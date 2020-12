Rahoitusmarkkinoilla on nyt keinotekoisen tyyntä, ja EKP:n päätös osinkojen rajoittamisesta kertoo suuren pankkikriisin pelosta

Pankkivalvoja ei ole tehnyt päätöstä osinkojen rajoittamisesta kevyin perustein, vaan taustalla on huoli laajasta pankkikriisistä kun ongelmia lykkäävät poikkeustoimet loppuvat, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Anni Lassila.

Euroopan keskuspankki päätti tiistaina kolmannen kerran sitten koronaepidemian puhkeamisen määrätä pankit lykkäämään ja rajoittamaan osingonmaksua. Viime keväänä ja uudestaan kesällä osingot kiellettiin kokonaan.

Tiistain linjauksen mukaan vakavaraiset ja tulosta tekevät pankit saavat maksaa osinkoa ensi vuoden puolella, mutta vain 15 prosenttia niiden viime ja tämän vuoden tuloksesta. Linjaus on suositus, mutta käytännössä pankit noudattavat sitä.

EKP varoittaa pankkeja myös maksamasta liian anteliaita johdon bonuksia.

Sijoittajat ja analyytikot ovat arvostelleet pankkivalvojaa. Miksi kukaan enää sijoittaisi rahojaan pankkeihin, jos niiden toiminta on jopa voitonjaon osalta täysin riippuvaista viranomaispäätöksistä?

Vakavaraisten pankkien johdosta on pitkin syksyä muistutettu, että normaalin voitonjaon kieltäminen vaarantaa ennen pitkää pankkien rahoituksen ja toimii siten tarkoitustaan vastaan.

Kaikki tämä tiedetään EKP:ssa hyvin, eikä päätökseen varmasti ole päädytty kevyin perustein. Osinkolinjasta on käyty erittäin tiukkaa vääntöä pankkivalvonnan päätöksentekoelimissä pitkin vuotta.

Asiansa hyvin hoitaneille pankeille, kuten vaikkapa Nordealle, osinkojen maksun lykkäytyminen kerta toisensa jälkeen on kohtuuttomalta tuntuva toimenpide. Myös Suomen Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen oli syksyllä sitä mieltä, että vahvat pankit voisivat jo maksaa osinkonsa normaalisti.

Tiistain päätös kertookin siitä, että EKP:ssä on nyt vakava huoli ja pelko joidenkin maiden pankkien tilasta. Joulukuun alussa euroalueen pankkivalvontaa johtava Andrea Enria lähetti pankeille kirjeen, jossa hän moitti pankkeja siitä, että ne eivät ole noudattaneet yhdenmukaisesti asiakkaidensa maksukyvyn arvioinnista annettuja ohjeita kriisin aikana.

Kapulakielisen kirjeen muotoilut tarkoittavat suomeksi sitä, että pankit eivät käytännössä tiedä, ovatko niiden asiakkaat menossa konkurssiin kun kriisi ja sen ajaksi annetut lyhennysvapaat loppuvat.

Suomessa lyhennysvapaita erityisesti yrityksille on arvioitu tapauskohtaisesti, ja pankit oletettavasti tuntevat kohtuullisen hyvin asiakkaidensa tilanteen.

Muualla euroalueella pankit ovat saaneet myöntää kategorisia koko asiakaskuntaa koskevia lyhennysvapaita eli moratorioita, jotka jatkuvat pitkälle ensi vuoteen. EKP:n ohjeiden mukaan pankkien pitäisi silti jatkuvasti päivittää asiakkaiden riskejä ja järjestämättömien luottojen määrää, mutta käytännössä näin ei ole tehty.

Pankkien tulosraportit eivät siksi välttämättä kerro nyt lainkaan pankkien ja niiden asiakaskunnan todellista tilannetta. Pankkien on kyllä pitänyt ennakoivasti kirjata tulossa olevia luottotappioita tiettyjen periaatteiden mukaan, mutta pelkona on että nämä varaukset eivät lähimainkaan riitä, kun todellisuus iskee.

Ongelma ovat erityisesti joidenkin suurten euromaiden, kuten Italian ja Espanjan pankit. Niiden suuria järjestämättömien luottojen määriä on saatu siivottua erilaisilla pankkivalvojan ohjeistamilla ja osin valtion tukemilla operaatioilla kahdeksan viime vuoden aikana. Silti niillä oli jo ennen koronaviruskriisiä yhä aivan liikaa roskaluottoja.

Epidemia on moukaroinut Italian ja Espanjan talouksia ja yrityksiä rajusti, ja keskuspankissa pelätään, minkälainen konkurssiaalto ja luottotappioiden vuori niistä paljastuu, kun lyhennysmoratoriot ja muu poikkeuslainsäädäntö loppuvat.

Joissain pienemmissä maissa, kuten Kreikassa sekä talouden että pankkien tilanne on vielä paljon heikompi. Kreikan pankkisektori on kuitenkin niin pieni, ettei se uhkaa euroalueen rahoitusvakautta.

Osinkorajoituksia on helppo kritisoida ylimitoitetuksi mielivallaksi nyt kun rahoitusmarkkinoilla on tyyntä. Tuo tyven on kuitenkin keinotekoinen. Se perustuu massiivisiin lyhennysvapaisiin, konkurssilainsäädännön poikkeussääntöihin ja rajattomalta vaikuttavaan Euroopan keskuspankin elvytykseen.

Rahoitusmarkkinoiden myrskyä tai pankkikriisiä ei halua nähdä kukaan. Pankkikriisin aiheuttama tuho on yleensä valtava. Kärsijöitä eivät ole vain pankit, vaan myös työpaikat, asuntomarkkinat ja koko yhteiskunta.

EU:ssa on luotu kymmenen viime vuoden aikana pankkiunioni, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä pankkikriisejä mutta myös varmistaa, että kriisien kulut lankevat pankeille eivätkä tavallisille veronmaksajille.

Osana järjestelyä euromaiden valtiovarainministerit hyväksyivät pari viikkoa sitten järjestelyn, jossa pankkikriisien hoitoon voidaan käyttää Euroopan vakausmekanismilta lainattua rahaa, mutta rahat peritään takaisin jälkikäteen yhteisvastuullisesti kaikilta alueen pankeilta.

Suomen finanssialaa yhteisvastuun laajentaminen keskellä kriisiä hirvitti. Ehkä sielläkin osinkojen lykkääminen nähdään lopulta pienemmäksi pahaksi kuin uuden yhteisvastuullisen kriisinratkaisujärjestelmän testaaminen käytännössä.