”Varallisuutta on vielä satoja miljoonia euroja jäljellä, joten varmasti meidän omistajaystävällinen osingonjakomme jatkuu”, sanoo avokätisesti osinkoja maksaneen yhtiön toimitusjohtaja.

Listaamattomien yhtiöiden jakamat osingot toivat monille suomalaisille merkittäviä tuloja vuonna 2019, paljastuu Verohallinnon perjantaina julkaisemista tiedoista.

Listaamattomat yhtiöt jakoivat viime vuonna henkilöasiakkaille osinkoina yli 3,7 miljardia euroa. Määrä on noin 7,8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018.

Osingoista 30 prosenttia jaettiin pääomatuloina, jolloin niistä maksetaan ansiotuloa pienempää veroa. Eniten listaamattomien yhtiöiden osinkoja jaettiin Uudellemaalle, noin 1,6 miljardia euroa.

Osinkojen maksussa kiinnostavin alueellinen muutos löytyy Päijät-Hämeestä. Päijät-Hämeen asukkaille maksettiin verottajan tietojen mukaan viime vuonna listaamattomien yhtiöiden osinkoina yhteensä 197 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 vastaava osuus oli 112 miljoonaa euroa. Osinkoihin on laskettu mukaan sekä pääoma- että ansiotuloina maksetut osingot.

Asiaan kiinnitti huomiota Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen.

”Päivän osinkopommi tulee Päijät-Hämeestä. Listaamattomista yhtiöistä saadut osingot kasvoivat siellä huimat 76 prosenttia vuonna 2019.”

Verottaja julkaisi perjantaina myös toista kertaa historiassa laajoja postinumerokohtaisia tulotietoja.

Päijät-Hämeen asukkaat saavat kiittää suuresta osinkopotistaan vuonna 1906 nimellä Lahden Keskinäinen Telefooniyhdistys perustettua PHP Holdingia. Dna:n osakkeiden myynnillä yli 700 miljoonan euron voitot tehnyt yhtiö maksoi ensin keväällä 2019 osinkoja yhteensä 249 miljoonaa euroa ja myöhemmin syksyllä toiset 200 miljoonaa.

”Otimme aikanaan oikeaan aikaan riskiä, kun ostimme Dna:n osakkeita kilpailijoilta”, sanoo PHP Holdingin toimitusjohtaja Ari Turunen.

Keväällä 2019 osinkoa jaettiin 230 euroa osaketta kohden ja syksyn osingonjaossa tuhat euroa osakkeelta. Keväällä 2020 yhtiö jakoi toiset tuhat euroa osinkoa kohti.

”Varallisuutta on vielä satoja miljoonia euroja jäljellä, joten varmasti meidän omistajaystävällinen osingonjakomme jatkuu, mutta omistajat päättävät sitten viime kädessä siitä”, Turunen sanoo.

Hän arvioi, että jaetuista osakkeista noin puolet jää Päijät-Hämeeseen ja puolet ohjautuu lähinnä pääkaupunkiseudun sijoittajien taskuun.

Listaamattomalla yhtiöllä tarkoitetaan usein pieniä yhtiötä, jonka osakkeilla ei voi käydä kauppaa pörssissä. Tällaisista yhtiöistä saatu osinko verotetaan pääomatulona tai ansiotulona. Osa osingoista on verotonta.

Jos listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko on enintään 150 000 euroa, osinkoa maksava yhtiö tekee siitä 7,5 prosentin ennakonpidätyksen. Jos osinko ylittää 150 000 euron rajan, ylimenevästä osasta otetaan 28 prosentin ennakonpidätys.

Ansiotuloina osinkoja verotetaan silloin, jos osinkojen osuus on yli kahdeksan prosenttia osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta. Ansiotulona verotettavasta osingosta 25 prosenttia on verotonta tuloa ja 75 prosenttia veronalaista. Ansiotulona verotettava tulo on tavanomaisten palkkatulojen tapaan progressiivista.

PHP Holdingin kerralla maksamat suuret osingot näkyvät niin, että Päijät-Hämeen asukkailla kasvoivat vuonna 2019 roimasti etenkin ansiotuloina verotetut osingot. Niitä maksettiin Päijät-Hämeen asukkaille vuonna 2019 yhteensä lähes 70 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 vastaava summa oli reilut 13 miljoonaa euroa.

”Olemme pyrkineet perinteisesti jakamaan osinkoja ’verotehokkaasti’, ja se 230 euron osinko olikin verotehokasta”, Turunen sanoo.

Suuri ansiotuloina jaettu osinkopotti tarkoittaa sitä, että se näkyy myös alueen kuntien kuntaverotuotoissa. Pääomatuloina verotetuista tuloista kunnat eivät saa suoraan mitään.

Verottajan mukaan Päijät-Hämeen ansiotuloina jaetut osingot toivat monille tuhansien eurojen lisätuloja. Verohallinnon ekonomisti Savolaisen mukaan yli 25 000 Päijät-Hämeessä asuvaa sai viime vuonna listaamattomia osinkoja 1 000–3 000 euroa.

Toisaalta moni sai myös huomattavasti suurempiakin summia. Esimerkiksi yli 10 000 Päijät-Hämeessä asuvaa sai ansiotuloina verotettavia osinkoja 15 000–20 000 euroa.