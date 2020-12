Sijoittaminen

Markkinavalvojan mukaan esimerkiksi eräs täysin kokematon sijoittaja oli tehnyt alustalla kuuden kuukauden aikana 12 700 osakekauppaa.

Robinhood on vuonna 2013 perustettu kaupankäyntialusta.­

Yhdysvalloissa Massachusettsin osavaltio ilmoitti keskiviikkona syytteestä, jonka se on nostanut kaupankäyntialusta Robinhoodia vastaan. Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimisto AFP ja Financial Times.

Osavaltion arvopaperimarkkinavalvoja pitää Robinhoodin toimintaa sijoittamisen ”pelillistämisenä” ja sanoo, että yhtiö ei ole pitänyt tarpeeksi huolta kokemattomista sijoittajista. Se on esimerkiksi kannustanut ihmisiä sijoittamaan riskialttiisiin tuotteisiin, kuten osakeoptioihin, ilman kunnollista opastusta, syytteessä todetaan.

Robinhood on kaupankäyntialusta, jonka sovelluksen voi myös ladata älypuhelimeen. Yhdysvalloissa puhutaan jopa ”robinhoodilaisten” ilmiöstä, kun nuoret aikuiset ovat innostuneet käymään aktiivista osakekauppaa, joka on tehty Robinhoodin kaltaisilla sovelluksilla helpoksi ja usein myös ilmaiseksi. Alusta on perustettu vuonna 2013.

Lue lisää: Robinhoodilaiset loivat Yhdysvaltoihin uuden ajan pörssikiiman – Joukkoa johtaa urheiluvedonlyöjä, joka pilkkaa sijoitusalan konkareita

Lue lisää: WSJ:n toimittaja alkoi tehdä kauppaa kuumilla osakkeilla Robinhood-sovelluksessa – eikä kyennyt lopettamaan

Kantelussaan arvopaperimarkkinavalvoja toteaa, että Robinhood on toiminut osavaltion lakien ja sääntelyn vastaisesti, kun se on markkinoinut itseään sijoittajille ”ottamatta huomioon asiakkaidensa parasta etua”. Osavaltiossa on vastikään tullut voimaan sääntö, jonka mukaan välittäjien tulee asettaa asiakkaansa etusijalle. Sääntöä halutaan soveltaa nyt ensimmäistä kertaa.

Markkinavalvojan mukaan suurella osalla sovelluksen käyttäjiksi hyväksytyistä massachusettsilaisista oli vain vähän tai ei lainkaan sijoitusosaamista. Kantelussa mainittiin esimerkiksi eräs asiakas, joka ilman mitään kokemusta osti tai myi osakkeita kuuden kuukauden aikana yhteensä 12 700 kertaa.

Valvoja otti huomioon myös sen, että sovellukseen tuli sen mukaan tammi–marraskuussa yli 70 häiriötilannetta. Lisäksi kantelussa sanotaan yhtiön julkaisseen listoja sovelluksen suosituimmista arvopapereista siten, että toimintaa voitiin pitää sijoitussuositusten antamisena.

Robinhood on ollut kantelussa tehtyjen syytösten kanssa eri mieltä ja aikoo puolustautua voimakkaasti, kertoo Financial Times. Yhtiö kieltää listojen olleen sijoitussuosituksia.

”Olemme tehneet ahkerasti töitä sen eteen, että järjestelmämme ovat tarpeeksi laajoja ja käytössä silloin, kun ihmiset tarvitsevat niitä”, yhtiö sanoi lausunnossaan.

”Olemme myös tehneet merkittäviä parannuksia valikoimaamme lisäämällä esimerkiksi suojatoimenpiteitä ja parempia opetusmateriaaleja.”

Kantelussa vaaditaan yhtiölle sakkorangaistusta ja Robinhoodin käytäntöjen ulkopuolista arviointia.