HS Visio on uusi talouteen keskittyvä mediabrändi, joka alkaa ilmestyä osana HS:n tilausta ensi vuoden alkupuolella.

HS laajentaa alkuvuodesta taloussisältöjään merkittävästi, ja osana uudistusta lehdessä aloittaa joukko uusia kolumnisteja talouden ytimestä. Nyt julkistettavat kolumnistinimet ovat osa uutta HS Visiota.

"Mitä laajemmin kiinnostumme liike-elämän asioista, sitä paremmin Suomella voi mennä. Piilaaksosta käsin Suomen näkee hieman eri tavalla, ja haluan kolumneissani kertoa, mitä Suomessa voi oppia siitä, miten Kaliforniassa tulevaisuutta tehdään. HS Visio on tälle mitä mainioin kanava”, kolumnistina aloittava Mårten Mickos sanoo.

Mickosin maistiaisena julkaistavan ensimmäisen kolumnin voit lukea täältä.

HS Visio on uusi talouden mediabrändi, joka keskittyy talouteen, teknologiaan, yrityksiin, markkinoihin, johtamiseen ja tulevaisuuteen. HS Visio aloittaa osana HS:ää ensi vuoden alussa. HS Visio ilmestyy sekä digitaalisena että paperilla lauantaisin osana HS:n tilausta.

”Visiota tekee joukko Suomen parhaita taloustoimittajia, mutta kolumnistit tuovat Visioon ideoita yrittämisestä, johtamisesta ja ajattelusta myös toimituksen ulkopuolella”, HS:n toimituspäällikkö Laura Saarikoski sanoo. ”Heillä on omakohtaista kokemusta siitä, mikä taloudessa on uutta, hyödyllistä ja innostavaa – sekä Suomessa että maailmalla.”

Vision toimittajatiimi julkaistaan tammikuussa.

Tässä ovat Vision kolumnistit

Ilkka Paananen, Supercell

Suomen tunnetuimpiin yritysjohtajiin kuuluva Ilkka Paananen on peliyhtiö Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja. Paananen tunnetaan myös Supercellin toisen perustajan Mikko Kodisojan kanssa vuonna 2015 perustamastaan syrjäytymistä ehkäisevästä Me-säätiöstä.

Annu Nieminen, Upright

Annu Nieminen on yritysvastuuyhtiö The Upright Projectin perustaja ja toimitusjohtaja. MIT Technology Review nosti vuonna 2018 Niemisen Euroopan nuorten innovaattoreiden listalleen.

Mårten Mickos, HackerOne

Mårten Mickos on Piilaakson tunnetuimpia ja menestyneimpiä suomalaisia. Vuodesta 2003 Kaliforniassa asunut Mickos johtaa tällä hetkellä tietoturvahaavoittuvuuksien metsästykseen keskittyvää HackerOne-yhtiötä. Aiemmin Mickos on työskennellyt muun muassa MySQL-yhtiön toimitusjohtajana.

Julkaisemme uutisen ohessa myös maistiaisena yhden Mickosin kolumnin: sitä pääset lukemaan tästä.

Henrik Dettmann, valmentaja

Henrik Dettmann on Suomen koripallojoukkueen päävalmentaja ja Suomen näkyvimpiä valmentamisen kehittäjiä. Dettmann on aiemmin valmentanut muun muassa Saksan maajoukuetta. Hänet tunnetaan yksilölähtöisen johtamisen asiantuntijana. HS Visioon hän kirjoittaa kehittymisestä.

Elina Seppälä, yrittäjä

Elina Seppälä on teollisuudesta startup-maailmaan siirtynyt hallintotieteiden maisteri, joka harrastaa twitterissä debatointia ja ihmettelyä. Vuosina 2010–2020 Seppälä toimi useissa eri tehtävissä metsäteollisuudessa, jolloin tutuksi tulivat niin hiilikaivokset, tekoäly kuin ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeys.

Annamari Sipilä, toimittaja

Annamari Sipilä on HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja ja pitkäaikainen taloustoimittaja. Sipilä tunnetaan yhteiskuntaa monipuolisesti luotaavista kolumneistaan, ja HS Visioon hän kirjoittaa erityisesti taloudesta.

Mikko Mäkinen, Nomad Invest

Mikko Mäkinen on sijoitusyhtiö Nomad Investin toinen perustajaosakas. Vuodesta 2009 lähtien Mäkinen on ammatikseen sijoittanut ja käynyt aktiivisesti arvopaperikauppaa.

Matti Tyynysniemi, asianajaja

Liike-elämän riita-asioihin asianajotoimisto Hannes Snellmanilla erikoistunut Matti Tyynysniemi pyrkii kolumneissaan tuomaan päivätyönsä edellyttämää analyyttisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Juhani Mykkänen, Wolt

Juhani Mykkänen on yksi ravintolaruokaa välittävän Woltin perustajista. Wolt oli Financial Timesin mukaan 2020 Euroopan toiseksi nopeimmin kasvava yhtiö. Ennen Woltia Mykkänen on mm. kirjoittanut kolme kirjaa ja toiminut Helsingin Sanomissa toimittajana ja esimiehenä.

Mikä HS Visio?

HS Visio on uusi mediabrändi, joka keskittyy talouteen. Visio syntyy, kun HS panostaa vuonna 2021 voimakkaasti talousjournalismiin. HS:n taloustoimittajien määrä kasvaa, talousuutiset lisääntyvät ja uutisten rinnalle syntyy kokonaan uusi talouden media, HS Visio.

Vision asiantuntijatoimittajat keskittyvät esimerkiksi teknologiaan, yrityksiin, sijoittamiseen ja markkinoihin, johtamiseen ja tulevaisuuteen.

HS Visio ilmestyy digitaalisena verkossa osana HS:n tilausta. Paperilla HS Visio ilmestyy lauantaisin HS:n välissä ja korvaa nykyisen lauantailiitteen, jonka sisällöt siirtyvät muualle HS:ään. Autosisällöt säilyvät osana painettua HS Visiota. Myös painettu HS Visio on osa nykyistä HS:n tilausta.

HS kertoo lisää HS Visiosta alkuvuodesta.