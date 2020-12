Teknologia

Apple käynnisti autonkehityksen tiettävästi jo vuonna 2014. Projektista on saatu kuitenkin hyvin vähän tietoja.

Yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Applen on jo vuosia huhuttu suunnittelevan itseohjautuvien sähköautojen valmistamista.

Uutistoimisto Reutersin tuoreiden tietojen mukaan yhtiö olisi nyt asettanut tavoitteeksi julkistaa auto vuoteen 2024 mennessä. Reutersin lähteiden mukaan auto hyödyntäisi myös Applen kehittämää uutta akkuteknologiaa.

Iphone-älypuhelimistaan ja tietokoneistaan tuttu Apple käynnisti autonkehityksen tiettävästi jo vuonna 2014. Sen jälkeen Apple on julkistanut muun muassa navigointiin, musiikin kuunteluun ja älypuhelimen viestien vastaanottamiseen käytettävän Carplay-järjestelmän, joka on käytössä monissa muiden valmistajien automalleissa.

Omasta autosta yhtiö ei ole kuitenkaan paljastanut mitään, eikä Apple ole kommentoinut myöskään Reutersin uusia tietoja.

Merkkejä hankkeesta on kuitenkin ollut ilmassa varsinkin vuodesta 2018 lähtien, jolloin Apple palkkasi sähköautoyhtiö Teslan johtotehtävissä työskennelleen Doug Fieldin. Field oli työskennellyt Applella myös aiemmin.

Reutersin saamien tietojen mukaan Applen autoprojektia kutsutaan nimellä ”Project Titan”.

Sen keskiössä on yhtiön kehittämä akkuteknologia, jonka on määrä laskea akkujen valmistuskustannuksia ja mahdollistaa silti pitkien matkojen kulkemisen ilman lataustaukoja. Tämä olisi mahdollista vähentämällä merkittävästi akkukennojen määrää, mikä säästää tilaa akuissa. Ylikuumenemisen estämiseksi Apple tutkii myös litium-rautafosfaattiakkujen mahdollista käyttämistä.

”Se on aivan uudella tasolla”, kommentoi yksi Reutersin kuulemista lähteistä. ”Kuin ensimmäinen kerta, kun Iphone-puhelin esiteltiin.”

Auton on määrä olla myös itseohjautuva, eli ajamisesta voisi tarvittaessa vastata tietokone. Ajoneuvon kulkua havainnoisivat lukuisat LIDAR (Light Detection and Ranging) -valotutkat. Apple hyödyntää vastaavaa etäisyyden selvittämiseen käytettävää teknologiaa myös uusimmissa älypuhelimissaan ja tableteissaan – niissä tosin etupäässä erilaisissa lisätyn todellisuuden (AR) ohjelmissa.

Autojenvalmistukseen siirtyminen olisi Applelle kallis hanke, vaikka yhtiö tekee erittäin kannattavaa tulosta älypuhelinkauppansa siivittämänä.

Usko sähköautojen menestykseen on kuitenkin vahva: lukuisat autonvalmistajat ovat viime vuosina esitteleet omia sähkökäyttöisiä autojaan. Sähköautoyhtiö Teslan osakkeen arvo on noussut tänä vuonna moninkertaiseksi, minkä myötä yhtiön perustaja Elon Musk on noussut maailman toiseksi rikkaimmaksi ihmiseksi.