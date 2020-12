Zsar Outlet Village avattiin vuonna 2018 Vaalimaan rajanylityspaikan lähellä. Nyt koronapandemia on tyhjentänyt kauppakeskuksen asiakkaista täysin.

Zsar-ostoskeskittymä on ollut tärkeä työllistäjä Vironlahden kunnan alueella.­

Venäjän rajan tuntumassa Vaalimaalla sijaitsevan Zsar Outlet Villagen toiminta on ajautunut vakaviin vaikeuksiin.

Jättimäinen ostoskeskus on kärsinyt asiakaspulasta, jota koronapandemian kiihtyminen on pahentanut entisestään. Kauppakeskuksen taustalla oleva Zsar oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Hakemus hyväksyttiin Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina 21. joulukuuta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat. Myös Zsarin tytäryhtiö East Gate Development Kiinteistö oy:n yrityssaneeraushakemus on vireillä käräjäoikeudessa, lehti kertoo.

Yrityssaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, joka on usein konkurssin vaihtoehto. Sen aikana yrityksen johto neuvottelee uudelleen velkoja ja yrittää leikata niitä, jotta velallisen toiminta voisi jatkua.

Zsar Outlet Village avattiin Vironlahden kuntaan kuuluvalla Vaalimaalla loppuvuonna 2018. Kyseessä oli tuolloin Suomen ensimmäinen niin kutsuttu outlet-kylä, joka sai vuosi sitten palkinnon vuoden matkailutekona Kymenlaaksossa.

HS kertoi aikaisemmin tänä vuonna ostoskylän vaikeuksista ja asiakaskadosta. Kaikki 28 myymälää sulkivat ovensa keväällä pariksi kuukaudeksi koronapandemian vuoksi, ja kesällä taustayhtiö hakeutui selvitystilaan. Lokakuussa yhtiö kertoi lopettaneensa selvitystilan.

Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli totesi HS:lle, että kunta haluaa auttaa Zsaria selviytymään kriisistä. Yritykseltä peruttiin esimerkiksi koko loppuvuoden maanvuokrien maksut toukokuussa. Myös ensi vuoden osalta maanvuokrille on annettu maksuaikaa vuoden loppuun asti.

Zsarin pääomistaja on sijoitusyhtiö Ajanta, jonka taustalla on sijoittaja Ari Salmivuori. Omistajiin kuuluu myös valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, joka omistaa Zsarista seitsemän prosenttia.

Ostoskeskittymä on ollut tärkeä työllistäjä reilun kolmen tuhannen asukkaan Virolahdella. Ennen koronapandemian alkua Zsarin yrittäjät työllistivät 150 työntekijää, ja tavoitteena oli kolmensadan paikallisen työllistäminen.