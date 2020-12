Elintarvikkeet

Kolmasosa HS:n testaamista kalanäytteistä pääkaupunkiseudun myymälöiden kalatiskeillä ei ollut laadultaan hyviä.

Suomen ruokakaupan jättiläiset, S-ryhmä ja Kesko, sanovat ottavansa vakavasti kalatiskeillä myydyn kalan laadussa havaitut puutteet.

HS julkaisi torstaina kattavan selvityksen siitä, missä päin pääkaupunkiseutua kala on varmimmin laadukasta. HS:n testaamista 36 kalanäytteestä vain kaksi kolmasosaa oli laadultaan hyviä.

Lisäksi HS selvitti tietopyynnöin Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen, Vantaan ympäristökeskuksen, Espoon seudun ympäristöterveyden ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alkuvuodesta tekemän näytteenoton tulokset. Niiden perusteella neljäsosa 135 näytteestä oli huonolaatuisia, joka heijastelee kymmenen vuotta aiemmin kunnallisten toimijoiden tekemän tutkimuksen tuloksia.

Kalan laatu ei siis vuosikymmenessä ole parantunut.

HS:n testissä tutkittiin kala myös Listeria monocytogenes -taudinaiheuttajabakteerin eli listerian varalta. Bakteeri on erityisen haitallinen iäkkäille, raskaanaoleville ja vastustuskyvyltään heikentyneille, mutta kuolee kalan kypsentämällä.

Lue lisää: HS otti 36 näytettä kalatiskeiltä, ja kolmannes kaloista paljastui laaduiltaan heikoiksi – Katso kauppojen tulokset

HS:n haastattelema nimettömänä pysynyt palvelutiskin työntekijä kertoi, että kalaa pidetään usein tiskillä suurempia määriä, kuin olisi kalan säilyyvyden kannalta suosiollista. Tämä tehdään, jotta notkuvat tiskit näyttäisivät asiakkaan silmään houkuttelevammilta.

Kikka on saattanut purra ainakin osittain, sillä S-ryhmä kertoi marraskuussa, että tuoreen kalan myynti on kasvanut sen ruokakaupoissa 20 prosentilla viime vuoteen verrattuna.

HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki kertoo, että HOK-Elannossa valvotaan myös itse erityisesti suomalaisen kalan laatua. Pääkaupunkiseudulla toimiva HOK-Elanto on S-ryhmän suurin osuuskauppa.

”Me HOK-Elannossa olemme seuranneet ihan systemaattisesti omassa omavalvontaan kuuluvassa näytteenotossa tuoretta kalaa”, kertoo Kattilamäki.

Kattilamäki kertoo itse havainneensa, että HOK-Elannon liikkeissä myytävän kalan laatu on parantunut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana.

”Viime vuonna teimme 60 tutkimusta suomalaisesta kalasta. Oma tuntumani on, että meillä laatu on mennyt parempaan suuntaan. Huonoja ja välttäviä tuloksia tulee hyvin vähän”, sanoo Kattilamäki.

Tutkimukset keskitetään HOK-Elannossa suomalaiseen kalaan, erityisesti kuhaan, siikaan ja ahveneen, sillä sen tuotanto- ja toimitusprosessi on vaihtelevampi ja vähemmän teollinen kuin esimerkiksi norjalaisen lohen, jonka laatu vaihtelee hyvin vähän. Myös HS:n tekemässä tutkimuksessa havaittiin norjalaisen kalan olleen yleensä laadultaan parhainta.

Jos tutkimuksissa havaitaan puutteita kalan laadussa, siitä ilmoitetaan kalan toimittajalle. HOK-Elannon kala tulee pääosin yhdeltä tavarantoimittajalta.

Vastuu kalan laadusta kuuluu koko toimitusketjulle, kertoo Kattilamäki. Kalalaitos antaa kalalle säilyvyysajan ja toimittaja huolehtii kylmäketjun katkeamattomuudesta. Kalalla menee Kattilamäen mukaan ainakin 2 päivää kalan pyynnistä sen myymälään saapumiseen.

Lopullinen laadunvarmistus tehdään myymälässä jossa arvioidaan aistinvaraisesti, soveltuuko kala myyntiin.

”Se on kauppiaan tehtävä tehdä viimekädessä päätös”, sanoo Kattilamäki.

”Täytyy olla sen verran ammattiylpeyttä, että osaa poistaa huonolaatuisen tuotteen myynnistä.”

Kattilamäki kuitenkin muistuttaa myös kuluttajia siitä, että kala ei säily myöskään kotioloissa, jos sitä ei säilytä tarpeeksi kylmässä. Myymälässä kalaa säilytetään 0–2 asteen lämpötilassa ja kotona sitä pitää säilyttää jääkaapissa, mielellään alle kolmessa asteessa.

HOK-Elannon myymälöissä kalan pyynti- tai nostopäivä on kuluttajan nähtävillä niin sanotulla kalataululla. Siihen merkataan myös kalan viimeinen käyttöpäivä, jos se on saatavilla, ja muut tiedot kuten kalan nimi.

Kattilamäen mukaan HOK-Elannolla on tarkat ohjeet joiden mukaan kalan esillepanosta. Vaikka täysi kalatiski näyttäisikin kauniimmalta, ketju ohjeistaa henkilökuntaansa oikeaoppisesta esille panosta ja eri erissä saapuneiden kalojen säilyttämisestä erillään.

”Suomalaisten pitäisi syödä enemmän kalaa. On tärkeää, että kala on laadukasta ja kuluttajalla on luottamus siihen, että se on turvallista ja hyvää. Sen eteen pitää tehdä työtä”, sanoo Kattilamäki.

K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen ottaa vakavasti tiedon puutteista kalan laadussa.

”Se on todella valitettavaa kuluttajan kannalta, että tällaisia havaintoja on löydetty. Meidän pitää hoitaa löydetyt poikkeamat kuntoon ja selvittää ne perinpohjin”, kertoo Vuorinen.

Vuorinen kertoo, että K-ryhmä pyrkii koko ajan parantamaan toimintaansa ja täsmentämään kaupoille antamaansa ohjeistusta erityisesti koskien niitä kalalajeja, kuten siikaa, joissa puutteita on löydetty.

K-ryhmä on kiinnittänyt toimintaansa erityisen paljon huomiota viimeisen vuoden aikana, jolloin kunnan viranomaisten tutkimus kalan laadusta julkaistiin.

K-ryhmä myös seuraa hävikkimääriään ja kuluttajapalautetta tuotteidensa laadun arvioinnissa.

”Jokaiseen [palautteeseen] reagoidaan ja selvitetään, missä kohtaa prosessia haaste on ollut. Jos se on ollut alkutuotannossa selvitetään, miksi sitä ei ole huomattu kun kala otettiin kauppaan”, Vuorinen kertoo.

”Viimeinen käyttöpäivä ei riitä itsessään, meidän täytyy joka kerta kun kalaa laitetaan tiskiin tehdä aistinvarainen laatutarkastus.”

Suurin osa K-ryhmän myymälöiden kalasta tulee isoilta toimittajilta: tukuista sekä isoilta kalanjalostajilta ja -valmistajilta. Jos myymälöiden kalatuotteissa havaitaan puutteita, ensimmäinen askel on keskustelu toimittajan kanssa. Toimittajan vaihtaminenkaan ei Vuorisen mukaan ole mahdotonta, jos ongelmat jatkuisivat.

”Jos toimittajan laatu ei vastaa sitä, mitä häneltä edellytämme, toki se [toimittajan vaihtaminen] on mahdollista”, sanoo Vuorinen.

Vuorinen kertoo, että K-ryhmän myymälöissä yritetään myös viestiä asiakkaille mahdollisimman avoimesti kalan laadusta laittamalla näytille tietoja esimerkiksi kalan pyyntipäivästä. Lisäksi kalatiskin henkilökunta koulutetaan tiskin oikeaoppisesta täyttämisestä.

”Kaupoilla on ohjeistus, että tiskiä ei saa laittaa liian täyteen, jotta lämpötila tiskissä ei nouse liian korkeaksi. Tämä koskee muitakin kuin kalatiskiä”, kertoo Vuorinen.

”On kuluttajien, kaupan ja kalantuottajien etu, että kalatiski on laadukas ja tuore.”