Maahanmuutto

Kasvuyrittäjille, erityisasiantuntijoille ja heidän perheenjäsenilleen on tulossa nopeutettu prosessi oleskelulupien myöntämiseen jo ensi vuonna, sanoo työmininisteri Tuula Haatainen (sd).

Hallitus aikoo uudistaa ja selkeyttää työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä säädöksiä, kertoo työministeri Tuula Haatainen (sd).

”Olen viemässä eteenpäin kokonaisuutta, jossa nopeutetaan ja selkeytetään lupakäsittelyn prosesseja sekä tehostetaan asiaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi tarvitaan ulkomaalaislain säädösten muuttamista. Tavoite on, että lainsäädäntöuudistukset ovat voimassa viimeistään kesällä 2022”, Haatainen sanoo.

Suomeen työn ja perhesuhteiden perässä muuttavien ongelmat nousivat esiin viime viikolla, kun tunnettu pääomasijoittaja Caterina Fake kertoi HS:lle, ettei hänelle myönnetty erityisosaajan oleskelulupaa, koska hänellä ei ole suomalaista yritystä työnantajanaan.

Yhdysvaltalainen Fake on yhdessä puolisonsa Jyri Engeströmin kanssa tukenut suomalaisia startup-yrityksiä ja alan Slush-tapahtumaa. Hän on esimerkiksi yksi tunnetun Flickr-kuvapalvelun perustajista.

Lupaprosessin aikana Fake sai lopulta perhesuhteisiin perustuvan oleskeluluvan, mutta hänen tyttärelleen ei oleskelulupaa ole tähän mennessä myönnetty.

Tapaus on herättänyt laajemman keskustelun siitä, onko Suomen lainsäädäntö ajan tasalla, kun maahan halutaan houkutella huipputason teknologia-ammattilaisia.

Työministeri Haatainen sanoo, että työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät säädökset ja prosessit ovat olleet pitkään liian hitaita Suomessa. Nyt käytäntöjä on selkiytetty siten, että työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työperäisestä maahanmuutosta ja sisäministeriö muusta maahanmuutosta.

Järjestelmät ovat kuitenkin olleet jäykkiä: Jyri Engeströmin mukaan hänen puolisonsa tapauksessa suoraa numeroa viranomaiselle ei annettu, sähköposteihin ei voinut vastata, eikä hakemuksen tilasta tai puuttuvista dokumenteista nähnyt tietoja verkkopalvelussa.

Haatainen ei ota suoraan kantaa yksittäistapaukseen, mutta hän kertoo, että juuri sähköisiä järjestelmiä ollaan kehittämässä osana lainsäädännön ja lupahakemusten käsittelyn uudistusta.

”Kaiken pitää edesauttaa sitä, että prosessit ovat mahdollisimman automaattisia siellä, missä on järkevää käyttää sähköisiä järjestelmiä. Lisäksi ihmisille on kerrottava nykyistä selkeämmin, miten heidän tulee toimia, eli ohjaus ja neuvonta pitää laittaa kuntoon”, hän sanoo.

Tällä hetkellä moni kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalaisyritys pitää ongelmana juuri hitaita lupaprosesseja, jotka venyttävät EU:n ulkopuolelta tulevien huippuosaajien rekrytointia useilla kuukausilla.

Hallitus on jo ehdottanut syksyn budjettiriihessä, että kasvuyrittäjien, erityisasiantuntijoiden ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupahakemusten käsittelyä nopeutetaan siten, että oleskeluluvan saisi kahdessa viikossa.

”Tämä on tarkoitus on saada voimaan jo ensi vuoden aikana. Ensin kokeillaan pienemmällä ryhmällä, ja jos kokemukset ovat myönteisiä, voidaan käytäntöä laajentaa”, Haatainen sanoo.

Kalifornian Piilaaksosta Suomeen siirtyneen Caterina Faken tapauksesta on tehnyt hankalan se, ettei hän sovi tavanomaiseen muottiin, jossa suuri pörssiyritys rekrytoi työntekijän omille palkkalistoilleen.

Sen sijaan Fake on ollut Suomessa myös yritystoimintaa, mutta hän on ensisijaisesti pääomasijoittaja. Se on asema, jota Suomen työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä lainsäädäntö ei tunnista lainkaan.

Erityisasiantuntijan rooli edellyttää lainsäädännön mukaan sitä, että oleskeluluvan hakijalla on työnantaja Suomessa. Siksi Fakelle ei voitu myöntää sellaista erityisasiantuntijan oleskelulupaa, jota hän oli hakenut.

Hän ja Engeström käyttivät apunaan aiheeseen erikoistunutta konsulttia, mutta tulivat silti tehneeksi virheen omassa hakemusprosessissaan.

”Käytimme maahanmuuttokonsulttia, tunnemme vaikuttajat ja puhumme suomea. Jos prosessi on meille vaikea, miten se kohtelee niitä, joilla ei ole tähän mahdollisuutta”, sanoi Engeström aikaisemmin HS:lle.

Haatainen toteaa, että oleskelulupia tarkastellaan nykytilanteessa eri kategorioiden kautta: niitä voidaan myöntää esimerkiksi työntekijälle, yrittäjälle tai kasvuyrittäjälle.

Erityistä sijoittajalle myönnettävää oleskelulupaa selvitettiin Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana, mutta asiaa ei viety eteenpäin. Haataisen sijoittajien oleskelulupien muutosten valmistelu kuuluu nykyisessä jaossa sisäministeriölle.

”Minulla ei ole tiedossa, että sisäministeriössä olisi tällä kaudella tällaista sijoittajille tarkoitettua oleskelulupaa valmisteltu”, hän sanoo.

Haataisen mukaan yleinen näkemys on, että Suomeen kyllä pystyy tulemaan töiden perässä, mutta prosessit ovat liian pitkiä. Tähän ongelmaan vastataan isommassa lainsäädännön uudistuksessa, jonka pitäisi olla valmis puolentoista vuoden päästä kesällä.

”Ulkomaalaislainsäädännön uudistuksessa käydään läpi juuri näitä lupakategorioita ja maahanmuuton kriteerejä, jotta ne vastaisivat paremmin nykyaikaisen työnteon tilanteisiin ja kysymyksiin. Esimerkiksi ulkomailla tapahtuvan etätyö kohdalla selvitetään, miten se voitaisiin tehdä lainsäädännön puolesta mahdolliseksi”, Haatainen sanoo.

Oikaisu 21.12 kello 20.30: Artikkelissa ja sen otsikossa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti viisumista. Kyseessä on erityisosaajan oleskelulupa.