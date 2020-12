Norjan valtio epäsi Norwegianilta lisätuen lokakuussa. Sen jälkeen yhtiön johto on keskittynyt suojaamaan yhtiötä velkojilta keinolla millä hyvänsä.

Norjalainen lentoyhtiö Norwegian sinnittelee yhä välttääkseen konkurssin. Torstaina aamupäivällä Suomen aikaa yhtiökokous antoi johdolle valtuutuksen tehdä käytännössä melkein mitä vain yhtiön pelastamiseksi. Johto sai muun muassa valtuutuksen muuttaa jälleen velkoja omistukseksi, tehdä uuden osakeannin ja käyttää erilaisia muita rahoitusinstrumentteja.

Norwegian yrittää hakeutua jo toisen kerran Norjassa yrityssaneeraukseen. Marraskuussa Norwegian haki myös Irlannin tytäryhtiönsä paikalliseen saneerausprosessiin. Norwegianin lentokonelaivasto on Irlannin-yhtiön hallussa, joten prosessi suojaa sen lentokoneomistukset velkojien vaatimuksilta. Tarkoituksena on myydä koneita hallitusti ja lyhentää tuloilla yhtiön velkoja.

Norwegian hakeutui jo maaliskuussa ensimmäisen kerran yrityssaneeraukseen, koska lentoliikenteen seisahtuminen tyhjensi nopeasti raskaasti velkaantuneen yhtiön kassan. Toukokuussa omistajat hyväksyivät järjestelyn, jossa velkojat eli lentokoneita Norwegianille vuokraavat yhtiöt ja joukkolainasijoittajat saivat noin 12,7 miljardin Norjan kruunun eli 1,2 miljardin euron velkojen vastineeksi 95 prosenttia yhtiön omistuksesta.

Norjan valtio antoi Norwegianille lainatakauksen saneerauksen hyväksymisen jälkeen.

Yhtiölle jäi kuitenkin runsaasti velkaa ja jo kesällä oli selvää, ettei yhtiön kassa riittäisi kuin ensi vuoden alkuun asti ilman lisätoimia. Marraskuussa Norjan valtio päätti olla myöntämättä yhtiölle lisää tukea. Siinä vaiheessa joko konkurssi tai vielä uusi yritys yrityssaneerauksessa jäivät yhtiön vaihtoehdoiksi.

Moni on pitänyt valtion päätöstä yllättävänä, koska useiden lentoyhtiöiden kotivaltiot ovat tukeneet lentoyhtiöitään suurilla summilla, niin myös Suomi.

Norwegianin tausta on kuitenkin erilainen kuin vaikkapa Finnairin, josta valtio omistaa 55 prosenttia. Norjan valtio on aikanaan omistanut osan lentoyhtiö SAS:stä, mutta Norwegianin kanssa sillä ei ole ollut mitään tekemistä.

Norwegian on täysin yksityisesti perustettu ja omistettu yhtiö, joka on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut päätä huimaavaa vauhtia ja kovalla riskillä Euroopassa. Se on laajentanut myös mannertenvälisiin lentoihin. Yhtiön kasvu- ja velkaantumistahtia on seurattu kriittisesti jo pitkään.

Yhtiön toimitusjohtaja Jacob Schram yrittää valaa yhtiön niukoissa tiedonannossa vielä uskoa Norwegianin selviämiseen. Jos yhtiö pysyy pystyssä, se tulee kuitenkin toimimaan huomattavasti pienemmässä muodossa kuin ennen kriisiä.

Norwegian on lentänyt läpi kriisin hyvin rajoitettua reittivalikoimaa. Vaikka lentoliikenne on lähes seisahtunut ja suuri osa henkilökunnasta on lomautettuna, lentoyhtiöillä on välttämättömiä kuluja muun muassa lentokoneiden ylläpitoon liittyen. Ne juoksevat ja syövät kassaa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oli myös osakkeen niin sanottu käänteinen splittaus niin, että jatkossa sadasta Norwegianin osakkeesta tehdään yksi. Toimenpide johtuu siitä, että Norwegianin osakkeen arvo on painunut alle yhden kruunun, eikä alle kruunun arvoisia osakkeita voida pitää Oslon pörssin sääntöjen mukaan kaupankäynnin kohteena.

Vielä helmikuussa osakkeen hinta oli noin 40 kruunua. Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen osakkeen hinta nousi lähes 20 prosenttia 0,72 Norjan kruunuun.