoa kysyntää.