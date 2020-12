Suomalaisilla on tapana haaveilla pienistä asioista runsaalla ajalla. Mitä jos tekisimmekin täysin päinvastoin, kysyy HS Vision kolumnistina aloittava Mårten Mickos.

Mårten Mickos aloittaa alkuvuodesta uuden HS Vision kolumnistina. Tämä on maistiainen Vision tulevista kolumneista: niiden kirjoittajista voit lukea lisää täältä.

Kupla puhkeaa – Piilaakson kulta-aika on ohi! Näin on tapana hokea kun San Franciscon lahden alueelta välittyy huonoja uutisia. Niitä riittää, ja on aina riittänyt. Mutta Piilaakson oma tähtäin on jo seuraavassa kukoistuksessa. Myös se on aina saapunut.

Haasteita Piilaaksossa on riittämiin. Luonto järjestää maanjäristyksiä ja maastopaloja. Yhteiskunta laiminlyö infrastruktuuria, eikä kouluihin tai muihin julkisiin palveluihin satsata riittävästi. Ahneus ja suuruudenhulluus johtavat yritysskandaaleihin ja petoksiin, etenkin kuin rehellisyys ei ole mikään itseisarvo eikä riisto mikään pahe.

Yhteiskunta on valmiiksi individualistinen ja meritokraattinen. Kun elinkustannukset nousevat, eriarvoisuus kasvaa entisestään. Huono-osaiset syrjäytyvät, eikä edes amerikkalainen anteliaisuus tai lähimmäisrakkaus pysty tilannetta korjaamaan. Pinnallisuus vallitsee. Teknohuuma johtaa taloudellisiin kupliin, ja kuplat puhkeavat. Korttitalo kaatuu.

Taas mennään. Korttitalon hajoaminen ei tarkoita piilaaksolaiselle häviötä. Se tarkoittaa mittarien nollaamista. Painetaan uudestaan kaasua. Luovan tuhon käsite pätee myös omaan ympäristöön. Jos leikkiä ei kestä, saa poistua. Uusia tulokkaita löytyy aina.

Tässä ei ole mitään sydämetöntä. Piilaaksolainen on pinnallinen vain pinnallisesti. Sisimmässään hän näkee syvemmälle. Yrittänyttä ei laiteta. Jos joku epäonnistuu niin häntä pitää tukea. Voittajalla on vastuu ja hetkellinen häviö voi tapahtua kenelle vain.

Miksi Piilaakso sitten pärjää taloudellisesti suurista ongelmistaan huolimatta?

Helpoin vastaus on kriittinen massa. Alueella asuu kahdeksan miljoonaa ihmistä, joista merkittävä osa on tullut rakentamaan uutta liiketoimintaa. Puolet teknisistä asiantuntijoista on syntynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella. Piilaaksoon kohdistuu noin kolmannes koko Yhdysvaltain riskisijoituksista. Yliopistokoulutus on maailman ehdotonta huippua.

Kotimarkkinana toimii Kalifornian osavaltio, joka itsenäisenä valtiona kuuluisi maailman kymmenen talou-dellisesti vahvimman valtion joukkoon. Sokerina pohjalla Piilaakso tarjoaa elämän kauniita nautintoja: ainutlaatuista luontoa, merta, vuoristoja, urheilu- ja harrastusmahdollisuuksia, erinomaista viiniä, monipuolista kokeellista ja laadukasta ruokaa, ja vieläpä moninaista kulttuuri-tarjontaa.

Mielenkiintoisempi vastaus on Piilaakson sielu ja kulttuuri, koska niistä voi kuka tahansa ottaa mallia. Ei tarvitse olla Piilaakson kokoinen talousalue, jotta voisi hyödyntää Piilaakson niksejä.

Piilaaksolaista ohjaavat mahdollisuudet, eivät ongelmat. Hän katsoo eteenpäin ja harvoin taaksepäin. Aika on kallein resurssi. Tuhlattu raha voidaan tienata takaisin, mutta tuhlattu tunti on ikuisesti menetetty. Hän pyrkii tekemään asiat heti.

Piilaaksolainen vaistoaa ettei täydellistä kuitenkaan saa aikaiseksi, joten pitää vain tehdä. Epäröinti ja jahkailu eivät ole kalifornialaisia sanoja. Mitä pikemmin tehdään, sitä nopeammin opitaan. Samalla kilpailijat jäävät taakse.

Oppiminen on tärkeämpää kuin täydellinen suoritus. Oppia pitää myös muilta. Vastaan tuleva hupparihörhö voi olla nero tai miljardööri, joten kaikkia kanssaihmisiä arvostetaan.

Jokainen saa olla oma itsensä, kunhan hänellä on korkealle asetettu tavoite. “Good for you!” ei ole tyhjä kohteliaisuus vaan aito kunnianosoitus.

Koskaan ei voi tietää milloin voi itse tarvita apua tai tukea. Kuplan puhkeaminen saattaa osua omalle kohdalle, jolloin pitää tarmokkaasti ponnistaa eteenpäin seuraavaan mahtavaan maaliin, muiden kannustamana.

Voimmeko me oppia jotain Piilaakson hengestä, vai ovatko siellä asiat niin perin pohjin erilaisia, ettei asiasta kannata välittää?

Historiallisesti Suomen menestyksen taustalla on ollut oppiminen ja muuntautumiskyky. Mallia on otettu etelästä, lännestä ja idästä – aina älykkäästi soveltaen. Sitä perinnettä noudattaen kannattaa Piilaakson pullasta poimia rusinat ja laittaa omaan taikinaan.

Meillä on erilainen yhteiskuntarakenne mutta samantapainen sisukkuus. Päälle sopii yrittäjämäinen, avoin ja rohkea ote.

Suomalaisilla on tapana haaveilla pienistä asioista runsaalla ajalla. Mitä jos tekisimmekin täysin päinvastoin? Piilaakson tavoin laatisimme suuria suunnitelmia ja lähtisimme toteuttamaan niitä iloisesti, yhteisellä kiireellä.

Aikaa ei nimittäin ole runsaasti. Suomen talous on ennennäkemättömien haasteiden edessä, eikä ainoastaan koronan takia. Kansan riveissä ei ole riittävästi vaurautta kestämään kovaa kriisiä. Väestö ikääntyy ja osa nuorista syrjäytyy. Juuri nyt on tavaton kiire ja ainutlaatuinen mahdollisuus nousta kokonaan uudelle tasolle.

Todistettavasti osaamme sen, koska hieman yli sata vuotta sitten toimimme juuri niin. Pitkien valmistelujen ja odotuksen jälkeen oli nähtävissä, että tästä maasta voisi ehkä tulla itsenäinen valtio. Silloin ei jahkailtu eikä epäröity. Päätökset tehtiin nopeasti. Jos päätös osoittautuikin vääräksi, tehtiin uusi päätös. Näin syntyi parlamentaarinen tasavalta nimeltä Suomi.

Samalla mielialalla voisimme toimia tänäkin päivänä. Mahdollisuuksia tulee, mutta ne myös menevät. Digitaalisen vallankumouksen liiketoimintamahdollisuuksien hetki on nyt. Piilaakso toimii muistutuksena siitä, miten hyvin asiat voivat onnistua, jos mahdollisuuksiin tarttuu ripeästi ja rohkeasti.

Ei ole mitään syytä, miksi Suomen malli ei voisi toimia paremmin kuin esimerkiksi Piilaakson. Se vain vaatii ponnistelua uudelle tekemisen tasolle, siis isoja jahkailemattomia hyppyjä.

Märten Mickos