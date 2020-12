Verottaja julkaisi perjantaina toista kertaa ihmisten verotietoihin perustuvia tulotietoja postinumeroalueittain. HS:n laskuri kertoo tarkasti, millainen tulotasosi on naapureihesi verrattuna.

32Espoon Westend on jälleen Suomen hyvätuloisin asuinalue.

Verottaja julkaisi perjantaina toista kertaa historiassa tietoa postinumerokohtaisista tulo- ja verotiedoista. Tiedot ovat tarkkoja, sillä ne on poimittu suoraan suomalaisten verotiedoista.

Espoon Westendissä postinumeroalueella 02160 on Suomen suurituloisimmat asukkaat, jos alueita verrataan asukkaiden ansio- ja pääomatulojen yhteenlasketulla mediaanilla. Mediaani kuvaa joukon keskimmäistä eli esimerkiksi alueella Westendin asuu suurin piirtein yhtä monta ihmistä, jotka tienaavat mediaanituloista vähemmän ja mediaanituloista enemmän.

Westendin asukkaiden yhteenlaskettujen veronalaisten tulojen mediaani oli vuonna 2019 lähes 49 000 euroa. Koko Suomen vastaava luku oli noin 25 300 euroa. Westendin asukkaiden tulot ovat siis miltei kaksinkertaiset keskimääräisen suomalaisen tuloihin nähden.

Vuonna 2018 suurituloisimman alueen titteliä kantanut Kirkkonummen Sundsberg oli vuonna 2019 tulolistan kakkonen. Sundsbergin postinumeroalueen 02450 asukkaiden yhteenlasketut mediaanitulot olivat vuosi sitten 46 600 euroa. Kolmospaikkaa piti viime vuoden tapaan Espoon Friisilä (02240).

Myös Suomen pienituloisin alue löytyy Espoosta. Otaniemen asukkaiden tulojen mediaani oli vuonna 2019 noin 12 200 euroa, siis noin neljännes Westendin asukkaiden tuloista. Mukana vertailussa ovat vain alueet, joilla oli vuonna 2019 vähintään 500 veronalaisia tuloja saanutta.

Otaniemen pieniä tuloja selittää alueen opiskelijavaltaisuus. Alueen asukkaiden keski-ikä vuonna 2018 oli 27 vuotta, kun Westendissä asukkaiden keski-ikä oli 42 vuotta. Suomessa ihmisten tulot ovat suurimmillaan usein juuri neljänkymmenen ikävuoden hujakoilla.

Verottajan tietokannan tiedot ovat varsin tuoreita, sillä ne ulottuvat ainoastaan vuoteen 2014. Vuoden 2014 jälkeen suomalaisten mediaanitulo on noussut 23 260 eurosta 25 300 euroon vuonna 2019. Jos tarkastelee vain palkansaajia eli aktiivisesti työelämässä työntekijän asemassa olevia vastaavat tulot ovat nousseet 34 900 eurosta 37 500 euroon.

Suurituloisimmalla kansanosalla tulokehitys on ollut tätä nopeampaa. Kaikkien suomalaisten hyvätuloisimpaan kymmeneen prosenttiin kuuluvien tulojen alaraja on noussut vuosina 2014–2019 noin 54 300 eurosta 59 200 euroon. Palkansaajilla vastaava tuloraja on noussut 65 600 eurosta 71 300 euroon.

Hyvätuloisimpaan kymmeneen prosenttiin kuuluvien tulojen alaraja tarkoittaa summaa, jota enemmän on ansaittava yltääkseen hyvätuloisimpaan ryhmään.