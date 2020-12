Annika Paasikivi ja Oras Invest edustavat suomalaisen teollisen omistajuuden peruskalliota. Tikkurilasta tehdyssä tarjouksessa oli kuitenkin niin paljon rahaa ja järkeä, että se oli hyväksyttävä.

Annika Paasikivi on toiminut aktiivisesti Paasikivien sijoitusyhtiössä Oras Investissä sen perustamisesta vuonna 2004 saakka. Toimitusjohtajaksi hän tuli vuonna 2018.­

Vuonna 2004 perustettu Paasikiven perheen sijoitusyhtiö Oras Invest on kasvanut lähes miljardin euron kokoluokkaan yksinkertaisella tyylillä. Se ei ole myynyt mitään.

Sitten tuli tarjous, josta ei oikein voinut kieltäytyä.

Perjantaina aamulla yhdysvaltalainen maalijätti PPG kertoi tarjonneensa maaliyhtiö Tikkurilasta 25 euroa osakkeelta, mikä tekee yhtiön hinnaksi yli miljardin. Tikkurilan suurin omistaja Oras Invest sitoutui hyväksymään ostotarjouksen.

Tikkurilan hinta on huima verrattuna sen pörssiarvoon ennen ilmoitusta. Osakkeenomistajat saavat ostajalta noin 66 prosentin ylihinnan verrattuna torstain pörssihintaan. Se on yksi kovimmista preemioista, joita Helsingin pörssistä viime vuosina pois ostetuista yhtiöistä on maksettu – ellei kovin.

Yli 20 prosentin omistusosuudella Oras Investin potti nousee yli 200 miljoonaan euroon. Pienempi summa tulee muille yli 20 000 osakkeenomistajalle.

”Onhan tuo hyvä hinta”, sanoo Oras Investin toimitusjohtaja Annika Paasikivi.

Paasikiven mukaan Oras Investin myyntihaluun vaikutti hinnan lisäksi kaupan järkevyys Tikkurilan näkökulmasta. Maaliyhtiöt ovat maailmalla yhdistyneet entistä suuremmiksi ja vahvemmiksi.

PPG:n kanssa Tikkurila sopii yhteen, koska amerikkalaisjätillä ei vielä ole kunnon jalansijaa Pohjois-Euroopassa, jossa Tikkurila puolestaan on vahva.

Oras Invest on ollut Tikkurilan suurin omistaja siitä saakka kun yhtiö irrotettiin Kemirasta omaksi pörssiyhtiökseen vuonna 2010. Kymmenen vuoden taival ei ole ollut ihan helppo.

”Tikkurilan haasteena on ollut kasvun löytäminen”, Paasikivi sanoo. Myös Venäjän-liiketoiminta on aiheuttanut päänvaivaa.

”Edellisten kahden vuoden aikana asioita on laitettu hartiavoimin kuntoon. Nyt Tikkurila on sellaisessa tuloskunnossa, missä sen pitäisikin olla.”

Myyntikuntoon laittamisesta ei Tikkurilan tehostamisessa ollut kuitenkaan kyse, Paasikivi sanoo.

Jatkossa Oras Invest jatkaa kolmen yhtiön pitkäaikaisena teollisena omistajana.

Ennen Tikkurilan myyntiä sen pörssiomistukset ovat olleet euromääräisen arvon mukaisessa järjestyksessä 20 prosentin osuus Kemiraa, 25 prosentin osuus Uponoria ja 20 prosentin osuus Tikkurilaa. Näitä pienempi omistus on ollut kokonaan omistettu Oras Group eli hanavalmistaja, josta kaikki sai alkunsa.

Annika Paasikiven isoisä Erkki Paasikivi rakensi vuonna 1945 perustetusta Oraksesta merkittävän teollisuusyhtiön. Pojat Pekka, Jukka ja Jari Paasikivi kansainvälistivät yhtiön. Nykyään Oras Investin omistaa kolmas sukupolvi seitsemään pekkaan.

Annika Paasikiven työparina Oras Investin johdossa toimii hänen setänsä, hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi, joka toimii hallituksen puheenjohtajana myös Kemirassa, Varmassa ja Tikkurilassa.

Annika Paasikiven tavoitteena on kaksinkertaistaa kymmenen vuoden välein teollisen omistusyhtiön nettovarallisuus, joka oli viime vuoden lopussa 882 miljoonaa euroa.

Etsinnässä on ollut uusi omistusyhtiö jo ennen Tikkurilan myyntiä.

”Tämä kauppa antaa uusia mahdollisuuksia sitäkin toteuttaa”, Paasikivi sanoo.

Uuden sijoituksen löytymistä kuitenkin rajoittavat yhtiön itselleen asettamat rajoitukset. Oras Invest keskittyy tiukasti tiettyihin teollisiin toimialoihin, eikä lähde hankkimaan pieniä osuuksia yhtiöistä. Se haluaa omistamistaan yhtiöistä sellaisen siivun, jolla voi vaikuttaa yhtiön toimintaan.

Annika Paasikivi pyrkii kaksinkertaistamaan Oras Investin nettovarallisuuden kymmenen vuoden sykleissä.­

Annika Paasikivi tekee selväksi, että Oras Invest haluaa olla pitkäjänteinen teollinen omistaja suomalaisessa yrityskentässä. Tästä myös yhtiön historia on todisteena.

Sitä vasten voi tuntua yllätykseltä, että Oras myi Tikkurilan jatkoksi siihen kasvavaan joukkoon yhtiöitä, jotka on myyty ulkomaiseen omistukseen Helsingin pörssistä.

”Puhun aina suomalaisen omistajuuden puolesta. Sitä saisi olla enemmänkin”, Paasikivi sanoo.

”Toisaalta meidänkin pitää ajatella omistetun yrityksen etu edellä. Ei siinä voi mennä maantieteellisen sijainnin perusteella, vaan pitää ajatella, mikä on järkevää – tässä tapauksessa järkevää Tikkurilalle.”