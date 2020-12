Maanantaina esimerkiksi Fortumin ja Nokian osakkeet halpenivat. Tiistai näyttää merkkejä markkinapelkojen lientymisestä.

Britanniassa paljastuneen koronavirusmutaation aiheuttama huoli markkinoilla näyttää laantuneen tiistain aikana. Helsingin pörssin yleisindeksi nousi kello 12.30 mennessä noin 0,3 prosenttia maanantain pörssisulusta.

Tieto on sijoittajien kannalta huojentava, sillä maanantaina yleisindeksi laski yli kahdella prosentilla. Pahimmillaan yleisindeksi oli maanantaina yli kolme prosenttia pakkasella.

Maanantain kurssilasku runteli Helsingin pörssin suurista yhtiöistä kovalla kädellä esimerkiksi energiayhtiö Fortumia ja Öljynjalostaja Nestettä. Fortumin osake oli maanantaina pahimmillaan noin 5 prosenttia perjantai-illan tasoja halvempi. Nesteen kohdalla pudotusta oli perjantai-iltaan verrattuna yli 3 prosenttia.

Tiistain aikana Fortumin osakkeen hinta on noussut kaksi prosenttia maanantai-illasta ja on nyt noin 1,6 prosenttia perjantai-illan tasoa halvempi. Nesteen kohdalla osake on kallistunut tiistaina vain 0,1 prosenttia, mutta yhtiön osake palautui jo maanantain aikana pörssipäivän alun pudotuksesta varsin hyvin. Nyt osake on lähes perjantai-illan hintojen tasolla.

Maanantaina myös Nokian osakkeen hinnasta suli yli 3,5 prosenttia. Nokian kohdalla hienoinen lasku on jatkunut myös tiistain aikana.

