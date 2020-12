SOK:n uusi pääjohtaja Hannu Krook innostuu marjatarjonnasta ja paremmista palvelutiskeistä.

Useimmat huippupaikoille nousseet johtajat ovat edenneet loogisesti porras portaalta vaativampiin tehtäviin, suurempiin saappaisiin ja paremmille palkoille.

SOK:ssa eli S-ryhmässä pääjohtajat ovat nousseet oman ryhmän riveistä pitkän osuuskauppauran päätteeksi. Siksi Hannu Krookin nimittäminen ryhmän pääjohtajaksi vuodenvaihteesta alkaen oli iso yllätys. Krookin ura on käynyt Coca-Colan, Sonera Plazan, Tiimarin ja Terhi-veneiden kautta vasta seitsemän vuotta sitten S-ryhmään.

Silloin hän aloitti kaksikielisen osuuskaupan Varuboden-Oslan toimitusjohtajana. Se on pieni toimija ryhmän 19 osuuskaupan joukossa.

Krook kuitenkin saatteli menestyksekkäästi käytäntöön pari vuotta aiemmin tapahtuneen kahden osuuskaupan fuusion ja nousi SOK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nimitys pääjohtajaksi kertookin tarpeesta löytää ryhmän johtoon uudenlaista näkökulmaa.

Krook on nähnyt vaikeita paikkoja, mutta tällä kertaa hän saa johdettavakseen yrityksen, jolla menee erinomaisesti. S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupassa on lähellä 50 prosenttia. Koronaepidemia on kurittanut ankarasti ryhmän hotelli- ja ravintolatoimintaa, mutta se lienee lopulta väliaikaista.

S-pankkikin kasvaa mukavaa vauhtia, vaikka markkinaosuus on yhä pieni, ellei sitä lasketa asiakkaiden määrässä.

”Suomessa on 3,8 miljoonaa vihreätä korttia”, Krook sanoo. Suurimmalle osalle bonuskortin käyttäjistä S-pankki on kuitenkin kakkospankki.

Hyvä asema ei tarkoita, että pääjohtaja voisi nojautua tuolissaan vain ihastelemaan Prismojen kaupankäyntilukuja. Kisa päivittäistavarakaupassa on tiukkaa, vaikka toimijoita on vain kolme.

Nyt kisaan on ilmestynyt kokonaan uusi ulottuvuus. Prisma on Suomen suurin vaatekauppa ja iso toimija kaikissa käyttötavaroissa. Näillä alueilla S-ryhmä kohtaa kansainvälisen verkkokaupan kilpailun ihan niin kuin muutkin kivijalkakauppiaat.

”Siellä ovat maailman parhaat pelurit, Amazonit ja Zalandot. Se asettaa meille suuret vaatimukset, että pärjäämme”, Krook sanoo.

Toistaiseksi Prisman tai Sokoksen verkkokaupoissa ei ole kehumista, eikä Krook sitä edes yritä.

”Myönnämme auliisti, että meillä on edellisen sukupolven verkkokauppa-alusta, mutta sitä viedään koko ajan eteenpäin. Verrattuna kansainvälisiin pelureihin meillä on toisaalta se etu, että meillä on myös kivijalkakaupat. Ne pitää vain saada toimimaan yhteen saumattomasti”, Krook sanoo.

Tarvittavat perus-it-järjestelmäinvestoinnit ovat jo pitkällä ja valmista pitäisi olla parin vuoden päästä. Ihan niin kuin monilla muillakin pitkään toimineilla yrityksillä S-ryhmän it-järjestelmä on sekamelska eri aikoina rakennettuja järjestelmiä.

”Jossain vaiheessa on pakko lähteä rakentamaan puhtaalta pöydältä kokonaan uutta. Nykyinen järjestelmä on kuin lautasellinen spagettia ja uusi tulee olemaan kuin lasagnea. Se mahdollistaa helpot ja selkeät liityntäpinnat esimerkiksi maksamiseen ja tunnistautumiseen”, Krook sanoo.

Monissa asioissa digitalisaatio on S-ryhmässä jo pitkällä. S-mobiilin kautta asiakkaat voivat tarkastella omia ostoksiaan tuotekohtaisesti. Kuitit ja takuutodistukset ovat digitaalisia. Myös Sipoon logistiikkakeskus on automaatiossa ja robotiikassa Krookin mukaan huippuluokkaa.

”Oli aivan huikaiseva suoritus, miten logistiikka ja kaupat selvisivät keväällä yhtäkkisestä 30 prosentin tavaramäärän kasvusta”, hän sanoo.

Krook käy itse kaupassa joko S-marketissa tai Helsingissä Food Market Herkussa.

Stockmannilta ostettujen herkkujen taloudellinen tulos on ollut kehno, mutta Krookin mukaan niillä on paljon muutakin arvoa.

”Se on erittäin edistyksellinen ja kansainvälisestikin kiitetty kauppakonsepti. Siellä testattuja ideoita voidaan tuoda muihinkin ketjuihin. Uskon, että myös herkuista tulee vielä kannattavia, kun Helsingin keskustan asiakasmäärät palaavat kriisin jälkeen ennalleen”, Krook sanoo.

Pääjohtaja voisi helposti uppoutua vain suuriin linjoihin, mutta Krookin sydän vaikuttaa olevan lähellä paistopisteitä ja hevi-osastoja.

Hän puhuu lämmöllä S-markettien konseptiuudistuksesta, joka viedään pikku hiljaa läpi koko 440 marketin ketjun.

”Tuoreet leivät kuuluvat siihen vahvasti, marjat, tuorepuristetut mehut ja uudet juomaosastot.”

Sen jälkeen uudistetaan Salet.

”Market-kauppa on meidän ehdottomasti tärkein toiminta. Minun tehtävässäni tärkeintä on varmistaa, että se toimii, että konseptit ovat kunnossa, asiakaslähtöisyys on kunnossa. Meidän pitää olla tasalaatuisia ja joka päivä pitää tehdä huippuasiat huipusti”, hän sanoo.

Tasalaatuisuus ei tarkoita samanlaisuutta, vaan Krookin mielestä markettien valikoimien pitäisi heijastaa vielä nykyistä enemmän paikallista kysyntää ja asiakaskuntaa. Sitten hän kehuukin hetken Keravan Prisman uutta palvelutiskiä.

”Jo nyt monet marketit tuovat hyvin esiin paikallisia tuottajia. Siihen liittyy tosin sellainen asia, että meidän myymämme määrät ovat niin valtavia, ettei jonkun paikallisen tuottajan perunaa välttämättä riitä kuin pariin kauppaan.”

Menestystä ei S-ryhmässä mitata tuloksella, vaan asiakasomistajien saamalla hyödyllä. Suuri osa hyödystä tulee asiakkaille edullisina hintoina.

Yksityiset kilpailijat joskus ivaavat osuustoiminnallisia kilpailijoita kasvottomasta omistajuudesta ja lepsuilusta. Onhan 2,5 miljoonan asiakasomistajan suhde johtoon abstraktimpi kuin yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan.

Krookin mukaan kilpailuympäristö pitää huolen siitä, ettei lepsuiluun ole missään kohtaa varaa.

”Meidän jokaisen liiketoiminnan pitää olla itsessään kilpailukykyinen ja sen päälle me maksamme vielä bonusta. Meidän pitää olla äärimmäisen tehokkaita, jotta me pystymme kaiken tämän tekemään”, hän sanoo.

Pääjohtaja johtaa virallisesti SOK:ta, joka on S-ryhmän keskusyhteisö. Ryhmän muodostavat 19 itsenäistä osuuskauppaa, joille SOK tuottaa palveluja, kuten it:tä, markkinointia ja juuri myymäläkonsepteja.

Kaikesta tietysti päätetään yhdessä.

Edellinen pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoi lähtiäisiksi kirjassaan, että hänen mielestään osuuskauppojen määrää pitäisi supistaa kymmeneen, jotta ryhmän päätöksenteko helpottuisi.

Tässä asiassa Krook varoo visusti mestaroimasta.

”Jos itsenäiset osuuskaupat katsovat, että fuusiosta olisi asiakasomistajille hyötyä, niin fuusio tehdään. Ne tekevät päätökset täysin itsenäisesti.”